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Домашний хумус из нута

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Домашний хумус из нута

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашний хумус из нута. Чтобы сократить время приготовления, можно использовать консервированный нут. Из специй также можно добавить молотую зиру и острый перец, если любите. Хумус получается намного вкуснее магазинного варианта.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Закуски / Хумус География кухни: Арабская / Восточная Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Нут 100 Грамм (сухой)
  • Тахини 1 Ст. ложка (кунжутная паста)
  • Масло оливковое 3 Ст. ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
  • Кориандр молотый 1/3 Чайных ложки
  • Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

421 ккал

Калорийность

3 г

Белки

36 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний хумус из нута»

Домашний хумус из нута

Подготовьте все ингредиенты.

Домашний хумус из нута

Нут предварительно замочите в воде на ночь.

Домашний хумус из нута

Слейте воду, промойте нут и залейте чистой водой. Доведите до кипения и варите около 50 минут до мягкости.

Домашний хумус из нута

Из лимона выжмите сок, чеснок очистите и нарежьте.

Домашний хумус из нута

Измельчите блендером нут с оливковым маслом, кунжутной пастой, чесноком и лимонным соком до однородности.

Домашний хумус из нута

Добавьте все специи и соль по вкусу и еще раз взбейте.

Домашний хумус из нута

Домашний хумус из нута готов, приятного вам аппетита!

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