Описание приготовления:

Очень легкий, простой и дешевый рецепт люля-кебаба из курицы. Особенно подойдет тем, кто следит за своей фигурой. Люля-кебаб из курицы готовится в духовке без жира и подается с различной зеленью и овощами. Все останутся и сытыми и довольными, тем более не добавите себе лишних килограммов. При желании можно добавить больше зелени, специй и чеснока, сделав их более насыщенного вкуса.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Кебаб

Состав / Ингредиенты:

Филе куриное 500 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Зелень По вкусу (кинза, петрушка, укроп)

Лук репчатый 1 Штука

Аджика По вкусу (сухая)

Количество порций 3

Калорийность

130 ккал

Калорийность

5 г

Белки

6 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Люля-кебаб из курицы»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления люля-кебаб из курицы. Деревянные шпажки замочите в холодной воде не менее чем на 30 минут.

Куриное филе помойте, обсушите и порежьте на кусочки. Репчатый лук почистите и порежьте на кусочки. Пропустите мясо курицы с луком через мясорубку.

Зелень мелко порежьте, чеснок измельчите и выложите в куриный фарш. Все посолите, поперчите и добавьте специи. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотности.

Разделите фарш на одинаковые части и сделайте люля-кебабы. Противень застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите на пергамент подготовленные люля-кебабы.

Поставьте противень в горячую духовку и запекайте люля-кебабы в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Достаньте противень и переверните полуготовые люля-кебабы. Готовьте еще 10 минут, до готовности. Готовые люля-кебабы переложите на тарелку и сразу подавайте.

Приятного аппетита!