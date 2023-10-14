Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить мороженое из банана и йогурта. Банан выбирайте спелый и сладкий. Если сладости будет недостаточно, то можно добавить подсластитель в мороженое. Йогурт можно использовать как классический без добавок, так и с дополнительным вкусом. Такое мороженое получается кремовым, сливочным на вкус, но без ощущения приторности и тяжести.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Десерты / Мороженое
Состав / Ингредиенты:
- Банан 2 Штуки
- Йогурт 280 Грамм
- Корица молотая 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
76 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мороженое из банана и йогурта»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан очистите, нарежьте кружочками и уберите в морозильник на 3-4 часа.
Измельчите замороженные бананы блендером до однородной консистенции.
Добавьте йогурт и молотую корицу, еще раз взбейте смесь.
Переложите получившуюся массу в пищевой контейнер, накройте пленкой и уберите в морозильник на 7-8 часов.
Первые 4 часа доставайте контейнер каждые 40 минут и перемешивайте смесь, чтобы не образовывалось льда.
Мороженое из банана и йогурта готово, приятного вам аппетита!