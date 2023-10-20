Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашний хумус из нута. Чтобы сократить время приготовления, можно использовать консервированный нут. Из специй также можно добавить молотую зиру и острый перец, если любите. Хумус получается намного вкуснее магазинного варианта.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Закуски / Хумус География кухни: Арабская / Восточная Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Нут 100 Грамм (сухой)
- Тахини 1 Ст. ложка (кунжутная паста)
- Масло оливковое 3 Ст. ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
- Кориандр молотый 1/3 Чайных ложки
- Лимон 1/2 Штуки
Количество порций 4
Калорийность
421 ккал
Калорийность
3 г
Белки
36 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашний хумус из нута»
Подготовьте все ингредиенты.
Нут предварительно замочите в воде на ночь.
Слейте воду, промойте нут и залейте чистой водой. Доведите до кипения и варите около 50 минут до мягкости.
Из лимона выжмите сок, чеснок очистите и нарежьте.
Измельчите блендером нут с оливковым маслом, кунжутной пастой, чесноком и лимонным соком до однородности.
Добавьте все специи и соль по вкусу и еще раз взбейте.
Домашний хумус из нута готов, приятного вам аппетита!