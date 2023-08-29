Описание приготовления:

Вкус чая напоминает вкус кофе из этого злака. В отличие от обычного чая и кофе в нем совершенно отсутствует кофеин. Он отлично действует на кишечный тракт, сердце, эндокринную систему и органы дыхания. Вместо сахара можно добавить мед или сахарозаменители.

Основной ингредиент: Крупы / Ячменная крупа Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Ячмень зерно 50 Грамм

Сахар 100 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

49 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай из ячменя»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления чая из ячменя. Зерна ячменя переберите, удаляя мусор и испорченные.

Обжарьте ячмень в сухой сковороде на среднем огне, перемешивая, до карамельного цвета. Снимите сковороду с огня и остудите.

Чистую марлю сложите в два слоя, выложите обжаренный ячмень и завяжите в узелок. Выложите его в кастрюлю и влейте кипяток. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите в течение 10 минут.

Мешочек с ячменем извлеките из кастрюли, добавьте сахар, перемешайте и подавайте.

Чай из ячменя готов!