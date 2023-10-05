Описание приготовления:

Весь процесс приготовления лучше начать заранее, чтобы мясо промариновалось ночь. Тогда оно будет более ароматным и пикантным. Но минимум — хотя бы пару часов. Со специями тут полная свобода. Можно использовать абсолютно все, что вам по душе. Чеснок, на мой взгляд, в рецепте необходим обязательно и незаменим. Итак, я хочу показать, как приготовить свиную рульку, запеченную в духовке в фольге.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Свиная рулька Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Свиная рулька 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 3 Зубчика

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Количество порций 2

Калорийность

132 ккал

Калорийность

8 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свиной рульки, запеченной в духовке в фольге.

Острым ножом сделайте надрезы с двух сторон, соедините соль со специями, тертым чесноком и натрите рульку со всех сторон.

В надрезы вложите кусочки моркови. Заверните рульку в фольгу, сложенную в несколько раз, и уберите в холодильник на 12 часов.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выложите рульку на противень и запекайте 2-2.5 часа.

Аккуратно снимите фольгу и подрумяньте мясо в течение 10-15 минут. Затем достаньте рульку из духовки, дайте ей постоять 10-15 минут в фольге и подавайте к столу.

Приятного аппетита!