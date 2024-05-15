Домашние десерты за 15 минут. Понравятся и взрослым и детям: 2 замечательных рецепта

Первые упоминания о сладких блюдах встречаются в истории многих культур. В Древнем Египте и Месопотамии готовили фруктовые десерты из инжира, фиников, винограда и меда. В Древней Греции и Риме тоже были популярны десерты из сухофруктов с медом.

В Средние века в Европе появились новые ингредиенты для десертов: специи, сахар, молоко и сливки. Стали актуальны такие десерты, как пудинги, пирожные и торты. В эпоху Возрождения десерты стали более сложными и изысканными. Появились новые рецепты тортов, пирожных и других сладостей. В XIX веке появились новые технологии приготовления, такие как выпечка, взбивание сливок и приготовление кремов. Стали популярны шоколадные десерты, мороженое и другие сладости.

Сегодня существует огромное разнообразие десертов. Они могут быть сладкими, фруктовыми, шоколадными, с кремом или без него.

Приготовим несколько вкусных и быстрых десертов.

Десерт №1

Ингредиенты:

печенье с шоколадом — 100 г;

сок апельсина — 50 мл;

молоко — 400 мл;

цедра 1 лимона;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

яичные желтки — 2 шт.;

сахарная пудра — 30 г;

кукурузный крахмал — 25 г;

лимонный сок — 30 мл;

сгущенное молоко — 70 г.

Приготовление десерта:

Измельчаем печенье до состояния мелкой крошки и перемалываем его блендером. Выливаем в крошку апельсиновый сок, перемешиваем.

В чаши для подачи десерта высыпаем по паре столовых ложек в каждую крошку из печенья, утрамбовываем по дну. В сотейник с молоком высыпаем цедру лимона, добавляем ванильный сахар.

Взбиваем цедру и ванильный сахар в молоке, доводим до закипания. Затем процеживаем молоко через сито, убираем цедру лимона.

В отдельной чаше соединяем желтки с сахарной пудрой, взбиваем. Высыпаем в смесь крахмал, снова смешиваем и добавляем в молоко.

Варим смесь помешивая до загустения. После загустения перекладываем кремовую основу в отдельную тару, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.

Взбиваем лимонный сок со сгущенным молоком при помощи миксера. Добавляем в заварную основу сгущенную массу, перемешиваем.

На верхушку слоя из печенья кладем начинку в виде крема, выравниваем. Поверхность десерта также можно посыпать какао, корицей или шоколадом.

Десерт №2

Ингредиенты:

сливки 20% — 50 мл;

кофе — 15 г;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

банан — 2 шт.;

яичный желток — шт.;

молоко — 150 мл;

кукурузный крахмал — 20 г;

сыр рикотта — 100 г;

сгущенное молоко — 100 г;

взбитые сливки — 150 мл.

Приготовление десерта:

На дно сковороды выливаем сливки, высыпаем кофе и ванильный сахар, тщательно перемешиваем до растворения гранул. Бананы нарезаем небольшими кусочками, кладем в сливки с кофе.

Перемешиваем и готовим бананы на среднем огне до тех пор, пока не станут мягкими. Снимаем бананы в кофе с огня и измельчаем до состояния кашицы.

Добавляем в банановую кашу яичный желток, перемешиваем и вливаем молоко. Высыпаем в смесь кукурузный крахмал, перемешиваем до однородности.

На среднем огне варим до загустения смесь, а затем даем остыть под пищевой пленкой в контакт. Отдельно стоит соединить рикотту со сгущенным молоком.

Вливаем к рикотте взбитые сливки и взбиваем их до пышных устойчивых пиков. Смешиваем банановую заварную основу с кремом и выкладываем в форму.

Посыпаем десерт шоколадной крошкой и отправляем в холодильник на полчаса. Получается вкусный банановый десерт для большой компании.