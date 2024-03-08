При упоминании оладушек практически все сразу думают о сладких пышках к завтраку. Однако в нашем материале речь пойдет совсем не о таком блюде. Интересные печеночные оладьи с овсянкой — вот звезда сегодняшней статьи.

Если на вашей кухне есть блендер, значит, у вас не возникнет ни одной проблемы во время приготовления такой оригинальной закуски. Что вам нужно будет сделать, так это измельчить с помощью данного девайса печень с луком и чесноком, а также овсяные хлопья. Всё смешали — и можно приступать к жарке.

Как приготовить нежные печеночные оладьи с овсянкой

Не забудьте, что тесто для оладушек должно постоять в течение 20 минут на кухне. Лишь затем уже можно будет переходить к следующему этапу готовки. За 20 минут овсяные хлопья набухнут, благодаря чему вы получите отменную основу для оладий.

Ингредиенты

Куриная печень600 г Овсяные хлопья50 г Лук50 г Чеснок2 зуб. Яйцо1 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый)0,25 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В чашу блендера всыпаем овсяные хлопья. Измельчаем их до состояния мелкой крошки.Тщательно промываем куриную печень. Удаляем сгустки крови. Нарезаем печень произвольными кусочками. Очищаем чеснок и репчатый лук.Измельчаем в блендере куриную печень с чесноком и луком. Перекладываем полученную массу в глубокую емкость. Вбиваем к печени яйцо. Всыпаем соль и черный молотый перец. Добавляем в общий состав измельченные овсяные хлопья. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Оставляем смесь на 20 минут при комнатной температуре для набухания овсянки.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем печеночные оладушки на небольшом огне с двух сторон до румяного цвета, не накрывая крышкой.

Домашний йогуртовый соус — то что надо для подачи печеночных оладий. Для его приготовления возьмите свежую зелень (петрушку или укроп). Измельчите ее. Очистите крупный зубчик чеснока. Пропустите его через пресс. Затем в небольшой емкости соедините густой натуральный йогурт (без добавок). Всыпьте зелень и чеснок. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Также влейте небольшое количество свежевыжатого лимонного сока. Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Ароматный соус с зеленью для печеночных оладий готов.