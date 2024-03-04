Без жарки и тушения: вкусная капуста в «рукаве» для запекания

Заметьте: готовить капусту с овощами стоит в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
Белокочанную капусту можно не только жарить или тушить. Вкусная, сочная и ароматная — она хорошо приготовится в «рукаве» для запекания в духовке. Все, что нужно сделать — нарезать капусту и овощи и переложить все ингредиенты в этот «рукав», говорят кулинары с сайта Ukr.Media.
Ингредиенты:
- капуста — 800 г;
- лук — 2 шт.;
- перец — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- масло — 50 мл + для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
К нарезанной соломкой капусте добавьте столовую ложку соли. Несколько минут помните капусту руками, чтобы она пустила сок.
Добавьте к капусте измельченные лук, морковь, болгарский перец и масло и хорошо перемешайте овощи. Переложите овощи в «рукав» для запекания, сверху выложите жареные грибы.
Завяжите «рукав» для запекания и с помощью иглы сделайте в нем несколько отверстий. Готовьте капусту с овощами в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
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