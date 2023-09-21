Реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» порекомендовал россиянам в качестве профилактики диабета пить больше черного чая.

По словам Агапкина, в ходе последних исследований ученым удалось установить, что черный чай эффективно предотвращает развитие тяжелого эндокринного заболевания. При регулярном употреблении напитка риски развития системных патологий снижается на 20%.

Эксперт добавил, что «лечебный» эффект оказывает простой черный чай без добавок в виде сахара, сиропов, искусственных подсластителей или ароматизаторов.

Понять, что человек отравился чаем, можно по сопутствующим симптомам. При слабой степени отравления возникает чувство тошноты, а когда расстройство тяжелое, то появляются рвота и потеря сознания.

