Описание приготовления:
Весь процесс приготовления лучше начать заранее, чтобы мясо промариновалось ночь. Тогда оно будет более ароматным и пикантным. Но минимум — хотя бы пару часов. Со специями тут полная свобода. Можно использовать абсолютно все, что вам по душе. Чеснок, на мой взгляд, в рецепте необходим обязательно и незаменим. Итак, я хочу показать, как приготовить свиную рульку, запеченную в духовке в фольге.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Свиная рулька Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Свиная рулька 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 3 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
Количество порций 2
Калорийность
132 ккал
Калорийность
8 г
Белки
9 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свиной рульки, запеченной в духовке в фольге.
Острым ножом сделайте надрезы с двух сторон, соедините соль со специями, тертым чесноком и натрите рульку со всех сторон.
В надрезы вложите кусочки моркови. Заверните рульку в фольгу, сложенную в несколько раз, и уберите в холодильник на 12 часов.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Выложите рульку на противень и запекайте 2-2.5 часа.
Аккуратно снимите фольгу и подрумяньте мясо в течение 10-15 минут. Затем достаньте рульку из духовки, дайте ей постоять 10-15 минут в фольге и подавайте к столу.
Приятного аппетита!