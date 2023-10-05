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Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

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Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

Описание приготовления:

Весь процесс приготовления лучше начать заранее, чтобы мясо промариновалось ночь. Тогда оно будет более ароматным и пикантным. Но минимум — хотя бы пару часов. Со специями тут полная свобода. Можно использовать абсолютно все, что вам по душе. Чеснок, на мой взгляд, в рецепте необходим обязательно и незаменим. Итак, я хочу показать, как приготовить свиную рульку, запеченную в духовке в фольге.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина / Свиная рулька Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

  • Свиная рулька 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Количество порций 2

Калорийность

132 ккал

Калорийность

8 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге»

Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свиной рульки, запеченной в духовке в фольге.

Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

Острым ножом сделайте надрезы с двух сторон, соедините соль со специями, тертым чесноком и натрите рульку со всех сторон.

Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

В надрезы вложите кусочки моркови. Заверните рульку в фольгу, сложенную в несколько раз, и уберите в холодильник на 12 часов.

Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выложите рульку на противень и запекайте 2-2.5 часа.

Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

Аккуратно снимите фольгу и подрумяньте мясо в течение 10-15 минут. Затем достаньте рульку из духовки, дайте ей постоять 10-15 минут в фольге и подавайте к столу.

Свиная рулька, запеченная в духовке в фольге

Приятного аппетита!

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