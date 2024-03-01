Описание приготовления:

Красочный салат с масляной рыбой холодного копчения готовится за считанные минуты. Он вас выручит при недостатке времени на полноценную готовку или когда гости уже на пороге. Главное — иметь нарезку масляной рыбы в холодильнике или морозилке.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Масляная рыба копченая 120 Грамм

Огурец 1 Штука

Помидор 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Салат листовой 1 Пучок

Лимонный сок 1 Чайная ложка

Масло растительное 20 Миллилитров

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 1

Калорийность

87 ккал

Калорийность

2 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из масляной рыбы холодного копчения»

Подготовьте указанные ингредиенты. Овощи промойте в воде. Вырежьте из помидора зеленую сердцевинку, а с огурца срежьте хвостики.

Промойте листья салата в воде и стряхните лишнюю влагу. Срежьте стебли и нарвите зелень руками на тарелку.

Нарежьте помидор крупными ломтиками и выложите на листовой салат.

Разрежьте свежий огурец вертикально пополам и нарежьте полукольцами. Выложите на тарелку.

Добавьте масляную рыбу холодного копчения, нарезав кусочки ломтиками. По желанию можно оставить их целыми. Поперчите блюдо. Соль добавлять не нужно, так как сама рыба зачастую соленая.

Очистите небольшую луковицу от кожуры, промойте и нарежьте полукольцами. Украсьте салат и сбрызните его лимонным соком и растительным маслом. Подайте к столу сразу же после приготовления. Приятного вам!