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Должна обязательно быть на пасхальном столе: секрет приготовления идеальной сырной пасхи

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Должна обязательно быть на пасхальном столе: секрет приготовления идеальной сырной пасхи

Пасха – уникальное блюдо, которое веками украшает пасхальные столы. Она бывает разной – нежная сдоба из теста или же сырная.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На приготовление сырной пасхи не уйдет много времени. Конечный результат вознаградит все усилия. Нежная, кремовая консистенция, насыщенный вкус и аромат – она станет звездой вашего меню.

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Сырная пасха

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Должна обязательно быть на пасхальном столе: секрет приготовления идеальной сырной пасхи

Особый десерт / Фото Kwestia Smaku

Ингредиенты:
– 2 литра молока;
– 500 грамм густой сметаны 18%;
– 6 яиц;
– 1 пачка сливочного масла;
– полстакана сахарной пудры;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 150 грамм сухофруктов (например, изюм, сушеная клюква, цукаты из цедры апельсина, курага, орехи, очищенный миндаль).

Приготовление:

  1. Вскипятите молоко в большой кастрюле.
  2. В отдельной миске смешать сливки и яйца. Когда молоко закипит, убавьте огонь и влейте сливочно-яичную смесь.
  3. Варите примерно 5 минут, иногда осторожно помешивая.
  4. Тем временем сыр начнет выпадать в осадок. Снимите кастрюлю с огня и с помощью шумовки извлеките сыр, поместив его в ситечко, выстланное марлей.
  5. Повесьте ситечко на миску, где будет собираться сыворотка. Накройте сыр тарелкой. Поставьте в холодильник на ночь.
  6. Сливочное масло нарежьте кубиками и разогрейте. Добавить сахарную пудру и взбить до белого и пышного состояния. Наконец-то добавьте ваниль.
  7. Постепенно добавьте сыр, постоянно взбивая до однородности. Добавьте сухофрукты и перемешайте ложкой.
  8. Выстелите небольшую миску марлей и наполните ее смесью. Поставьте в холодильник на несколько часов или 1 – 2 дня.
  9. Когда масса застынет, выложите ее на тарелку и украсьте.

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