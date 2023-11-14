Описание приготовления:

По желанию в такой салат можно добавить чеснок или маринованный репчатый лук. Вместо брокколи можно мелко порубить зелень (петрушку, кинзу или укроп) и покрыть салат ей.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Брокколи 400 Грамм

Картофель 2-3 Штук

Морковь 1 Штука

Солёный огурец 2-3 Штук

Маринованные шампиньоны 180 Грамм

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Нори 1 Штука (листья)

Количество порций 2

Калорийность

47 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с маринованными шампиньонами на год Дракона»

Подготовьте все ингредиенты.

Отварите морковь и картофель в кожуре до готовности. Полностью остудите.

Очистите морковь и картофель от кожуры, затем натрите на крупной терке.

Маринованные шампиньоны измельчите в блендере на мелкие кусочки. Соленый огурец натрите на крупной терке. Добавьте к овощам в миску.

Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Брокколи разделите на небольшие соцветия и отварите 4-5 минут. После опустите в холодную воду, чтобы сохранить их ярко-зеленый цвет. Откиньте на сито и слегка обсушите.

Измельчите только соцветия (без стеблей) брокколи в крупную крошку в блендере.

В плоскую тарелку выложите салат в форме дракона.

Затем покройте его сверху крошкой из брокколи ровным слоем.

Из листа водорослей нори вырежьте тонкие контуры хвоста, крыльев и головы дракона. Аккуратно перенесите их на салат.

Салат с маринованными грибами готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!