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Люля-кебаб из курицы

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Люля-кебаб из курицы

Описание приготовления:

Очень легкий, простой и дешевый рецепт люля-кебаба из курицы. Особенно подойдет тем, кто следит за своей фигурой. Люля-кебаб из курицы готовится в духовке без жира и подается с различной зеленью и овощами. Все останутся и сытыми и довольными, тем более не добавите себе лишних килограммов. При желании можно добавить больше зелени, специй и чеснока, сделав их более насыщенного вкуса.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Кебаб

Состав / Ингредиенты:

  • Филе куриное 500 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
  • Зелень По вкусу (кинза, петрушка, укроп)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Аджика По вкусу (сухая)

Количество порций 3

Калорийность

130 ккал

Калорийность

5 г

Белки

6 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Люля-кебаб из курицы»

Люля-кебаб из курицы

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления люля-кебаб из курицы. Деревянные шпажки замочите в холодной воде не менее чем на 30 минут.

Люля-кебаб из курицы

Куриное филе помойте, обсушите и порежьте на кусочки. Репчатый лук почистите и порежьте на кусочки. Пропустите мясо курицы с луком через мясорубку.

Люля-кебаб из курицы

Зелень мелко порежьте, чеснок измельчите и выложите в куриный фарш. Все посолите, поперчите и добавьте специи. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотности.

Люля-кебаб из курицы

Разделите фарш на одинаковые части и сделайте люля-кебабы. Противень застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите на пергамент подготовленные люля-кебабы.

Люля-кебаб из курицы

Поставьте противень в горячую духовку и запекайте люля-кебабы в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Достаньте противень и переверните полуготовые люля-кебабы. Готовьте еще 10 минут, до готовности. Готовые люля-кебабы переложите на тарелку и сразу подавайте.

Люля-кебаб из курицы

Приятного аппетита!

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