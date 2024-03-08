Классическое чахохбили из курицы по-грузински – это блюдо с богатым насыщенным вкусом. Реализация рецепта не доставит никаких хлопот даже начинающим хозяюшкам. Блюдо готовят из целой тушки или используют определенные части, чаще всего – бедра или голени. Несложное в исполнении блюдо моментально улетает со стола. Ознакомьтесь с подборкой и выберите удобный для вас вариант.

Классическое чахохбили из курицы по-грузински в домашних условиях

Классическое чахохбили из курицы по-грузински в домашних условиях не доставит неудобств и особых хлопот, даже если готовить его впервые. Ароматное блюдо гармонично впишется как в повседневный рацион, так и разнообразит праздничные угощения.

Ингредиенты –+6 порц.

Курица 1.5 кг

Помидоры 500 гр.

Масло сливочное 30 гр.

Лук репчатый 3 головки

Белое сухое вино 100 мл.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Томатная паста 2 ст.л.

Кинза 30 гр.

Базилик свежий 10 гр.

Перец красный молотый по вкусу

Чеснок 3 зуб.

Соль по вкусу

Шаги 110 мин.

Как приготовить классическое чахохбили из курицы по-грузински в домашних условиях? Промытую тушку делим на части, разрезая по суставам. Берем сковороду с толстым дном и очень хорошо разогреваем, не добавляя масла. Порциями выкладываем куски курицы. Подрумяниваем с двух сторон. Таким образом обжариваем всю курицу. После чего перекладываем в кастрюлю подрумяненные кусочки. Освободив репчатый лук от шелухи и ополоснув, нарезаем полукольцами. В сковороду кладем сливочное масло и растапливаем на среднем огне. Забрасываем нарезанный лук и поджариваем в течение 10-15 минут. После чего перекладываем в кастрюлю с курицей. На промытых помидорах делаем крестообразные надрезы и обдаем крутым кипятком. Спустя 5 минут ополаскиваем под холодной водой и снимаем кожицу. Мякоть помидоров пробиваем блендером и выливаем в кастрюлю. Для более насыщенного вкуса кладем 2 столовые ложки качественной томатной пасты. Хорошо перемешиваем все, что находится в кастрюле. Кастрюлю размещаем на огне и вливаем вино. При максимальной температуре выпариваем алкоголь в течение 4-5 минут. После чего убавляем нагрев и, прикрыв крышкой, тушим мясо 20 минут. Никакой жидкости подливать не нужно. Промытую зелень обсушиваем и измельчаем. Спустя 20 минут добавляем в кастрюлю. Далее выдавливаем чеснок. Приправляем хмели-сунели, острым молотым перцем или используем измельченный стручок чили, солим. Перемешав, томим чахохбили 20 минут до полного приготовления. Классическое чахохбили из курицы по-грузински готово! Подаем блюдо порционно с хлебом, чтобы не оставить в тарелке ни грамма соуса. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде

Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде – это несложный рецепт, который может повторить каждый, при этом потратив на весь процесс меньше часа. Нежную и сочную курицу можно подавать самостоятельно или сварить в дополнении нейтральный по вкусу рис или картошку.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Куриная тушка – 1500 гр.

Соус томатный – 200 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Сухое красное вино – 150 мл.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Петрушка сухая – 1 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Чеснок – 0,5 головки.

Соль – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем основные компоненты и отмеряем пряности и травы. Куриную тушку средней величины (до 2-х килограммов) промываем и обсушиваем. Срезаем лишний жир. Разрубаем курицу на порционные куски кухонным топориком, для удобства делим по суставам. Бедра и голени можно разрубить еще пополам. Очистив луковицу и половину головки чеснока от шелухи, промываем. Лук нарезаем полукольцами, а чесночные дольки – тоненькими пластинками. Количество лука и чеснока регулируем по своему усмотрению. Кладем столько, сколько указано в рецептуре или больше, но так, чтобы не забить собственный вкус курицы, и чтобы еда была съедобной. Тяжелую сковороду разогреваем на умеренном огне. Вливаем 2 столовые ложки растительного масла и добавляем столько же сливочного. Сливочное масло придает интересные нотки угощению. Забрасываем овощную нарезку и жарим до прозрачного состояния. После чего убираем со сковороды. В эту же раскаленную сковороду, где обжаривали лук, укладываем куриные части кожей на раскаленную поверхность и хорошо обжариваем. После чего переворачиваем на вторую сторону и подрумяниваем. Таким образом в кусочках, как бы запечатается и сохранится сочность. К румяной курице выкладываем овощную обжарку из чеснока и лука. Сыплем соль. пряности и сахар для баланса вкуса. Количество пряностей допускается сократить, если не любите слишком пряную пищу. Остроту тоже регулируем в зависимости от предпочтений. Добавив 150 миллилитров красного вина и 200 граммов качественного томатного соуса и прикрыв крышкой, готовим чахохбили при минимальной температуре 20-25 минут. Алкоголь за это время выпарится, оставив приятные нотки. Вместо соуса можно прокрутить очищенные от кожицы сезонные томаты или использовать разведенную водой томатную пасту. Тогда вкус будет более ярким. Готовый ароматный соус пробуем на вкус и балансируем при необходимости по соли или если кисловат, сахарным песком. Сервируем готовое яркое и сочное угощение, присыпав сверху рубленой свежей зеленью или растертыми сухими травами. Приятного аппетита!

Классическое чахохбили в афганском казане на костре

Классическое чахохбили в афганском казане на костре обладает особенным вкусом. Блюдо выходит необыкновенно нежным. Приготовленная на костре пища создает незабываемую атмосферу не только за столом, но и во время приготовления. Сочное мясо с легкостью отходит от косточек.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриные голени – 2,5 кг

Помидоры – 1,5 кг

Перец острый – 2 шт.

Лук репчатый – 5 шт.

Специи для курицы – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Базилик свежий – по вкусу.

Кинза – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

С промытых куриных голеней удаляем непригодные части и кожу. Освободив от шелухи и сполоснув репчатый лук под краном, нарезаем кубиком. Освобождаем от кожицы промытые томаты и режем кубиком. Промытый жгучий перец нарезаем тонкими кольцами. Промываем свежую зелень и мелко шинкуем. На дно казана кладем измельченный лук. Размещаем внутри казана куриные ножки. Посыпаем специями и солим. Далее распределяем нарезанный перец и помидоры. Очищенный чеснок измельчаем тонкими слайсами. Закрываем казан и размещаем на костре. После того, как курица закипит, готовим блюдо на среднем пламени около 1 часа. Во время тушения образуется наваристый бульон. Готовое блюдо распределяем по глубоким пиалам и присыпаем рубленой зеленью. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы с картошкой

Чахохбили из курицы с картошкой – это безупречный вариант сбалансированного обеда или ужина. Такое блюдо выглядит ярко и привлекательно. Достойно будет смотреться не только на скромных семейных посиделках, но и праздничных мероприятиях. Несложный рецепт получится у всех с первого раза.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриные голени – 1 кг

Помидоры – 1 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Лук репчатый – 6 шт.

Картофель – 6 шт.

Морковь – 6 шт.

Мускатный орех тертый – 0,3 ч.л.

Петрушка – 2 ветки.

Базилик – 2 ветки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 4 зуб.

Соль – по вкусу.

Соевый соус – 30 мл.

Вода питьевая – 2 л.

Кипяток – 250 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Куриные голени промываем и обсушиваем, рубим на 2 части. Освобождаем картофель от кожуры при помощи экономки. Промываем и режем кубиком средней величины. Глубокую толстостенную сковороду размещаем на сильном огне и вливаем пару столовых ложек растительного масла без запаха. Кладем разрубленные голени. При регулярном переворачивании обжариваем до румяности с каждой стороны. После чего убираем со сковороды. В небольшой кастрюле доводим до кипения 2 литра воды и солим. Забрасываем картофель, предварительно порезанный кубиком, и готовим 7 минут на среднем пламени. После чего сливаем отвар и даем постоять, чтобы влага стекла. Освободив лук и морковку от шелухи и кожицы, ополаскиваем под краном. Промытый лук измельчаем тонкими полукольцами. Промытую морковь трем на терке со средними отверстиями. Лук пассеруем до легкого золотистого оттенка в сковороде, где обжаривалась курица. Промываем помидор и нарезаем кубиками. Нагреваем объемную толстостенную кастрюлю, перекладываем в нее курицу и пассерованный лук. Сверху кладем морковную стружку, полуготовый картофель и помидоры. Заливаем кипяток и готовим под крышкой 10 минут. Ополоснув ароматные травы, измельчаем. Очищенный чеснок выдавливаем через пресс или мелко рубим. Подготовленные продукты добавляем к практически готовому блюду. Немного зелени оставляем для украшения. Блюдо приправляем мускатным орехом и соевым соусом. Солим и перчим. Готовим 10 минут. Раскладываем готовое чахохбили по порциям. Украшаем оставленной зеленью и презентуем гостям. Приятного аппетита!

Классическое чахохбили с томатной пастой

Классическое чахохбили с томатной пастой – это угощение, которое представляет собой необыкновенно яркое по вкусу блюдо. Курицу, приготовленную таким способом, чаще всего дополняют нейтральными гарнирами. К чахохбили идеально подходит рассыпчатый рис или картофельное пюре.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриные окорочка – 1000 гр.

Помидоры – 4-5 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Лук репчатый – 300 гр.

Болгарский перец сладкий – 300 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Паста томатная – 3 ст.л.

Базилик – 2 ветки.

Петрушка – 2 ветки.

Перец красный молотый – 1 ч.л.

Чеснок – 5 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Прежде всего промываем куриные части и убираем влагу. Разрубаем на 3-4 части. В глубокую тяжелую сковороду наливаем 2 столовые ложки растительного масла и нагреваем. Укладываем куриные куски и жарим до золотистости с каждой стороны. После чего перекладываем на тарелку. Освободив лук и чеснок от шелухи, а болгарский перец от семенной коробки, измельчаем овощи. Лук и чеснок мелко крошим. Перец нарезаем тонкими полосками. В сковороду, в которой подрумянивали куриные части, доливаем остатки растительного масла. Засыпаем измельченный чеснок и лук, при регулярном помешивании слегка поджариваем. После забрасываем перец, обжариваем минут 7, не забывая помешивать. Заправляем овощи томатной пастой. Перемешав, выкладываем обжаренную курицу. Ждем закипания и заливаем горячий бульон или воду так, чтобы уровень жидкости покрывал содержимое сковороды. Ждем вторичного закипания. Травы промываем, стряхиваем влагу и мелко крошим. Отправляем в сковороду. Посыпаем острым перцем и хмели-сунели. Солим и перчим. Готовим на минимальном пламени полчаса. Спустя указанное время пробуем соус, всего ли хватает. При необходимости досаливаем. Сервируем ароматное угощение в глубоких тарелках и размещаем на обеденном столе. Если гарнира не будет, подаем хлеб или другие хлебобулочные изделия, чтобы вымакать весь аппетитный соус. Приятного аппетита!

Чахохбили в домашних условиях в мультиварке

Чахохбили в домашних условиях в мультиварке не требует для своего исполнения много усилий и времени. Достаточно легкий процесс сможет повторить каждый. Приготовленное таким способом блюдо, получается необыкновенно нежным. Чахохбили подаем сразу после приготовления, хотя и в остывшем виде угощение не теряет своих вкусовых качеств.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Курица – 800 гр.

Помидоры – 4 шт.

Лук репчатый – 1 головка.

Морковь – 2 шт.

Хмели-сунели – по вкусу.

Шафран – по вкусу.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Вода горячая – 100 мл.

Процесс приготовления:

Промываем куриные части и обсушиваем. При необходимости тушку делим на части, разрубив по суставам. Освобождаем лук и чеснок от шелухи и промываем. Ополаскиваем помидоры. На панели управления электроприбором выставляем режим «Жарка». На дно наливаем немного растительного масла и закладываем куски курицы. Контролируя процесс обжарки, переворачиваем на другую сторону. Очищенный лук нарезаем произвольно и добавляем к курице, обжариваем вместе, перемешивая время от времени. Очищенную морковь натираем на терке или мелко рубим. Чеснок измельчаем прессом. Промытые помидоры сначала разрезаем пополам, удаляем плодоножку и нарезаем кубиком. Отправляем нарезку моркови к курице с луком. Обжариваем при регулярном помешивании до полуготовности. Приправляем чесноком и пряностями. Все, перемешав, наливаем 100 миллилитров горячей воды. Закрываем прибор и переходим в режим «Тушение» или «Каша», установив таймер на 1 час. Готовим до завершения процесса, о котором оповестит мультиварка звуковым сигналом. Раскладываем блюдо по глубоким тарелкам и подаем на обеденный стол. Приятного аппетита!

Настоящее чахохбили по-грузински с грецкими орехами

Настоящее чахохбили по-грузински с грецкими орехами – это блюдо, которое готовится достаточно просто, а получается невероятно аппетитным. Грецкий орех придает незабываемое послевкусие. Повторить несложный рецепт получится даже у новичков. Оригинальное угощение подают как полноценное блюдо, так в дополнении, например, к рису.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5

Ингредиенты:

Куриное бедро – 1000 гр.

Томаты – 3 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Орех грецкий – 50 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Кинза – 3 ветки.

Майоран – 0,5 ч.л.

Перец чили молотый – по вкусу.

Чеснок – 5 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мята – 1 ветка.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Томатная паста – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Петрушка – 5 веток.

Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Количество пряностей определяем по собственным предпочтениям. Блюдо получается довольно пряным и может быть для некоторых слишком ярким по вкусу. Куриные части, в данной ситуации бедра, моем и убираем влагу. Крупные части разрубаем пополам. Кожу убираем по своему усмотрению. Распустив сливочное масло в большой сковородке и добавив подсолнечное, укладываем куриные части и обжариваем до румяности с обеих сторон. Смесь масел придаст яркий вкус. Освободив лук от шелухи, нарезаем крупными полукольцами и перьями, и отправляем к курице. Прикрыв крышкой, жарим минут 5 до размягчения лука, не забываем перемешивать время от времени. Сладкий перец промываем, удалив внутренности, произвольно нарезаем, но соблюдаем размерность нарезки лука. Отправляем в сковороду. Перемешав, продолжаем жарить под крышкой 5 минут, регулярно помешивая. Промытые помидоры обдаем кипятком и опускаем в ледяную воду. После чего без труда убираем кожицу. Плоды режем средними кусочками. При желании их вообще можно пробить блендером. Перекладываем помидоры в сковороду. Кладем томатную пасту для более яркого насыщенного вкуса. Всыпаем приправы и сахарный песок. Размешав и закрыв крышку, томим 10-15 минут до полного приготовления куриного мяса. Очищенный от шелухи чеснок мелко рубим или используем чеснокодавилку. С промытой зеленью поступаем таким же образом. Мята придает неповторимый вкус и аромат. Перебираем грецкие орехи от случайно попавшего мусора, скорлупок и перегородок. Подсушив на сухой сковороде несколько минут, измельчаем ножом. Попробовав соус регулируем по вкусу, по необходимости добавляем то, чего не хватает. Кладем зелень, орехи и рубленый чеснок. Практически сразу отключаем нагрев и убираем сковородку с плиты. Даем настояться блюду 10-15 минут, прикрыв крышкой. Перемешиваем чахохбили и распределяем по тарелкам. Если нет гарнира, подаем хлебные изделия. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы в духовке

Чахохбили из курицы в духовке – это рецепт, который сможет повторить любой, несмотря на кулинарный опыт и навыки. Рецепт хорош тем, что не требует постоянного контроля. Пока готовится основное блюдо, можно приготовить гарнир или легкий салат. Яркое угощение отлично разнообразит меню для важных случаев и особенных поводов.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Куриное бедро – 1,5 кг

Томатная паста – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – 2 головки.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Зелень – по вкусу.

Кинза сушеная – 1 ч.л.

Зеленый базилик – 1 пучок.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Чеснок – 2 головки.

Соль – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Ополаскиваем и обсушиваем курицу, используем различные части. Грудка подойдет меньше. Крупные экземпляры рубим пополам. Солим и кладем в жаропрочную форму. Прогреваем духовой шкаф, установив 200 градусов. Размещаем в раскаленной духовке и готовим 1 час. С луковиц и моркови снимаем шелуху и кожицу. Ополаскиваем и измельчаем. Лук нарезаем полукольцами или рубим кубиком. Морковку трем на терке с крупными или средними отверстиями. Разогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем луковую нарезку, после чего кладем морковную стружку и обжариваем пару минут. Очищенный от сердцевины и промытый под краном сладкий перец режем не слишком мелко или крупно. Освобождаем чеснок от шелухи и трем при помощи мелкой терки или давим чеснокодавилкой. Отправляем овощи к пассеровке и размешиваем. Обжариваем несколько минут. Приправляем томатной пастой. Кладем сахарный песок. Перемешав, обжариваем буквально пару минут. При отсутствии пасты или в сезон используем мясистые помидоры, очищенные от кожицы, которые при желании можно пробить погружным блендером. Вливаем литр фильтрованной воды и засыпаем сухие травы. Перемешиваем. Доводим до закипания. Прихватками достаем куриное мясо из духового шкафа. Выливаем соус и равномерно распределяем по курице. Возвращаем в духовку еще на полчаса. Спустя указанное время осторожно при помощи прихваток, чтобы не обжечься, извлекаем из духовки жаропрочную форму и посыпаем рубленой зеленью. Соус загустеет и станет еще ярче и аппетитнее. Подаем традиционное грузинское угощение порционно. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы с помидорами

Чахохбили из курицы с помидорами выглядит ярко и выходит сочным. Блюдо можно подавать как самостоятельное угощение, так и дополнить гарниром. Курица получается ароматной и сочной, а весь процесс займет не более часа. Внешний вид чахохбили вскружит голову всем ценителям вкусной домашней пищи.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриные бедра – 3 шт.

Помидоры – 500 гр.

Масло растительное – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Красный базилик – 10 гр.

Петрушка – 10 гр.

Перец острый молотый – 0,5 ч.л.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Промываем курицу и вытираем, чтобы убрать капли. Зелень и овощи ополаскиваем и избавляемся от влаги, выложив на кухонное полотенце. Разрезаем бедра на 3 части. Разогреваем сковороду, установив нагрев выше среднего, и слегка смазываем раскаленную поверхность растительным маслом. Выкладываем кусочки и поджариваем до золотистости со всех сторон. Можно взять целые бедра или мякоть бедра без косточки. Освобождать от кожи или нет, каждый решает самостоятельно. Очищенный лук нарезаем полукольцами, забрасываем к поджаренной курице. Убавив нагрев и прикрыв крышкой, готовим 6 минут. Если потребуется, вливаем немного воды. Промытые помидоры разрезаем на 4 части и трем на терке, освобождаясь таким образом от кожицы. Или делаем крестообразный надрез и опускаем на полминуты в крутой кипяток, после чего перекладываем в ледяную воду и счищаем кожицу. Плоды освобождаем от плодоножки и пробиваем погружным блендером. Достаем семенную коробку из болгарского перца и удаляем перепонки, вытряхиваем оставшиеся семечки, а овощ нарезаем полосками и отправляем в сковороду, перекладываем томатное пюре. Продолжаем готовить, прикрыв крышкой, 10-12 минут. Приправляем пряностями и натертым чесноком. Солим и перчим. Ассортимент приправ и их количество определяем самостоятельно в зависимости от собственных вкусовых предпочтений. Измельчив зелень, засыпаем в блюдо. Перемешав и отключив нагрев, даем угощению постоять. Распределяем чахохбили по красивым тарелкам, сперва выложив кусочки курицы, а после залив ароматным соусом. Подаем угощение и наслаждаемся вкусной и по-праздничному нарядной пищей. Приятного аппетита!

Классическое чахохбили из курицы с вином

Классическое чахохбили из курицы с вином представляет собой потрясающее угощение и для праздников, и для повседневной пищи. Реализация рецепта не займет много времени, 1 час свободного времени может выделить каждый. Курица выходит необыкновенно нежной, благодаря тушению в аппетитной заливке из изобилия овощей и вина.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Курица – 800 гр.

Помидоры – 4 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Вино белое полусухое – 150 мл.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Кинза – 20 гр.

Базилик – 10 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Промываем окорочка или другие части, овощи и зелень. Просушиваем ингредиенты. Курицу разрубаем по суставам на части. На раскаленную сухую сковородку кладем подготовленную птицу. На сильном пламени обжариваем до румяности со всех сторон. Очищенный лук нарезаем кубиком, а болгарский перец режем полосками. К обжаренной курице забрасываем лук и готовим вместе, не уменьшая температуру. Перемешиваем время от времени и готовим до размягчения и прозрачности лука. Приправляем хмели-сунели. Солим и перчим. Далее кладем болгарский перец и готовим до его мягкости, не забывая помешивать. Промытые и надрезанные крестом помидоры заливаем крутым кипятком. Перекладываем в ледяную воду и очищаем кожицу. Очищенные овощи режем кубиком или пробиваем блендером до состояния пюре. Томаты забрасываем в сковороду и делаем огонь меньше. Помидоры пустят сок. Заливаем вино и тушим 15 минут, пока не выпарится алкоголь. Алкоголь испарится, но в самом блюде останется интересное послевкусие. Очищенный чеснок и ароматные травы измельчаем. Чеснок можно измельчить различными способами, натерев на терке, порубив ножом или пропустив через чеснокодавилку. Нарезку засыпаем в сковороду и перемешиваем. Прогреваем 5 минут и убираем с конфорки. Берем красивую посуду и выкладываем сочные кусочки курицы, заливаем насыщенным соусом и украшаем по своему усмотрению.

14. Приятного аппетита!