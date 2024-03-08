Добавьте его в тесто и результат удивит вас. Мягкие и нежные картофельные пирожки

Пирожки — это румяные мягкие булочки с начинкой внутри. Только если в булочках это обычно сладкая начинка, то пироги могут создаваться почти с любым наполнением. Одним из самых востребованных видов пирожков считаются картофельные. Пироги с картошкой и грибами есть почти в каждой культуре, например, осетинский пирог.
Сейчас найти вкусные пирожки с картошкой в магазинах и пекарнях достаточно сложно. Большое количество безвкусных пирогов, не мягких и не сочных. Поэтому лучше готовить пирожки самостоятельно дома. Это не займет много времени, особенно если готовить на сковороде.
Ингредиенты теста для картофельных пирожков:
- Отвар картофеля тёплый — 400 мл;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Дрожжи — 1 ч.л.;
- Мука — 600 г;
- Растительное масло — 50 мл.
Ингредиенты для начинки:
- Картофель — 550 г;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Грибы — 250 г;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление картофельных пирожков:
Отвариваем в соленой воде очищенный картофель до готовности. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде на растительном масле.
Нарезаем мелко очищенные грибы и выкладываем к луку. Обжариваем до того момента, пока не выйдет влага из грибов.
В теплую воду из-под картофеля высыпаем соль, сахар и дрожжи, перемешиваем. Разбиваем в воду яйцо, высыпаем муку и замешиваем эластичное мягкое тесто.
Смазываем колобок растительным маслом и снова вымешиваем. Накрываем колобок пищевой пленкой и оставляем буквально на 10-15 минут.
Смешиваем обжаренные грибы и лук с картофелем, превращаем в пюре данную смесь.
Обминаем тесто, делим на 10 равных колобков.
Смазываем стол растительным маслом, руками формируем толстые лепешки из колобков. В каждую лепешку кладем начинку и запечатываем внутри.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем туда каждый пирожок швом вниз.
Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются мягкие и нежные картофельные пирожки.
В них много начинки под тонким золотистым тестом.