Вкусная скумбрия: пошаговый рецепт вкусного блюда

Скумбрия в духовке с горчицей получается необыкновенно ароматной и вкусной. Все дело — в особенном маринаде.
Скумбрия – это недорогая, но вкусная рыба, которую можно сделать еще вкуснее, используя особенный маринад. В его состав входят горчица, мед, лимонный сок, прованские травы. И они немного приглушают резковатый запах запеченной скумбрии. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Запеченная скумбрия
Ингредиенты:
- скумбрия – 600 г;
- репчатый лук – 150 г;
- горчица – 120 г;
- мед – 30 г;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- сушеные прованские травы – 2 ч. л.;
- сок и цедра 1 лимона;
- петрушка, укроп, соль, свежемолотый черный перец.
Сначала подготовьте все ингредиенты. Если скумбрия у вас мороженная, то разморозьте ее в холодильнике. Ночи должно хватить. Вымойте рыбу, отрежьте голову, брюшко выпотрошите. Промойте скумбрию изнутри. И нарежьте толстыми ломтиками.
Приготовьте маринад. К меду добавьте горчицу, соевый соус, прованские травы, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешайте, чтобы получился соус однородной консистенции. Немного посолите и поперчите.
Скумбрию выложите в миску. Полейте маринадом и закройте миску. Уберите в холодильник на 1 час.
Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. Петрушку мелко нарежьте. Выложите на дно формы для запекания.
Сверху распределите скумбрию и полейте оставшимся в миске маринадом. Духовку нагрейте до 190°C. Запекайте скумбрию 25–30 минут. На стол рыбу можно подать с отварным картофелем.
Для запекания скумбрии лучше взять дижонскую горчицу. У нее более деликатный вкус.
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