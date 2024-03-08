Классическое чахохбили из курицы по-грузински – это блюдо с богатым насыщенным вкусом. Реализация рецепта не доставит никаких хлопот даже начинающим хозяюшкам. Блюдо готовят из целой тушки или используют определенные части, чаще всего – бедра или голени. Несложное в исполнении блюдо моментально улетает со стола. Ознакомьтесь с подборкой и выберите удобный для вас вариант.
Классическое чахохбили из курицы по-грузински в домашних условиях
Классическое чахохбили из курицы по-грузински в домашних условиях не доставит неудобств и особых хлопот, даже если готовить его впервые. Ароматное блюдо гармонично впишется как в повседневный рацион, так и разнообразит праздничные угощения.
Ингредиенты –+6 порц.
- Курица 1.5 кг
- Помидоры 500 гр.
- Масло сливочное 30 гр.
- Лук репчатый 3 головки
- Белое сухое вино 100 мл.
- Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.
- Томатная паста 2 ст.л.
- Кинза 30 гр.
- Базилик свежий 10 гр.
- Перец красный молотый по вкусу
- Чеснок 3 зуб.
- Соль по вкусу
Шаги 110 мин.
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Как приготовить классическое чахохбили из курицы по-грузински в домашних условиях? Промытую тушку делим на части, разрезая по суставам.
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Берем сковороду с толстым дном и очень хорошо разогреваем, не добавляя масла. Порциями выкладываем куски курицы. Подрумяниваем с двух сторон. Таким образом обжариваем всю курицу.
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После чего перекладываем в кастрюлю подрумяненные кусочки.
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Освободив репчатый лук от шелухи и ополоснув, нарезаем полукольцами. В сковороду кладем сливочное масло и растапливаем на среднем огне. Забрасываем нарезанный лук и поджариваем в течение 10-15 минут. После чего перекладываем в кастрюлю с курицей.
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На промытых помидорах делаем крестообразные надрезы и обдаем крутым кипятком. Спустя 5 минут ополаскиваем под холодной водой и снимаем кожицу.
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Мякоть помидоров пробиваем блендером и выливаем в кастрюлю. Для более насыщенного вкуса кладем 2 столовые ложки качественной томатной пасты. Хорошо перемешиваем все, что находится в кастрюле.
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Кастрюлю размещаем на огне и вливаем вино. При максимальной температуре выпариваем алкоголь в течение 4-5 минут. После чего убавляем нагрев и, прикрыв крышкой, тушим мясо 20 минут. Никакой жидкости подливать не нужно.
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Промытую зелень обсушиваем и измельчаем. Спустя 20 минут добавляем в кастрюлю. Далее выдавливаем чеснок. Приправляем хмели-сунели, острым молотым перцем или используем измельченный стручок чили, солим. Перемешав, томим чахохбили 20 минут до полного приготовления.
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Классическое чахохбили из курицы по-грузински готово! Подаем блюдо порционно с хлебом, чтобы не оставить в тарелке ни грамма соуса. Приятного аппетита!
Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде
Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде – это несложный рецепт, который может повторить каждый, при этом потратив на весь процесс меньше часа. Нежную и сочную курицу можно подавать самостоятельно или сварить в дополнении нейтральный по вкусу рис или картошку.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 5
Ингредиенты:
- Куриная тушка – 1500 гр.
- Соус томатный – 200 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сухое красное вино – 150 мл.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Петрушка сухая – 1 ч.л.
- Перец красный молотый – 0,5 ч.л.
- Чеснок – 0,5 головки.
- Соль – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем основные компоненты и отмеряем пряности и травы. Куриную тушку средней величины (до 2-х килограммов) промываем и обсушиваем. Срезаем лишний жир.
- Разрубаем курицу на порционные куски кухонным топориком, для удобства делим по суставам. Бедра и голени можно разрубить еще пополам.
- Очистив луковицу и половину головки чеснока от шелухи, промываем. Лук нарезаем полукольцами, а чесночные дольки – тоненькими пластинками. Количество лука и чеснока регулируем по своему усмотрению. Кладем столько, сколько указано в рецептуре или больше, но так, чтобы не забить собственный вкус курицы, и чтобы еда была съедобной.
- Тяжелую сковороду разогреваем на умеренном огне. Вливаем 2 столовые ложки растительного масла и добавляем столько же сливочного. Сливочное масло придает интересные нотки угощению. Забрасываем овощную нарезку и жарим до прозрачного состояния. После чего убираем со сковороды.
- В эту же раскаленную сковороду, где обжаривали лук, укладываем куриные части кожей на раскаленную поверхность и хорошо обжариваем. После чего переворачиваем на вторую сторону и подрумяниваем. Таким образом в кусочках, как бы запечатается и сохранится сочность.
- К румяной курице выкладываем овощную обжарку из чеснока и лука. Сыплем соль. пряности и сахар для баланса вкуса. Количество пряностей допускается сократить, если не любите слишком пряную пищу. Остроту тоже регулируем в зависимости от предпочтений.
- Добавив 150 миллилитров красного вина и 200 граммов качественного томатного соуса и прикрыв крышкой, готовим чахохбили при минимальной температуре 20-25 минут. Алкоголь за это время выпарится, оставив приятные нотки. Вместо соуса можно прокрутить очищенные от кожицы сезонные томаты или использовать разведенную водой томатную пасту. Тогда вкус будет более ярким.
- Готовый ароматный соус пробуем на вкус и балансируем при необходимости по соли или если кисловат, сахарным песком. Сервируем готовое яркое и сочное угощение, присыпав сверху рубленой свежей зеленью или растертыми сухими травами. Приятного аппетита!
Классическое чахохбили в афганском казане на костре
Классическое чахохбили в афганском казане на костре обладает особенным вкусом. Блюдо выходит необыкновенно нежным. Приготовленная на костре пища создает незабываемую атмосферу не только за столом, но и во время приготовления. Сочное мясо с легкостью отходит от косточек.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Куриные голени – 2,5 кг
- Помидоры – 1,5 кг
- Перец острый – 2 шт.
- Лук репчатый – 5 шт.
- Специи для курицы – по вкусу.
- Чеснок – по вкусу.
- Базилик свежий – по вкусу.
- Кинза – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
- С промытых куриных голеней удаляем непригодные части и кожу. Освободив от шелухи и сполоснув репчатый лук под краном, нарезаем кубиком. Освобождаем от кожицы промытые томаты и режем кубиком.
- Промытый жгучий перец нарезаем тонкими кольцами. Промываем свежую зелень и мелко шинкуем.
- На дно казана кладем измельченный лук.
- Размещаем внутри казана куриные ножки. Посыпаем специями и солим.
- Далее распределяем нарезанный перец и помидоры. Очищенный чеснок измельчаем тонкими слайсами.
- Закрываем казан и размещаем на костре. После того, как курица закипит, готовим блюдо на среднем пламени около 1 часа.
- Во время тушения образуется наваристый бульон. Готовое блюдо распределяем по глубоким пиалам и присыпаем рубленой зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита!
Чахохбили из курицы с картошкой
Чахохбили из курицы с картошкой – это безупречный вариант сбалансированного обеда или ужина. Такое блюдо выглядит ярко и привлекательно. Достойно будет смотреться не только на скромных семейных посиделках, но и праздничных мероприятиях. Несложный рецепт получится у всех с первого раза.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Куриные голени – 1 кг
- Помидоры – 1 шт.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Лук репчатый – 6 шт.
- Картофель – 6 шт.
- Морковь – 6 шт.
- Мускатный орех тертый – 0,3 ч.л.
- Петрушка – 2 ветки.
- Базилик – 2 ветки.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Чеснок – 4 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Соевый соус – 30 мл.
- Вода питьевая – 2 л.
- Кипяток – 250 мл.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Куриные голени промываем и обсушиваем, рубим на 2 части. Освобождаем картофель от кожуры при помощи экономки. Промываем и режем кубиком средней величины.
- Глубокую толстостенную сковороду размещаем на сильном огне и вливаем пару столовых ложек растительного масла без запаха. Кладем разрубленные голени. При регулярном переворачивании обжариваем до румяности с каждой стороны. После чего убираем со сковороды.
- В небольшой кастрюле доводим до кипения 2 литра воды и солим. Забрасываем картофель, предварительно порезанный кубиком, и готовим 7 минут на среднем пламени. После чего сливаем отвар и даем постоять, чтобы влага стекла.
- Освободив лук и морковку от шелухи и кожицы, ополаскиваем под краном. Промытый лук измельчаем тонкими полукольцами. Промытую морковь трем на терке со средними отверстиями. Лук пассеруем до легкого золотистого оттенка в сковороде, где обжаривалась курица.
- Промываем помидор и нарезаем кубиками. Нагреваем объемную толстостенную кастрюлю, перекладываем в нее курицу и пассерованный лук. Сверху кладем морковную стружку, полуготовый картофель и помидоры. Заливаем кипяток и готовим под крышкой 10 минут.
- Ополоснув ароматные травы, измельчаем. Очищенный чеснок выдавливаем через пресс или мелко рубим. Подготовленные продукты добавляем к практически готовому блюду. Немного зелени оставляем для украшения. Блюдо приправляем мускатным орехом и соевым соусом. Солим и перчим. Готовим 10 минут.
- Раскладываем готовое чахохбили по порциям. Украшаем оставленной зеленью и презентуем гостям. Приятного аппетита!
Классическое чахохбили с томатной пастой
Классическое чахохбили с томатной пастой – это угощение, которое представляет собой необыкновенно яркое по вкусу блюдо. Курицу, приготовленную таким способом, чаще всего дополняют нейтральными гарнирами. К чахохбили идеально подходит рассыпчатый рис или картофельное пюре.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Куриные окорочка – 1000 гр.
- Помидоры – 4-5 шт.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Лук репчатый – 300 гр.
- Болгарский перец сладкий – 300 гр.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Базилик – 2 ветки.
- Петрушка – 2 ветки.
- Перец красный молотый – 1 ч.л.
- Чеснок – 5 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Прежде всего промываем куриные части и убираем влагу. Разрубаем на 3-4 части. В глубокую тяжелую сковороду наливаем 2 столовые ложки растительного масла и нагреваем. Укладываем куриные куски и жарим до золотистости с каждой стороны. После чего перекладываем на тарелку.
- Освободив лук и чеснок от шелухи, а болгарский перец от семенной коробки, измельчаем овощи. Лук и чеснок мелко крошим. Перец нарезаем тонкими полосками.
- В сковороду, в которой подрумянивали куриные части, доливаем остатки растительного масла. Засыпаем измельченный чеснок и лук, при регулярном помешивании слегка поджариваем. После забрасываем перец, обжариваем минут 7, не забывая помешивать.
- Заправляем овощи томатной пастой. Перемешав, выкладываем обжаренную курицу. Ждем закипания и заливаем горячий бульон или воду так, чтобы уровень жидкости покрывал содержимое сковороды. Ждем вторичного закипания.
- Травы промываем, стряхиваем влагу и мелко крошим. Отправляем в сковороду. Посыпаем острым перцем и хмели-сунели. Солим и перчим. Готовим на минимальном пламени полчаса.
- Спустя указанное время пробуем соус, всего ли хватает. При необходимости досаливаем.
- Сервируем ароматное угощение в глубоких тарелках и размещаем на обеденном столе. Если гарнира не будет, подаем хлеб или другие хлебобулочные изделия, чтобы вымакать весь аппетитный соус. Приятного аппетита!
Чахохбили в домашних условиях в мультиварке
Чахохбили в домашних условиях в мультиварке не требует для своего исполнения много усилий и времени. Достаточно легкий процесс сможет повторить каждый. Приготовленное таким способом блюдо, получается необыкновенно нежным. Чахохбили подаем сразу после приготовления, хотя и в остывшем виде угощение не теряет своих вкусовых качеств.
Время готовки – 1 ч. 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3
Ингредиенты:
- Курица – 800 гр.
- Помидоры – 4 шт.
- Лук репчатый – 1 головка.
- Морковь – 2 шт.
- Хмели-сунели – по вкусу.
- Шафран – по вкусу.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Вода горячая – 100 мл.
Процесс приготовления:
- Промываем куриные части и обсушиваем. При необходимости тушку делим на части, разрубив по суставам. Освобождаем лук и чеснок от шелухи и промываем. Ополаскиваем помидоры.
- На панели управления электроприбором выставляем режим «Жарка». На дно наливаем немного растительного масла и закладываем куски курицы. Контролируя процесс обжарки, переворачиваем на другую сторону. Очищенный лук нарезаем произвольно и добавляем к курице, обжариваем вместе, перемешивая время от времени.
- Очищенную морковь натираем на терке или мелко рубим. Чеснок измельчаем прессом. Промытые помидоры сначала разрезаем пополам, удаляем плодоножку и нарезаем кубиком. Отправляем нарезку моркови к курице с луком.
- Обжариваем при регулярном помешивании до полуготовности. Приправляем чесноком и пряностями. Все, перемешав, наливаем 100 миллилитров горячей воды. Закрываем прибор и переходим в режим «Тушение» или «Каша», установив таймер на 1 час. Готовим до завершения процесса, о котором оповестит мультиварка звуковым сигналом.
- Раскладываем блюдо по глубоким тарелкам и подаем на обеденный стол. Приятного аппетита!
Настоящее чахохбили по-грузински с грецкими орехами
Настоящее чахохбили по-грузински с грецкими орехами – это блюдо, которое готовится достаточно просто, а получается невероятно аппетитным. Грецкий орех придает незабываемое послевкусие. Повторить несложный рецепт получится даже у новичков. Оригинальное угощение подают как полноценное блюдо, так в дополнении, например, к рису.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 1000 гр.
- Томаты – 3 шт.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Орех грецкий – 50 гр.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Кинза – 3 ветки.
- Майоран – 0,5 ч.л.
- Перец чили молотый – по вкусу.
- Чеснок – 5 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Мята – 1 ветка.
- Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Петрушка – 5 веток.
- Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты. Количество пряностей определяем по собственным предпочтениям. Блюдо получается довольно пряным и может быть для некоторых слишком ярким по вкусу.
- Куриные части, в данной ситуации бедра, моем и убираем влагу. Крупные части разрубаем пополам. Кожу убираем по своему усмотрению. Распустив сливочное масло в большой сковородке и добавив подсолнечное, укладываем куриные части и обжариваем до румяности с обеих сторон. Смесь масел придаст яркий вкус.
- Освободив лук от шелухи, нарезаем крупными полукольцами и перьями, и отправляем к курице. Прикрыв крышкой, жарим минут 5 до размягчения лука, не забываем перемешивать время от времени.
- Сладкий перец промываем, удалив внутренности, произвольно нарезаем, но соблюдаем размерность нарезки лука. Отправляем в сковороду. Перемешав, продолжаем жарить под крышкой 5 минут, регулярно помешивая.
- Промытые помидоры обдаем кипятком и опускаем в ледяную воду. После чего без труда убираем кожицу. Плоды режем средними кусочками. При желании их вообще можно пробить блендером.
- Перекладываем помидоры в сковороду. Кладем томатную пасту для более яркого насыщенного вкуса. Всыпаем приправы и сахарный песок. Размешав и закрыв крышку, томим 10-15 минут до полного приготовления куриного мяса.
- Очищенный от шелухи чеснок мелко рубим или используем чеснокодавилку. С промытой зеленью поступаем таким же образом. Мята придает неповторимый вкус и аромат. Перебираем грецкие орехи от случайно попавшего мусора, скорлупок и перегородок. Подсушив на сухой сковороде несколько минут, измельчаем ножом.
- Попробовав соус регулируем по вкусу, по необходимости добавляем то, чего не хватает. Кладем зелень, орехи и рубленый чеснок. Практически сразу отключаем нагрев и убираем сковородку с плиты. Даем настояться блюду 10-15 минут, прикрыв крышкой.
- Перемешиваем чахохбили и распределяем по тарелкам. Если нет гарнира, подаем хлебные изделия.
- Приятного аппетита!
Чахохбили из курицы в духовке
Чахохбили из курицы в духовке – это рецепт, который сможет повторить любой, несмотря на кулинарный опыт и навыки. Рецепт хорош тем, что не требует постоянного контроля. Пока готовится основное блюдо, можно приготовить гарнир или легкий салат. Яркое угощение отлично разнообразит меню для важных случаев и особенных поводов.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 1,5 кг
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Лук репчатый – 2 головки.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Зелень – по вкусу.
- Кинза сушеная – 1 ч.л.
- Зеленый базилик – 1 пучок.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Чеснок – 2 головки.
- Соль – по вкусу.
- Морковь – 1 шт.
- Вода – 1 л.
Процесс приготовления:
- Ополаскиваем и обсушиваем курицу, используем различные части. Грудка подойдет меньше. Крупные экземпляры рубим пополам. Солим и кладем в жаропрочную форму. Прогреваем духовой шкаф, установив 200 градусов. Размещаем в раскаленной духовке и готовим 1 час.
- С луковиц и моркови снимаем шелуху и кожицу. Ополаскиваем и измельчаем. Лук нарезаем полукольцами или рубим кубиком. Морковку трем на терке с крупными или средними отверстиями. Разогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем луковую нарезку, после чего кладем морковную стружку и обжариваем пару минут.
- Очищенный от сердцевины и промытый под краном сладкий перец режем не слишком мелко или крупно. Освобождаем чеснок от шелухи и трем при помощи мелкой терки или давим чеснокодавилкой. Отправляем овощи к пассеровке и размешиваем. Обжариваем несколько минут.
- Приправляем томатной пастой. Кладем сахарный песок. Перемешав, обжариваем буквально пару минут. При отсутствии пасты или в сезон используем мясистые помидоры, очищенные от кожицы, которые при желании можно пробить погружным блендером.
- Вливаем литр фильтрованной воды и засыпаем сухие травы. Перемешиваем. Доводим до закипания.
- Прихватками достаем куриное мясо из духового шкафа.
- Выливаем соус и равномерно распределяем по курице. Возвращаем в духовку еще на полчаса.
- Спустя указанное время осторожно при помощи прихваток, чтобы не обжечься, извлекаем из духовки жаропрочную форму и посыпаем рубленой зеленью. Соус загустеет и станет еще ярче и аппетитнее.
- Подаем традиционное грузинское угощение порционно. Приятного аппетита!
Чахохбили из курицы с помидорами
Чахохбили из курицы с помидорами выглядит ярко и выходит сочным. Блюдо можно подавать как самостоятельное угощение, так и дополнить гарниром. Курица получается ароматной и сочной, а весь процесс займет не более часа. Внешний вид чахохбили вскружит голову всем ценителям вкусной домашней пищи.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 3 шт.
- Помидоры – 500 гр.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Красный базилик – 10 гр.
- Петрушка – 10 гр.
- Перец острый молотый – 0,5 ч.л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем продукты. Промываем курицу и вытираем, чтобы убрать капли. Зелень и овощи ополаскиваем и избавляемся от влаги, выложив на кухонное полотенце.
- Разрезаем бедра на 3 части. Разогреваем сковороду, установив нагрев выше среднего, и слегка смазываем раскаленную поверхность растительным маслом. Выкладываем кусочки и поджариваем до золотистости со всех сторон. Можно взять целые бедра или мякоть бедра без косточки. Освобождать от кожи или нет, каждый решает самостоятельно.
- Очищенный лук нарезаем полукольцами, забрасываем к поджаренной курице. Убавив нагрев и прикрыв крышкой, готовим 6 минут. Если потребуется, вливаем немного воды.
- Промытые помидоры разрезаем на 4 части и трем на терке, освобождаясь таким образом от кожицы. Или делаем крестообразный надрез и опускаем на полминуты в крутой кипяток, после чего перекладываем в ледяную воду и счищаем кожицу. Плоды освобождаем от плодоножки и пробиваем погружным блендером.
- Достаем семенную коробку из болгарского перца и удаляем перепонки, вытряхиваем оставшиеся семечки, а овощ нарезаем полосками и отправляем в сковороду, перекладываем томатное пюре. Продолжаем готовить, прикрыв крышкой, 10-12 минут.
- Приправляем пряностями и натертым чесноком. Солим и перчим. Ассортимент приправ и их количество определяем самостоятельно в зависимости от собственных вкусовых предпочтений.
- Измельчив зелень, засыпаем в блюдо. Перемешав и отключив нагрев, даем угощению постоять.
- Распределяем чахохбили по красивым тарелкам, сперва выложив кусочки курицы, а после залив ароматным соусом.
- Подаем угощение и наслаждаемся вкусной и по-праздничному нарядной пищей. Приятного аппетита!
Классическое чахохбили из курицы с вином
Классическое чахохбили из курицы с вином представляет собой потрясающее угощение и для праздников, и для повседневной пищи. Реализация рецепта не займет много времени, 1 час свободного времени может выделить каждый. Курица выходит необыкновенно нежной, благодаря тушению в аппетитной заливке из изобилия овощей и вина.
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3
Ингредиенты:
- Курица – 800 гр.
- Помидоры – 4 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вино белое полусухое – 150 мл.
- Хмели-сунели – 1 ст.л.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Кинза – 20 гр.
- Базилик – 10 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты. Промываем окорочка или другие части, овощи и зелень. Просушиваем ингредиенты. Курицу разрубаем по суставам на части.
- На раскаленную сухую сковородку кладем подготовленную птицу.
- На сильном пламени обжариваем до румяности со всех сторон.
- Очищенный лук нарезаем кубиком, а болгарский перец режем полосками.
- К обжаренной курице забрасываем лук и готовим вместе, не уменьшая температуру. Перемешиваем время от времени и готовим до размягчения и прозрачности лука. Приправляем хмели-сунели. Солим и перчим.
- Далее кладем болгарский перец и готовим до его мягкости, не забывая помешивать.
- Промытые и надрезанные крестом помидоры заливаем крутым кипятком. Перекладываем в ледяную воду и очищаем кожицу. Очищенные овощи режем кубиком или пробиваем блендером до состояния пюре.
- Томаты забрасываем в сковороду и делаем огонь меньше. Помидоры пустят сок.
- Заливаем вино и тушим 15 минут, пока не выпарится алкоголь. Алкоголь испарится, но в самом блюде останется интересное послевкусие.
- Очищенный чеснок и ароматные травы измельчаем. Чеснок можно измельчить различными способами, натерев на терке, порубив ножом или пропустив через чеснокодавилку.
- Нарезку засыпаем в сковороду и перемешиваем.
- Прогреваем 5 минут и убираем с конфорки.
- Берем красивую посуду и выкладываем сочные кусочки курицы, заливаем насыщенным соусом и украшаем по своему усмотрению.
14. Приятного аппетита!