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Домашние пельмени

На чтение: 10 минут
Домашние пельмени

Домашние пельмени – это простое, вкусное и сытное блюдо для вашего стола. Как приготовить пельмени, мы рассказываем в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Здесь вы найдете лучшие варианты: в сковороде, кастрюле, духовке или на пару. Выбирайте подходящий для вас рецепт и приступайте к процессу!

Классические пельмени в домашних условиях

Для приготовления классических пельменей в домашних условиях воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фото из нашей подборки.

Домашние пельмени

Ингредиенты –+6 порц.

  • Говядина 300 гр.
  • Свинина 400 гр.
  • Лук репчатый 4 шт.
  • Соль 1 щепотка
  • Перец чёрный молотый 1 щепотка
  • Вода 3 ст.л.
  • Для теста:
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Вода 180 мл.
  • Мука 500 гр.
  • Дополнительно:
  • Вода 3 л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Лавровый лист 2 шт.

Шаги 60 мин.

  1. Домашние пельмени

    Классические пельмени легко готовятся в домашних условиях. Два вида мяса промываем и прокручиваем через мясорубку вместе с репчатым луком.

  2. Домашние пельмени

    В мясную заготовку добавляем соль, вливаем холодную воду. Посыпаем все черным молотым перцем и хорошо вымешиваем.

  3. Домашние пельмени

    Приступим к приготовлению теста. В воде размешиваем соль и куриное яйцо.

  4. Домашние пельмени

    Выливаем сюда растительное масло, перемешиваем.

  5. Домашние пельмени

    На рабочую поверхность просеиваем муку. Делаем по центру углубление и постепенно вводим сюда жидкую смесь.

  6. Домашние пельмени

    Замешиваем тугое однородное тесто. Прикрываем его полотенцем и даем отдохнуть 30 минут.

  7. Домашние пельмени

    Готовое тесто раскатываем в жгуты и режем их на небольшие кусочки. Каждый кусочек разминаем в лепешку.

  8. Домашние пельмени

    По центру лепешек порционно раскладываем начинку. Соединяем края и формируем пельмени.

  9. Домашние пельмени

    Опускаем заготовки в кипящую подсоленную воду с лавровым листом. Варим угощение 5 минут после всплытия на поверхность.

  10. Домашние пельмени

    Классические пельмени в домашних условиях готовы. Можно пробовать!

Жареные пельмени на сковороде

Жареные пельмени на сковороде – это быстрое в приготовлении и невероятно аппетитное домашнее блюдо. Подавайте интересное угощение к обеду или в качестве перекуса. Для простого кулинарного процесса рекомендуем использовать наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Пельмени – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты из списка.

Домашние пельмени

Шаг 2. Тонкими полукольцами режем репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом до легкого румянца.

Домашние пельмени

Шаг 3. На тарелку выкладываем лук, а в сковороду отправляем готовые пельмени.

Домашние пельмени

Шаг 4. Жарим продукт до золотистой корочки с обеих сторон.

Домашние пельмени

Шаг 5. Закрываем обжаренные пельмени луком.

Домашние пельмени

Шаг 6. Сюда разбиваем два куриных яйца и равномерно распределяем по всей сковороде.

Домашние пельмени

Шаг 7. Поливаем все майонезом. Солим по вкусу.

Домашние пельмени

Шаг 8. Размазываем майонез по поверхности. Закрываем заготовку крышкой и томим на медленном огне около 5-10 минут.

Домашние пельмени

Шаг 9. Жареные пельмени на сковороде готовы. Угощайтесь!

Домашние пельмени

Как правильно сварить замороженные пельмени в кастрюле

Как правильно сварить замороженные пельмени в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому кулинарному процессу. Порадуйте себя аппетитным обедом или перекусом.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Пельмени замороженные – 1 пачка.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем готовые пельмени. Размораживать их не нужно.

Домашние пельмени

Шаг 2. В большую кастрюлю выливаем воду и доводим ее до кипения.

Домашние пельмени

Шаг 3. В воду добавляем соль по вкусу и специи. Можно добавить лавровый лист и горошины перца. Чтобы придать пельменям аппетитный желтый оттенок, добавляем куркуму.

Домашние пельмени

Шаг 4. В кипящую воду опускаем пельмени и даем им всплыть.

Домашние пельмени

Шаг 5. Варим после всплытия около 4-5 минут.

Домашние пельмени

Шаг 6. Выкладывайте готовые пельмени на тарелку. Можно подавать к столу, дополнив сливочным маслом или сметаной.

Домашние пельмени

Шаг 7. Теперь вы знаете, как правильно сварить замороженные пельмени в кастрюле. Попробуйте!

Домашние пельмени

Пельмени на заварном тесте с кипятком

Пельмени на заварном тесте с кипятком получаются невероятно аппетитными и вкусными. Такой продукт послужит отличным решением для семейного обеда или перекуса. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 100 гр.
  • Свинина – 200 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 1 гр.
  • Перец черный молотый – 1 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Лист лавровый – 2 шт.

Для теста:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Кипяток – 220 мл.
  • Мука – 450 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску, разбиваем сюда яйцо.

Домашние пельмени

Шаг 2. Добавляем соль и вливаем растительное масло, начинаем перемешивать.

Домашние пельмени

Шаг 3. Быстро вливаем кипяток и замешиваем однородное тугое тесто. Даем ему остыть.

Домашние пельмени

Шаг 4. Мясо прокручиваем через мясорубку и кладем полученный фарш в глубокую миску.

Домашние пельмени

Шаг 5. Добавляем сюда измельченный лук, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем.

Домашние пельмени

Шаг 6. Готовое заварное тесто раскатываем в тонкий пласт, из которого вырезаем круги с помощью стакана.

Домашние пельмени

Шаг 7. По центру каждого круга кладем немного начинки и дополняем ее кусочком сливочного масла.

Домашние пельмени

Шаг 8. Соединяем края теста и формируем аккуратные пельмени.

Домашние пельмени

Шаг 9. Опускаем заготовки в кипящую подсоленную воду с лавровым листком. После всплытия на поверхность варим 7-8 минут.

Домашние пельмени

Шаг 10. Пельмени на заварном тесте с кипятком готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Домашние пельмени

Как приготовить пельмени в горшочках в духовке

Как приготовить пельмени в горшочках в духовке? Рассказываем в нашем подробном рецепте с пошаговыми фотографиями. Следуйте простым рекомендациям, чтобы получить невероятно сытное и аппетитное блюдо. Подавайте его к семейному обеду или ужину. Ваши близкие оценят по достоинству.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Пельмени – 0,8 кг.
  • Сметана – 200 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сыр – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Петрушка – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Домашние пельмени

Шаг 2. Отвариваем пельмени в кипящей воде до полуготовности. Не даем им всплыть.

Домашние пельмени

Шаг 3. Шумовкой достаем пельмени из воды и выкладываем их в горшочки. Добавляем сюда сливочное масло и сметану.

Домашние пельмени

Шаг 4. Отдельно взбиваем муку с яйцами. Массу выливаем на пельмени.

Домашние пельмени

Шаг 5. Солим по вкусу и посыпаем тертым сыром.

Домашние пельмени

Шаг 6. Горшочки закрываем крышками и запекаем 20-30 минут при температуре 180°. Подаем пельмени, посыпав рубленой петрушкой.

Домашние пельмени

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить пельмени в горшочках в духовке. Обязательно попробуйте!

Домашние пельмени

Домашние пельмени с сыром

Домашние пельмени с сыром – это оригинальное кулинарное решение для вашего сытного обеда или перекуса. Приготовить такое блюдо не составит особого труда. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и своих близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Зелень – 4 ветки.

Для теста:

  • Мука – 250 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления пельменей.

Домашние пельмени

Шаг 2. В глубокой миске соединяем яйцо с солью и холодной кипяченой водой. Взбиваем вилкой до однородности. Можно использовать венчик.

Домашние пельмени

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и начинаем перемешивать массу.

Домашние пельмени

Шаг 4. Замешиваем тугое однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут.

Домашние пельмени

Шаг 5. Для начинки соединяем мясной фарш с измельченным луком, тертым на средней терке сыром.

Домашние пельмени

Шаг 6. Солим, перчим и тщательно вымешиваем начинку с добавлением сыра.

Домашние пельмени

Шаг 7. Подготовленное тесто раскатываем в тонкий пласт и вырезаем из него небольшие круги.

Домашние пельмени

Шаг 8. По центру каждого круга кладем немного начинки. Соединяем заготовки по краям и формируем аккуратные пельмени.

Домашние пельмени

Шаг 9. Опускаем их в кипящую подсоленную воду и варим после всплытия 8 минут. Для аромата можно добавить лавровый лист.

Домашние пельмени

Шаг 10. Домашние пельмени с сыром готовы. Подавайте к столу, дополнив ароматной зеленью.

Домашние пельмени

Как приготовить пельмени на пару

Как приготовить пельмени на пару, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к простому кулинарному процессу. Порадуйте себя интересным и невероятно аппетитным перекусом или обедом.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Мука – 3 ст.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста просеиваем муку, разбиваем сюда куриное яйцо, вливаем растительное масло и добавляем соль. Слегка перемешиваем.

Домашние пельмени

Шаг 2. Вливаем кипяток и быстро перемешиваем.

Домашние пельмени

Шаг 3. Замешиваем однородное тугое тесто и оставляем его на 15-20 минут.

Домашние пельмени

Шаг 4. Для начинки соединяем фарш, измельченный лук, соль, перец и немного воды. Тщательно вымешиваем. По вкусу можно добавить немного укропа: свежего или сушеного.

Домашние пельмени

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него одинаковые аккуратные круги. Четыре круга кладем внахлест. По центру этих соединенных кусочков кладем немного начинки.

Домашние пельмени

Шаг 6. Закрываем начинку краями теста и получаем длинную заготовку из четырех пельменей.

Домашние пельмени

Шаг 7. Скручиваем эту заготовку, придавая ей форму аппетитный розочки.

Домашние пельмени

Шаг 8. Перекладываем пельмени на решетку пароварки. Готовим на пару 15 минут.

Домашние пельмени

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить пельмени на пару. Угощайтесь!

Домашние пельмени

Вкусные пельмени с грибами

Вкусные пельмени с грибами – это невероятно сытное и вкусное блюдо для вашего домашнего перекуса или обеда. Такое аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить с помощью нашей проверенной кулинарной идеи.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – 350 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Для теста:

  • Мука – 350 гр.
  • Вода – 3/4 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Домашние пельмени

Шаг 2. Обжариваем лук на растительном масле до румяной корочки.

Домашние пельмени

Шаг 3. Промываем грибы и режем их тонкими пластинками.

Домашние пельмени

Шаг 4. Грибы также обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.

Домашние пельмени

Шаг 5. Обжаренные грибы с луком прокручиваем через мясорубку, солим и перемешиваем.

Домашние пельмени

Шаг 6. Теперь приготовим простое тесто. Просеиваем муку и делаем в ней углубление. Разбиваем сюда куриное яйцо и постепенно вливаем подсоленную воду.

Домашние пельмени

Шаг 7. Замешиваем тугое однородное тесто и даем ему отдохнуть около 20-30 минут.

Домашние пельмени

Шаг 8. Раскатываем тесто в колбаску и режем на небольшие кусочки.

Домашние пельмени

Шаг 9. Каждый кусочек раскатываем в аккуратный кружок. По центру каждого круга кладем немного грибной начинки.

Домашние пельмени

Шаг 10. Закрываем начинку тестом и формируем аппетитные пельмени.

Домашние пельмени

Шаг 11. Опускаем заготовки в кипящую подсоленную воду и варим после всплытия 5 минут.

Домашние пельмени

Шаг 12. Вкусные пельмени с грибами готовы. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Домашние пельмени

Как вкусно сварить пельмени с бульоном

Как вкусно сварить пельмени с бульоном, мы поделились в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и приступайте к приготовлению. Порадуйте себя быстрым, интересным по вкусу и питательным обеденным блюдом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Пельмени – 500 гр.
  • Куркума молотая – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кипятим воду в кастрюле и добавляем в нее куркуму.

Домашние пельмени

Шаг 2. Для аромата присоединяем лавровые листочки.

Домашние пельмени

Шаг 3. Добавляем чайную ложку соли.

Домашние пельмени

Шаг 4. Крупно режем репчатый лук и отправляем его в бульон.

Домашние пельмени

Шаг 5. В кипящий яркий бульон опускаем пельмени. Даем им всплыть.

Домашние пельмени

Шаг 6. Затем варим 8 минут до полной готовности.

Домашние пельмени

Шаг 7. Теперь вы знаете, как вкусно сварить пельмени с бульоном. Обязательно попробуйте и подавайте к столу, посыпав ароматной зеленью.

Домашние пельмени

Жареные пельмени с луком на сковороде

Жареные пельмени с луком на сковороде – это простое, вкусное и аппетитное блюдо для вашего стола. Подавайте угощение к семейному обеду или в качестве перекуса. Для приготовления жареных пельменей воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Пельмени – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода кипяченая – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Луковицу сразу очищаем и промываем.

Домашние пельмени

Шаг 2. Дальше репчатый лук режем перьями или тонкими полукольцами.

Домашние пельмени

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда лук и жарим его, помешивая, около 2-3 минут.

Домашние пельмени

Шаг 4. Выкладываем к луку готовые замороженные пельмени. Солим и посыпаем черным молотым перцем.

Домашние пельмени

Шаг 5. Обжариваем продукт до легкого румянца со всех сторон.

Домашние пельмени

Шаг 6. Вливаем немного воды и продолжаем готовить, помешивая, еще 10-15 минут.

Домашние пельмени

Шаг 7. Жареные пельмени с луком на сковороде готовы. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Домашние пельмени

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