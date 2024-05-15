Домашние десерты за 15 минут. Понравятся и взрослым и детям: 2 замечательных рецепта

Первые упоминания о сладких блюдах встречаются в истории многих культур. В Древнем Египте и Месопотамии готовили фруктовые десерты из инжира, фиников, винограда и меда. В Древней Греции и Риме тоже были популярны десерты из сухофруктов с медом.
В Средние века в Европе появились новые ингредиенты для десертов: специи, сахар, молоко и сливки. Стали актуальны такие десерты, как пудинги, пирожные и торты. В эпоху Возрождения десерты стали более сложными и изысканными. Появились новые рецепты тортов, пирожных и других сладостей. В XIX веке появились новые технологии приготовления, такие как выпечка, взбивание сливок и приготовление кремов. Стали популярны шоколадные десерты, мороженое и другие сладости.
Сегодня существует огромное разнообразие десертов. Они могут быть сладкими, фруктовыми, шоколадными, с кремом или без него.
Приготовим несколько вкусных и быстрых десертов.
Десерт №1
Ингредиенты:
- печенье с шоколадом — 100 г;
- сок апельсина — 50 мл;
- молоко — 400 мл;
- цедра 1 лимона;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- яичные желтки — 2 шт.;
- сахарная пудра — 30 г;
- кукурузный крахмал — 25 г;
- лимонный сок — 30 мл;
- сгущенное молоко — 70 г.
Приготовление десерта:
Измельчаем печенье до состояния мелкой крошки и перемалываем его блендером. Выливаем в крошку апельсиновый сок, перемешиваем.
В чаши для подачи десерта высыпаем по паре столовых ложек в каждую крошку из печенья, утрамбовываем по дну. В сотейник с молоком высыпаем цедру лимона, добавляем ванильный сахар.
Взбиваем цедру и ванильный сахар в молоке, доводим до закипания. Затем процеживаем молоко через сито, убираем цедру лимона.
В отдельной чаше соединяем желтки с сахарной пудрой, взбиваем. Высыпаем в смесь крахмал, снова смешиваем и добавляем в молоко.
Варим смесь помешивая до загустения. После загустения перекладываем кремовую основу в отдельную тару, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать.
Взбиваем лимонный сок со сгущенным молоком при помощи миксера. Добавляем в заварную основу сгущенную массу, перемешиваем.
На верхушку слоя из печенья кладем начинку в виде крема, выравниваем. Поверхность десерта также можно посыпать какао, корицей или шоколадом.
Десерт №2
Ингредиенты:
- сливки 20% — 50 мл;
- кофе — 15 г;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- банан — 2 шт.;
- яичный желток — шт.;
- молоко — 150 мл;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- сыр рикотта — 100 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- взбитые сливки — 150 мл.
Приготовление десерта:
На дно сковороды выливаем сливки, высыпаем кофе и ванильный сахар, тщательно перемешиваем до растворения гранул. Бананы нарезаем небольшими кусочками, кладем в сливки с кофе.
Перемешиваем и готовим бананы на среднем огне до тех пор, пока не станут мягкими. Снимаем бананы в кофе с огня и измельчаем до состояния кашицы.
Добавляем в банановую кашу яичный желток, перемешиваем и вливаем молоко. Высыпаем в смесь кукурузный крахмал, перемешиваем до однородности.
На среднем огне варим до загустения смесь, а затем даем остыть под пищевой пленкой в контакт. Отдельно стоит соединить рикотту со сгущенным молоком.
Вливаем к рикотте взбитые сливки и взбиваем их до пышных устойчивых пиков. Смешиваем банановую заварную основу с кремом и выкладываем в форму.
Посыпаем десерт шоколадной крошкой и отправляем в холодильник на полчаса. Получается вкусный банановый десерт для большой компании.