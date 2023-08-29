Описание приготовления:
Вкус чая напоминает вкус кофе из этого злака. В отличие от обычного чая и кофе в нем совершенно отсутствует кофеин. Он отлично действует на кишечный тракт, сердце, эндокринную систему и органы дыхания. Вместо сахара можно добавить мед или сахарозаменители.
Основной ингредиент: Крупы / Ячменная крупа Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Ячмень зерно 50 Грамм
- Сахар 100 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
49 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай из ячменя»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чая из ячменя. Зерна ячменя переберите, удаляя мусор и испорченные.
Обжарьте ячмень в сухой сковороде на среднем огне, перемешивая, до карамельного цвета. Снимите сковороду с огня и остудите.
Чистую марлю сложите в два слоя, выложите обжаренный ячмень и завяжите в узелок. Выложите его в кастрюлю и влейте кипяток. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите в течение 10 минут.
Мешочек с ячменем извлеките из кастрюли, добавьте сахар, перемешайте и подавайте.
Чай из ячменя готов!