Должна обязательно быть на пасхальном столе: секрет приготовления идеальной сырной пасхи

Пасха – уникальное блюдо, которое веками украшает пасхальные столы. Она бывает разной – нежная сдоба из теста или же сырная.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На приготовление сырной пасхи не уйдет много времени. Конечный результат вознаградит все усилия. Нежная, кремовая консистенция, насыщенный вкус и аромат – она станет звездой вашего меню.

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Сырная пасха

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Особый десерт / Фото Kwestia Smaku

Ингредиенты:

– 2 литра молока;

– 500 грамм густой сметаны 18%;

– 6 яиц;

– 1 пачка сливочного масла;

– полстакана сахарной пудры;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 150 грамм сухофруктов (например, изюм, сушеная клюква, цукаты из цедры апельсина, курага, орехи, очищенный миндаль).

Приготовление:

Вскипятите молоко в большой кастрюле. В отдельной миске смешать сливки и яйца. Когда молоко закипит, убавьте огонь и влейте сливочно-яичную смесь. Варите примерно 5 минут, иногда осторожно помешивая. Тем временем сыр начнет выпадать в осадок. Снимите кастрюлю с огня и с помощью шумовки извлеките сыр, поместив его в ситечко, выстланное марлей. Повесьте ситечко на миску, где будет собираться сыворотка. Накройте сыр тарелкой. Поставьте в холодильник на ночь. Сливочное масло нарежьте кубиками и разогрейте. Добавить сахарную пудру и взбить до белого и пышного состояния. Наконец-то добавьте ваниль. Постепенно добавьте сыр, постоянно взбивая до однородности. Добавьте сухофрукты и перемешайте ложкой. Выстелите небольшую миску марлей и наполните ее смесью. Поставьте в холодильник на несколько часов или 1 – 2 дня. Когда масса застынет, выложите ее на тарелку и украсьте.

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