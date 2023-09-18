Сегодня приготовим домашний луковый хлеб на дрожжах. Проверено: он покоряет всех и навсегда. По рецепту ниже у вас получится буханка весом 750–800 грамм. Моя семья съедает её если не в тот же, то на следующий день так точно. Это не удивительно: изделие получается настолько вкусным, мягким, пышным и ароматным, что трудно устоять.

Его хочется есть на завтрак, обед и ужин. Луковый хлебушек совсем не черствеет и не крошится. При этом его можно есть не только с супом или борщем, но и просто так со сливочным маслом. Хотя бы раз в жизни каждая уважающая себя хозяйка должна его приготовить. Натуральное, румяное и очень аппетитное блюдо.

Домашний луковый хлеб на дрожжах: секреты приготовления

Уникальный вкус готового изделия больше напоминает пирог без начинки, чем хлеб в его классическом понимании. Мёд можно заменить и обычным сахаром. Однако стоит учитывать, что именно благодаря мёду готовый хлеб не черствеет больше недели. В шагах приготовления указаны сухие дрожжи, но их без проблем можно заменить на свежие (на порцию понадобится 15–17 г).

Ингредиенты

Пшеничная мука500 г Лук2 шт. Вода250 мл Мёд2 ч. л. Дрожжи7 г Соль1,5 ч. л. Подсолнечное масло30 мл

Приготовление

Для начала подготовьте лук. Нарежьте его кубиками или полукольцами, отправьте на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарьте овощ до золотистого оттенка, чтобы в нем было поменьше влаги. В конце можете слегка посолить. Затем дайте луку охладиться до теплого состояния. Теперь приготовьте тесто. В миску налейте 250 мл теплой воды. Добавьте 2 ч.л. мёда. Сюда же всыпьте дрожжи и всё хорошенько перемешайте. Теперь добавьте соль, масло, обжаренный лук и снова перемешайте. Постепенно просейте муку и замешайте мягкое однородное тесто. Оно должно хорошо держать форму, не расплываться, при этом немного липнуть к рукам. Оставьте его таким, готовый хлеб получится очень мягким. Придайте тесту форму шарика и уложите в миску, смазанную растительным маслом. Накройте заготовку пищевой пленкой (полотенцем) и оставьте в теплом месте до увеличения в объеме в два раза. На это вам потребуется от 40 до 60 минут. Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, растяните его руками в прямоугольный пласт. Затем сложите конвертом. Края конверта соберите в мешочек и придайте тесту округлую форму будущего хлебца. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментом. Глубокую миску присыпьте мукой и накройте ею будущий хлеб. В таком виде оставьте всё на 20 минут. Благодаря округлости миски тесто поднимается ровно по стеночкам миски, а за счет муки тесто не прилипнет. Духовку поставьте разогреваться до 210 градусов. И пока она разогревается накройте тесто полотенцем еще на 10 минут (за это время оно еще немного подойдет). Отправьте изделие выпекаться в духовку на 25 минут. Через 15 минут хлеб можно прикрыть фольгой, чтобы не сгорела верхушка. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Она должна выходить из хлебца полностью сухой, без остатков мокрого теста.

Наш луковый хлеб готов! Поверьте, он остается мягким, как в первый день выпечки в течение всей недели. Если лук не добавлять, то получится обычный белый хлеб, не менее ароматный и вкусный. В магазине такого точно не купишь! Также обратите внимание на следующий рецепт — воздушные булочки с начинкой на шпажках.