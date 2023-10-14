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Мороженое из банана и йогурта

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Мороженое из банана и йогурта

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить мороженое из банана и йогурта. Банан выбирайте спелый и сладкий. Если сладости будет недостаточно, то можно добавить подсластитель в мороженое. Йогурт можно использовать как классический без добавок, так и с дополнительным вкусом. Такое мороженое получается кремовым, сливочным на вкус, но без ощущения приторности и тяжести.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Десерты / Мороженое

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 2 Штуки
  • Йогурт 280 Грамм
  • Корица молотая 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

76 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мороженое из банана и йогурта»

Мороженое из банана и йогурта

Подготовьте все ингредиенты.

Мороженое из банана и йогурта

Банан очистите, нарежьте кружочками и уберите в морозильник на 3-4 часа.

Мороженое из банана и йогурта

Измельчите замороженные бананы блендером до однородной консистенции.

Мороженое из банана и йогурта

Добавьте йогурт и молотую корицу, еще раз взбейте смесь.

Мороженое из банана и йогурта

Переложите получившуюся массу в пищевой контейнер, накройте пленкой и уберите в морозильник на 7-8 часов.

Мороженое из банана и йогурта

Первые 4 часа доставайте контейнер каждые 40 минут и перемешивайте смесь, чтобы не образовывалось льда.

Мороженое из банана и йогурта

Мороженое из банана и йогурта готово, приятного вам аппетита!

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