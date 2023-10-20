Рецепт за 15 минут. Печенье, которое тает во рту: вы будете готовить его каждый день

В любом продуктовом магазине есть хотя бы маленькая полочка с печеньем. Это незаменимый атрибут любого чаепития. Однако, в отличие от европейских стран, в Азии не употребляют десерты во время чайных церемоний. Видимо, в этом заключается культурный отличий народов.

В Европе и Америке было придумано множество видов печенья для перекуса и посиделок за кружкой чая или кофе. Трудно представить, сколько рецептов имеется в мире.

Расскажем про один из актуальных способов приготовления печенья.

Ингредиенты для печенья:

мука — 250 г;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 7 г;

сахарная пудра — ст. л.;

сливочное масло — 120 г;

йогурт греческий — 100 г;

варенье — 2 ст. л.;

кокосовая стружка.

Приготовление печенья:

В миску с мукой высыпаем разрыхлитель, ванилин, соль и сахарную пудру. Кладем в муку холодное сливочное масло, растираем его до состояния крошки.

В крошку выкладываем греческий йогурт, замешиваем сперва лопаткой, а затем руками эластичное и не липкое тесто.

Кладем тесто на пищевую пленку и раскатываем скалкой в не особо тонкий пласт.

Удаляем с пласта неровные края, делим его на продольные полоски толщиной 4-5 см. Смешиваем варенье с кокосовой стружкой, выкладываем дорожку из начинки вдоль каждой полоски теста.

Защипываем края теста каждой полоски, заключаем начинку внутри. Полученные колбаски делим на небольшие трубочки, кладем их на пергамент на дне противня.

Выпекаем печенье при 180 градусах 15 минут.

После выпекания печенье можно обвалять в сахарной пудре или кокосовой стружке.

Получается оригинальное печенье, для него подходит любое варенье.