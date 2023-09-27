Описание приготовления:

Многие думают, что физалис используют только для украшения и часто называют это растение китайскими фонарикам, так как они имеют довольно похожий вид. Однако есть несколько разновидностей физалиса, который можно употреблять в пищу. Эти плоды можно не только употреблять в свежем виде или варить варенье. Физалис так же используют при приготовлении супов, салатов, закусок, мясного рагу или готовят из него икру. Из физалиса так же можно приготовить компот, добавить к овощам перед маринованием или засолкой, а так же сделать цукаты или мармелад. Сегодня я расскажу о необыкновенном варенье из физалиса, которое просто невозможно обойти стороной. Лакомство имеет ярко выраженный апельсиновый вкус и понравится даже маленьким сладкоежкам. Обязательно приготовьте при возможности! Из указанного количества получается примерно 3 баночки по 300 мл.

Основной ингредиент: Ягоды / Физалис Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Физалис 1 Килограмм

Сахар 800 Грамм

Апельсин 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

184 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из физалиса с апельсином»

Подготовьте все ингредиенты. Нам понадобится плотный овощной физалис, сахар и один апельсин среднего размера.

Физалис очистите и тщательно промойте под тёплой водой, чтобы убрать восковой налёт.

В зависимости от размера и личных предпочтений, разрежьте физалис на 4-8 частей.

Добавьте сахар. Апельсин тщательно промойте и обдайте кипятком, чтобы убрать горечь. Затем разрежьте на части, удалив косточки и измельчите при помощи блендера или мясорубки. Добавьте к остальным ингредиентам.

Всё перемешайте и на небольшом огне, помешивая, дайте сахару раствориться. Затем доведите до кипения и варите 10-15 минут.

После этого варенье накройте и оставьте до полного остывания. Можно оставить на ночь.

Затем снова поставьте варенье на плиту, доведите до кипения и варите 30 минут. В процессе не забывайте убирать образовавшуюся пену.

Варенье из физалиса с апельсином готово. Разлейте его в сухие стерильные баночки и закрутите крышками. После чего укутайте и оставьте до остывания.

Удачных вам и вкусных заготовок!

Совет от повара:

Для приготовления понадобится апельсин, хотя подойдёт и любой другой цитрусовый фрукт — лайм, лимон.