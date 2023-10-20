Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашний хумус из нута. Чтобы сократить время приготовления, можно использовать консервированный нут. Из специй также можно добавить молотую зиру и острый перец, если любите. Хумус получается намного вкуснее магазинного варианта.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Нут Блюдо: Закуски / Хумус География кухни: Арабская / Восточная Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Нут 100 Грамм (сухой)

Тахини 1 Ст. ложка (кунжутная паста)

Масло оливковое 3 Ст. ложки

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)

Кориандр молотый 1/3 Чайных ложки

Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

421 ккал

Калорийность

3 г

Белки

36 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний хумус из нута»

Подготовьте все ингредиенты.

Нут предварительно замочите в воде на ночь.

Слейте воду, промойте нут и залейте чистой водой. Доведите до кипения и варите около 50 минут до мягкости.

Из лимона выжмите сок, чеснок очистите и нарежьте.

Измельчите блендером нут с оливковым маслом, кунжутной пастой, чесноком и лимонным соком до однородности.

Добавьте все специи и соль по вкусу и еще раз взбейте.

Домашний хумус из нута готов, приятного вам аппетита!