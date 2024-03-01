ГлавнаяРецептыДля тех, у кого нет времени на лепку: ленивый рецепт пельменей в духовке Для тех, у кого нет времени на лепку: ленивый рецепт пельменей в духовке На чтение: 2 минуты Пельмени в духовке – вкусная и удобная альтернатива классическим. Их не надо лепить вручную и варить – все намного проще. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это интересное и уютное блюдо может стать отличным вариантом для семейного обеда или ужина с друзьями. Оно сохраняет настоящий вкус пельменей, но благодаря запеканию имеет золотистую корочку и более ощутимый аромат. Будет вкусно Ваши родные будут в восторге: готовим сочные фрикадельки с грибами и курицей Пельмени в духовке Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты для заварного теста: – 450 граммов муки; – 250 граммов горячей воды; – 1 чайная ложка соли; – 40 миллилитров растительного масла; – 1 яйцо. Для начинки: – 1 килограмм фарша; – 1 луковица; – соль, перец, приправа к фаршу по вкусу. Для соуса: – 150 граммов сметаны; – 4 столовые ложки томатного соуса. Для зажарки: – 1 луковица; – 1 морковь; – 40 миллилитров растительного масла. Приготовление: К муке добавьте соль, масло, яйцо и хорошо перемешайте ложкой. Добавляйте понемногу кипяток, продолжая перемешивать. Должно получиться эластичное тесто. Накройте его пищевой пленкой и оставьте отдохнуть. К фаршу добавьте соль, перец, приправу, натертый один лук и перемешайте. Второй лук нарежьте кубиком, а морковь потрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Тесто раскатайте в тонкий прямоугольник, распределите по нему фарш и закрутите в рулет. Защипните края теста и нарежьте на маленькие кусочки. На низ формы высыпьте зажарку и разровняйте. Выложите рулетики с фаршем срезом вверх. Для заливки перемешайте сметану и томатный соус. Полейте им рулетики. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку на час. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные котлетки из куриной печени. Поделитесь с друзьями