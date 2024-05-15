Описание приготовления:
Очень легкий, простой и дешевый рецепт люля-кебаба из курицы. Особенно подойдет тем, кто следит за своей фигурой. Люля-кебаб из курицы готовится в духовке без жира и подается с различной зеленью и овощами. Все останутся и сытыми и довольными, тем более не добавите себе лишних килограммов. При желании можно добавить больше зелени, специй и чеснока, сделав их более насыщенного вкуса.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Кебаб
Состав / Ингредиенты:
- Филе куриное 500 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Зелень По вкусу (кинза, петрушка, укроп)
- Лук репчатый 1 Штука
- Аджика По вкусу (сухая)
Количество порций 3
Калорийность
130 ккал
Калорийность
5 г
Белки
6 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Люля-кебаб из курицы»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления люля-кебаб из курицы. Деревянные шпажки замочите в холодной воде не менее чем на 30 минут.
Куриное филе помойте, обсушите и порежьте на кусочки. Репчатый лук почистите и порежьте на кусочки. Пропустите мясо курицы с луком через мясорубку.
Зелень мелко порежьте, чеснок измельчите и выложите в куриный фарш. Все посолите, поперчите и добавьте специи. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотности.
Разделите фарш на одинаковые части и сделайте люля-кебабы. Противень застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите на пергамент подготовленные люля-кебабы.
Поставьте противень в горячую духовку и запекайте люля-кебабы в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Достаньте противень и переверните полуготовые люля-кебабы. Готовьте еще 10 минут, до готовности. Готовые люля-кебабы переложите на тарелку и сразу подавайте.
Приятного аппетита!