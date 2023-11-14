Описание приготовления:
По желанию в такой салат можно добавить чеснок или маринованный репчатый лук. Вместо брокколи можно мелко порубить зелень (петрушку, кинзу или укроп) и покрыть салат ей.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Брокколи 400 Грамм
- Картофель 2-3 Штук
- Морковь 1 Штука
- Солёный огурец 2-3 Штук
- Маринованные шампиньоны 180 Грамм
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Нори 1 Штука (листья)
Количество порций 2
Калорийность
47 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с маринованными шампиньонами на год Дракона»
Подготовьте все ингредиенты.
Отварите морковь и картофель в кожуре до готовности. Полностью остудите.
Очистите морковь и картофель от кожуры, затем натрите на крупной терке.
Маринованные шампиньоны измельчите в блендере на мелкие кусочки. Соленый огурец натрите на крупной терке. Добавьте к овощам в миску.
Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
Брокколи разделите на небольшие соцветия и отварите 4-5 минут. После опустите в холодную воду, чтобы сохранить их ярко-зеленый цвет. Откиньте на сито и слегка обсушите.
Измельчите только соцветия (без стеблей) брокколи в крупную крошку в блендере.
В плоскую тарелку выложите салат в форме дракона.
Затем покройте его сверху крошкой из брокколи ровным слоем.
Из листа водорослей нори вырежьте тонкие контуры хвоста, крыльев и головы дракона. Аккуратно перенесите их на салат.
Салат с маринованными грибами готов, приятного вам аппетита! С наступающим Новым годом!