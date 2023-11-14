Для вкусных и удачных десертов: как отличить натуральную сгущенку от подделки

Чтобы ваши десерты радовали настоящим вкусом и пользой, важно выбирать только качественные и натуральные продукты. Однако иногда на полках супермаркетов может оказаться не то, за что вы платите.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Одной из наиболее распространенных подделок среди молочных продуктов является сгущенка. Как отличить натуральную сгущенку от имитационного изделия и выбрать тот, что доставит только удовольствие, читайте в материале 24 Канала.

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Как определить фальсификат

Качественная сгущенка должна состоять только из молока и сахара. Однако изготовить настоящий продукт необходимы качественные ингредиенты и ответственное производство. Часто в сгущенку добавляют модифицированный крахмал, ароматизаторы, подсластители, сахарозаменители. Если на продукте указана добавка E950, это подсластитель ацесульфам калия, который запрещено давать детям до 7 лет.