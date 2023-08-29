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Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте — Вкусное блюдо.

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Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте — Вкусное блюдо.

Ингредиенты:
капуста цветная — 1 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
сельдерей листовой — 50 гр;
яйца куриные — 3 шт;
сванская соль — 0,5 ч.л;
мука самоподнимающаяся — 2 ст.л;
перец сладкий — 1 шт;
сыр полутвердый — 50 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Давно полюбила цветную капусту. Из неё можно приготовить огромное количество блюд. Изменяя ингредиенты можно разнообразить блюда до неузнаваемости.
Подача очень красивая.

Готовить цветную капусту очень просто.
Для любого блюда я её всегда отвариваю в подсоленной воде, что бы вышел привкус и горечь.
Сначала разделяю на соцветия.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

затем бросаю в кипящую воду .

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Через пять минут вытаскиваю, переваривать не нужно.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Далее готовлю овощи.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Морковь режу кольцами, она домашняя. тонкая.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Пассирую всё разом на растительном масле.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

По мере готовности, вытаскиваю в миску аккуратно.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

В этой сковороде поджариваю капусту. предварительно разделив соцветия на более мелкие.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Пока поджаривается капуста, нарезаю сельдерей.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

всё соединяю в миске, перемешиваю.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Выкладываю овощную смесь в форму.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

готовлю тесто. Я взбиваю сначала белки.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Затем добавляю желтки, продолжаю взбивать. Добавляю сванскую соль. Либо сухие приправы, которые вам нравятся.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Добавляю муку и перемешиваю аккуратно ложкой до однородного теста.
Заливаю тестом овощную смесь.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Просыпаю сверху тёртым сыром.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю до готовности при ста восьмидесяти градусов.
Нарезать нужно немного остывшую запеканку.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Нарезаю. очень вкусно со сметаной.
Хранится в холодильнике.
Разогревается в микроволновке.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте - Вкусное блюдо.

Блюдо ароматное и вкусное, а главное- полезное.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.

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