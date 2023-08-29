Рецепт: Цветная капуста с овощами в бисквитном тесте — Вкусное блюдо.

Ингредиенты:

капуста цветная — 1 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

сельдерей листовой — 50 гр;

яйца куриные — 3 шт;

сванская соль — 0,5 ч.л;

мука самоподнимающаяся — 2 ст.л;

перец сладкий — 1 шт;

сыр полутвердый — 50 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Давно полюбила цветную капусту. Из неё можно приготовить огромное количество блюд. Изменяя ингредиенты можно разнообразить блюда до неузнаваемости.

Подача очень красивая.

Готовить цветную капусту очень просто.

Для любого блюда я её всегда отвариваю в подсоленной воде, что бы вышел привкус и горечь.

Сначала разделяю на соцветия.

затем бросаю в кипящую воду .

Через пять минут вытаскиваю, переваривать не нужно.

Далее готовлю овощи.

Морковь режу кольцами, она домашняя. тонкая.

Пассирую всё разом на растительном масле.

По мере готовности, вытаскиваю в миску аккуратно.

В этой сковороде поджариваю капусту. предварительно разделив соцветия на более мелкие.

Пока поджаривается капуста, нарезаю сельдерей.

всё соединяю в миске, перемешиваю.

Выкладываю овощную смесь в форму.

готовлю тесто. Я взбиваю сначала белки.

Затем добавляю желтки, продолжаю взбивать. Добавляю сванскую соль. Либо сухие приправы, которые вам нравятся.

Добавляю муку и перемешиваю аккуратно ложкой до однородного теста.

Заливаю тестом овощную смесь.

Просыпаю сверху тёртым сыром.

Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю до готовности при ста восьмидесяти градусов.

Нарезать нужно немного остывшую запеканку.

Нарезаю. очень вкусно со сметаной.

Хранится в холодильнике.

Разогревается в микроволновке.

Блюдо ароматное и вкусное, а главное- полезное.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.