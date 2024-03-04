Без жарки и тушения: вкусная капуста в «рукаве» для запекания

Заметьте: готовить капусту с овощами стоит в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Белокочанную капусту можно не только жарить или тушить. Вкусная, сочная и ароматная — она хорошо приготовится в «рукаве» для запекания в духовке. Все, что нужно сделать — нарезать капусту и овощи и переложить все ингредиенты в этот «рукав», говорят кулинары с сайта Ukr.Media.

Ингредиенты:

капуста — 800 г;

лук — 2 шт.;

перец — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

шампиньоны — 300 г;

масло — 50 мл + для жарки;

соль, перец — по вкусу.

К нарезанной соломкой капусте добавьте столовую ложку соли. Несколько минут помните капусту руками, чтобы она пустила сок.

Добавьте к капусте измельченные лук, морковь, болгарский перец и масло и хорошо перемешайте овощи. Переложите овощи в «рукав» для запекания, сверху выложите жареные грибы.

Завяжите «рукав» для запекания и с помощью иглы сделайте в нем несколько отверстий. Готовьте капусту с овощами в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.