ГлавнаяРецептыДолжна обязательно быть на пасхальном столе: секрет приготовления идеальной сырной пасхи Должна обязательно быть на пасхальном столе: секрет приготовления идеальной сырной пасхи На чтение: 2 минуты Пасха – уникальное блюдо, которое веками украшает пасхальные столы. Она бывает разной – нежная сдоба из теста или же сырная. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ На приготовление сырной пасхи не уйдет много времени. Конечный результат вознаградит все усилия. Нежная, кремовая консистенция, насыщенный вкус и аромат – она станет звездой вашего меню. Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Сырная пасха Время: 30 минут Порций: 6 Особый десерт / Фото Kwestia Smaku Ингредиенты: – 2 литра молока; – 500 грамм густой сметаны 18%; – 6 яиц; – 1 пачка сливочного масла; – полстакана сахарной пудры; – 1 упаковка ванильного сахара; – 150 грамм сухофруктов (например, изюм, сушеная клюква, цукаты из цедры апельсина, курага, орехи, очищенный миндаль). Приготовление: Вскипятите молоко в большой кастрюле. В отдельной миске смешать сливки и яйца. Когда молоко закипит, убавьте огонь и влейте сливочно-яичную смесь. Варите примерно 5 минут, иногда осторожно помешивая. Тем временем сыр начнет выпадать в осадок. Снимите кастрюлю с огня и с помощью шумовки извлеките сыр, поместив его в ситечко, выстланное марлей. Повесьте ситечко на миску, где будет собираться сыворотка. Накройте сыр тарелкой. Поставьте в холодильник на ночь. Сливочное масло нарежьте кубиками и разогрейте. Добавить сахарную пудру и взбить до белого и пышного состояния. Наконец-то добавьте ваниль. Постепенно добавьте сыр, постоянно взбивая до однородности. Добавьте сухофрукты и перемешайте ложкой. Выстелите небольшую миску марлей и наполните ее смесью. Поставьте в холодильник на несколько часов или 1 – 2 дня. Когда масса застынет, выложите ее на тарелку и украсьте. Узнайте детали: как приготовить идеальную глазурь. Поделитесь с друзьями