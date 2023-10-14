ГлавнаяРецептыДомашняя пита с тунцем – рецепт к сытному завтраку без лишних калорий Домашняя пита с тунцем – рецепт к сытному завтраку без лишних калорий На чтение: 2 минуты Не знаете что приготовить на завтрак или на перекус? Попробуйте домашнюю питу, которую можно начинить как консервированным тунцем, так и сыром с колбасой. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Домашняя пита с тунцем – невероятная закуска к столу, вкус которой вас приятно удивит. Эта мега вкусная начинка из тунца станет для вас любимой. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Кроме самого рецепта начинки мы научим вас, как собственноручно приготовить домашние уйти так, что их не отличить от покупных. Рецепт домашней пойти с тунцем Время: 30 минут Порции: 2 – 4 Ингредиенты для ухода: – 200 граммов муки; ️ – 115 граммов крутого кипятка; – 1 чайная ложка соли; ️ – 1 столовая ложка масла. Для начинки: – салатная зелень ️ – тунец в собственном соке ️ – сметана ️ – томаты ️ – сладкий перец. Приготовление: К просеянной муке добавляем соль, кипяток, растительное масло. Смешиваем тесто сначала ложкой, затем месим руками еще в течение 3 минут. Оставляем под пленкой на 20-30 минут в теплом месте, чтобы настоялось. Через 30 минут разделяем тесто на 4-5 частей, формируем шарики, накрываем их пленкой и оставляем на столе еще на 20 минут. Чтобы образовалась пустота, тесто должно отдохнуть. После этого раскатываем каждый шарик в тоненький лаваш. Кладем на хорошо разогретую сковороду и жарим с обеих сторон, переворачивая в начале 3 раза каждые 20 секунд, чтобы образовалась пустота внутри. Для начинки смешиваем тунец со сметаной. Разрезаем питу пополам, складываем внутрь начинку (салат, тунец, томат, перец) и подаем к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить витаминный шот из цитрусовых. Поделитесь с друзьями