Домашние пельмени – это простое, вкусное и сытное блюдо для вашего стола. Как приготовить пельмени, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Здесь вы найдете лучшие варианты: в сковороде, кастрюле, духовке или на пару. Выбирайте подходящий для вас рецепт и приступайте к процессу!

Классические пельмени в домашних условиях

Для приготовления классических пельменей в домашних условиях воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фото из нашей подборки.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина 300 гр.

Свинина 400 гр.

Лук репчатый 4 шт.

Соль 1 щепотка

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Вода 3 ст.л.

Для теста:

Яйцо куриное 1 шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Вода 180 мл.

Мука 500 гр.

Дополнительно:

Вода 3 л.

Соль 1 ст.л.

Лавровый лист 2 шт.

Шаги 60 мин.

Классические пельмени легко готовятся в домашних условиях. Два вида мяса промываем и прокручиваем через мясорубку вместе с репчатым луком. В мясную заготовку добавляем соль, вливаем холодную воду. Посыпаем все черным молотым перцем и хорошо вымешиваем. Приступим к приготовлению теста. В воде размешиваем соль и куриное яйцо. Выливаем сюда растительное масло, перемешиваем. На рабочую поверхность просеиваем муку. Делаем по центру углубление и постепенно вводим сюда жидкую смесь. Замешиваем тугое однородное тесто. Прикрываем его полотенцем и даем отдохнуть 30 минут. Готовое тесто раскатываем в жгуты и режем их на небольшие кусочки. Каждый кусочек разминаем в лепешку. По центру лепешек порционно раскладываем начинку. Соединяем края и формируем пельмени. Опускаем заготовки в кипящую подсоленную воду с лавровым листом. Варим угощение 5 минут после всплытия на поверхность. Классические пельмени в домашних условиях готовы. Можно пробовать!

Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени на сковороде – это быстрое в приготовлении и невероятно аппетитное домашнее блюдо. Подавайте интересное угощение к обеду или в качестве перекуса. Для простого кулинарного процесса рекомендуем использовать наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Пельмени – 0,5 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Яйцо – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты из списка.

Шаг 2. Тонкими полукольцами режем репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом до легкого румянца.

Шаг 3. На тарелку выкладываем лук, а в сковороду отправляем готовые пельмени.

Шаг 4. Жарим продукт до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 5. Закрываем обжаренные пельмени луком.

Шаг 6. Сюда разбиваем два куриных яйца и равномерно распределяем по всей сковороде.

Шаг 7. Поливаем все майонезом. Солим по вкусу.

Шаг 8. Размазываем майонез по поверхности. Закрываем заготовку крышкой и томим на медленном огне около 5-10 минут.

Шаг 9. Жареные пельмени на сковороде готовы. Угощайтесь!

Как правильно сварить замороженные пельмени в кастрюле

Как правильно сварить замороженные пельмени в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому кулинарному процессу. Порадуйте себя аппетитным обедом или перекусом.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Пельмени замороженные – 1 пачка.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем готовые пельмени. Размораживать их не нужно.

Шаг 2. В большую кастрюлю выливаем воду и доводим ее до кипения.

Шаг 3. В воду добавляем соль по вкусу и специи. Можно добавить лавровый лист и горошины перца. Чтобы придать пельменям аппетитный желтый оттенок, добавляем куркуму.

Шаг 4. В кипящую воду опускаем пельмени и даем им всплыть.

Шаг 5. Варим после всплытия около 4-5 минут.

Шаг 6. Выкладывайте готовые пельмени на тарелку. Можно подавать к столу, дополнив сливочным маслом или сметаной.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как правильно сварить замороженные пельмени в кастрюле. Попробуйте!

Пельмени на заварном тесте с кипятком

Пельмени на заварном тесте с кипятком получаются невероятно аппетитными и вкусными. Такой продукт послужит отличным решением для семейного обеда или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 100 гр.

Свинина – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 1 гр.

Перец черный молотый – 1 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Для теста:

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Кипяток – 220 мл.

Мука – 450 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску, разбиваем сюда яйцо.

Шаг 2. Добавляем соль и вливаем растительное масло, начинаем перемешивать.

Шаг 3. Быстро вливаем кипяток и замешиваем однородное тугое тесто. Даем ему остыть.

Шаг 4. Мясо прокручиваем через мясорубку и кладем полученный фарш в глубокую миску.

Шаг 5. Добавляем сюда измельченный лук, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Готовое заварное тесто раскатываем в тонкий пласт, из которого вырезаем круги с помощью стакана.

Шаг 7. По центру каждого круга кладем немного начинки и дополняем ее кусочком сливочного масла.

Шаг 8. Соединяем края теста и формируем аккуратные пельмени.

Шаг 9. Опускаем заготовки в кипящую подсоленную воду с лавровым листком. После всплытия на поверхность варим 7-8 минут.

Шаг 10. Пельмени на заварном тесте с кипятком готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить пельмени в горшочках в духовке

Как приготовить пельмени в горшочках в духовке? Рассказываем в нашем подробном рецепте с пошаговыми фотографиями. Следуйте простым рекомендациям, чтобы получить невероятно сытное и аппетитное блюдо. Подавайте его к семейному обеду или ужину. Ваши близкие оценят по достоинству.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Пельмени – 0,8 кг.

Сметана – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 2 ст.л.

Сыр – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Петрушка – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Отвариваем пельмени в кипящей воде до полуготовности. Не даем им всплыть.

Шаг 3. Шумовкой достаем пельмени из воды и выкладываем их в горшочки. Добавляем сюда сливочное масло и сметану.

Шаг 4. Отдельно взбиваем муку с яйцами. Массу выливаем на пельмени.

Шаг 5. Солим по вкусу и посыпаем тертым сыром.

Шаг 6. Горшочки закрываем крышками и запекаем 20-30 минут при температуре 180°. Подаем пельмени, посыпав рубленой петрушкой.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить пельмени в горшочках в духовке. Обязательно попробуйте!

Домашние пельмени с сыром

Домашние пельмени с сыром – это оригинальное кулинарное решение для вашего сытного обеда или перекуса. Приготовить такое блюдо не составит особого труда. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и своих близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Зелень – 4 ветки.

Для теста:

Мука – 250 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 100 мл.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления пельменей.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем яйцо с солью и холодной кипяченой водой. Взбиваем вилкой до однородности. Можно использовать венчик.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и начинаем перемешивать массу.

Шаг 4. Замешиваем тугое однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут.

Шаг 5. Для начинки соединяем мясной фарш с измельченным луком, тертым на средней терке сыром.

Шаг 6. Солим, перчим и тщательно вымешиваем начинку с добавлением сыра.

Шаг 7. Подготовленное тесто раскатываем в тонкий пласт и вырезаем из него небольшие круги.

Шаг 8. По центру каждого круга кладем немного начинки. Соединяем заготовки по краям и формируем аккуратные пельмени.

Шаг 9. Опускаем их в кипящую подсоленную воду и варим после всплытия 8 минут. Для аромата можно добавить лавровый лист.

Шаг 10. Домашние пельмени с сыром готовы. Подавайте к столу, дополнив ароматной зеленью.

Как приготовить пельмени на пару

Как приготовить пельмени на пару, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому кулинарному процессу. Порадуйте себя интересным и невероятно аппетитным перекусом или обедом.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Кипяток – 1 ст.

Мука – 3 ст.

Масло растительное – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста просеиваем муку, разбиваем сюда куриное яйцо, вливаем растительное масло и добавляем соль. Слегка перемешиваем.

Шаг 2. Вливаем кипяток и быстро перемешиваем.

Шаг 3. Замешиваем однородное тугое тесто и оставляем его на 15-20 минут.

Шаг 4. Для начинки соединяем фарш, измельченный лук, соль, перец и немного воды. Тщательно вымешиваем. По вкусу можно добавить немного укропа: свежего или сушеного.

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него одинаковые аккуратные круги. Четыре круга кладем внахлест. По центру этих соединенных кусочков кладем немного начинки.

Шаг 6. Закрываем начинку краями теста и получаем длинную заготовку из четырех пельменей.

Шаг 7. Скручиваем эту заготовку, придавая ей форму аппетитный розочки.

Шаг 8. Перекладываем пельмени на решетку пароварки. Готовим на пару 15 минут.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить пельмени на пару. Угощайтесь!

Вкусные пельмени с грибами

Вкусные пельмени с грибами – это невероятно сытное и вкусное блюдо для вашего домашнего перекуса или обеда. Такое аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить с помощью нашей проверенной кулинарной идеи.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 350 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Для теста:

Мука – 350 гр.

Вода – 3/4 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Обжариваем лук на растительном масле до румяной корочки.

Шаг 3. Промываем грибы и режем их тонкими пластинками.

Шаг 4. Грибы также обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.

Шаг 5. Обжаренные грибы с луком прокручиваем через мясорубку, солим и перемешиваем.

Шаг 6. Теперь приготовим простое тесто. Просеиваем муку и делаем в ней углубление. Разбиваем сюда куриное яйцо и постепенно вливаем подсоленную воду.

Шаг 7. Замешиваем тугое однородное тесто и даем ему отдохнуть около 20-30 минут.

Шаг 8. Раскатываем тесто в колбаску и режем на небольшие кусочки.

Шаг 9. Каждый кусочек раскатываем в аккуратный кружок. По центру каждого круга кладем немного грибной начинки.

Шаг 10. Закрываем начинку тестом и формируем аппетитные пельмени.

Шаг 11. Опускаем заготовки в кипящую подсоленную воду и варим после всплытия 5 минут.

Шаг 12. Вкусные пельмени с грибами готовы. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Как вкусно сварить пельмени с бульоном

Как вкусно сварить пельмени с бульоном, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к приготовлению. Порадуйте себя быстрым, интересным по вкусу и питательным обеденным блюдом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Пельмени – 500 гр.

Куркума молотая – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кипятим воду в кастрюле и добавляем в нее куркуму.

Шаг 2. Для аромата присоединяем лавровые листочки.

Шаг 3. Добавляем чайную ложку соли.

Шаг 4. Крупно режем репчатый лук и отправляем его в бульон.

Шаг 5. В кипящий яркий бульон опускаем пельмени. Даем им всплыть.

Шаг 6. Затем варим 8 минут до полной готовности.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как вкусно сварить пельмени с бульоном. Обязательно попробуйте и подавайте к столу, посыпав ароматной зеленью.

Жареные пельмени с луком на сковороде

Жареные пельмени с луком на сковороде – это простое, вкусное и аппетитное блюдо для вашего стола. Подавайте угощение к семейному обеду или в качестве перекуса. Для приготовления жареных пельменей воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Пельмени – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода кипяченая – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Луковицу сразу очищаем и промываем.

Шаг 2. Дальше репчатый лук режем перьями или тонкими полукольцами.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда лук и жарим его, помешивая, около 2-3 минут.

Шаг 4. Выкладываем к луку готовые замороженные пельмени. Солим и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 5. Обжариваем продукт до легкого румянца со всех сторон.

Шаг 6. Вливаем немного воды и продолжаем готовить, помешивая, еще 10-15 минут.

Шаг 7. Жареные пельмени с луком на сковороде готовы. Подавайте к столу, украсив зеленью!