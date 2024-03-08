Добавьте его в тесто и результат удивит вас. Мягкие и нежные картофельные пирожки

Пирожки — это румяные мягкие булочки с начинкой внутри. Только если в булочках это обычно сладкая начинка, то пироги могут создаваться почти с любым наполнением. Одним из самых востребованных видов пирожков считаются картофельные. Пироги с картошкой и грибами есть почти в каждой культуре, например, осетинский пирог.

Сейчас найти вкусные пирожки с картошкой в магазинах и пекарнях достаточно сложно. Большое количество безвкусных пирогов, не мягких и не сочных. Поэтому лучше готовить пирожки самостоятельно дома. Это не займет много времени, особенно если готовить на сковороде.

Ингредиенты теста для картофельных пирожков:

Отвар картофеля тёплый — 400 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Дрожжи — 1 ч.л.;

Мука — 600 г;

Растительное масло — 50 мл.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 550 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Грибы — 250 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельных пирожков:

Отвариваем в соленой воде очищенный картофель до готовности. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде на растительном масле.

Нарезаем мелко очищенные грибы и выкладываем к луку. Обжариваем до того момента, пока не выйдет влага из грибов.

В теплую воду из-под картофеля высыпаем соль, сахар и дрожжи, перемешиваем. Разбиваем в воду яйцо, высыпаем муку и замешиваем эластичное мягкое тесто.

Смазываем колобок растительным маслом и снова вымешиваем. Накрываем колобок пищевой пленкой и оставляем буквально на 10-15 минут.

Смешиваем обжаренные грибы и лук с картофелем, превращаем в пюре данную смесь.

Обминаем тесто, делим на 10 равных колобков.

Смазываем стол растительным маслом, руками формируем толстые лепешки из колобков. В каждую лепешку кладем начинку и запечатываем внутри.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем туда каждый пирожок швом вниз.

Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются мягкие и нежные картофельные пирожки.

В них много начинки под тонким золотистым тестом.