Доктор Мясников: польза оливкового масла — это миф

В эфире программы «О самом главном» на «России 1» врач Александр Мясников опроверг известный миф о пользе оливкового масла для печени.

Оливковое масло не может «почистить» печень: с точки зрения медицины это вообще невозможно.

«Мы не можем почистить печень, мы можем ей не навредить», — заявил телеведущий.

Также масло увеличивает риски артритов и усугубляет течение уже диагностированного ревматоидного артрита. Хотя польза от него тоже есть: масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, улучшает работу сердца и снижает риски диабета.

Выбрать качественное оливковое масло помогла диетолог Анжелика Дюваль: зачастую лучший продукт разлит в бутыли из темного стекла, которое защищает его от окисления. Крышка на масле должна быть плотно закрыта (это исключает контакт содержимого с кислородом). Дома лучше заменить заводскую крышку на специальную пробку для бутылок.

А еще обязательно проверяйте срок годности — по словам Дюваль, чем свежее масло, тем оно лучше.