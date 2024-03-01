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Салат из масляной рыбы холодного копчения

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Салат из масляной рыбы холодного копчения

Описание приготовления:

Красочный салат с масляной рыбой холодного копчения готовится за считанные минуты. Он вас выручит при недостатке времени на полноценную готовку или когда гости уже на пороге. Главное — иметь нарезку масляной рыбы в холодильнике или морозилке.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Масляная рыба копченая 120 Грамм
  • Огурец 1 Штука
  • Помидор 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Салат листовой 1 Пучок
  • Лимонный сок 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 1

Калорийность

87 ккал

Калорийность

2 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из масляной рыбы холодного копчения»

Салат из масляной рыбы холодного копчения

Подготовьте указанные ингредиенты. Овощи промойте в воде. Вырежьте из помидора зеленую сердцевинку, а с огурца срежьте хвостики.

Салат из масляной рыбы холодного копчения

Промойте листья салата в воде и стряхните лишнюю влагу. Срежьте стебли и нарвите зелень руками на тарелку.

Салат из масляной рыбы холодного копчения

Нарежьте помидор крупными ломтиками и выложите на листовой салат.

Салат из масляной рыбы холодного копчения

Разрежьте свежий огурец вертикально пополам и нарежьте полукольцами. Выложите на тарелку.

Салат из масляной рыбы холодного копчения

Добавьте масляную рыбу холодного копчения, нарезав кусочки ломтиками. По желанию можно оставить их целыми. Поперчите блюдо. Соль добавлять не нужно, так как сама рыба зачастую соленая.

Салат из масляной рыбы холодного копчения

Очистите небольшую луковицу от кожуры, промойте и нарежьте полукольцами. Украсьте салат и сбрызните его лимонным соком и растительным маслом. Подайте к столу сразу же после приготовления. Приятного вам!

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