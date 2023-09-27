Доктор Королева сообщила, кому опасно есть селедку

Отказаться от употребления селедки следует людям, у которых диагностирована гипертония, есть проблемы с почками или предрасположенность к отечности, рассказала NEWS.ru терапевт Маргарита Королева.

Селедка становится нежелательным продуктом при перечисленных диагнозах из-за повышенного содержания соли — после употребления рыбы в организме может задерживаться жидкость. На фоне этого поднимается артериальное давление и появляется отечность.

А вот здоровым людям селедку нужно обязательно добавить в рацион, потому что этот вид рыбы особенно богат омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Они оказывают противовоспалительное действие, улучшают текучесть и качество крови, а также устраняют вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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