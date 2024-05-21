Все смешали и готово. Запеканка из кабачков: вкусное и полезное блюдо

Кабачки — это низкокалорийный продукт, богатый витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Они могут быть включены в рацион при различных диетах.
Низкая калорийность (около 20–25 ккал на 100 г) делает кабачок диетическим продуктом, а большое количество пищевых волокон помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Витамины А, В1, В2, С, РР и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо) способствуют укреплению иммунитета, улучшению состояния кожи, волос и ногтей.
Кабачок содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают развитие некоторых заболеваний.
Приготовим сытную кабачковую запеканку.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- филе куриное — 2 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- зелёный лук — пучок;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 3 ст.л.;
- сыр — 180 г;
- масло сливочное — 30 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление кабачковой запеканки:
Нарезаем маленьким кубиком кабачки, куриное филе и помидоры. Шинкуем зеленый лук, выкладываем к овощам и мясу.
Разбиваем в смесь яйца, добавляем майонез. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем с остальными компонентами, солим.
Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем смесь овощей и курицы.
Запекаем блюдо при 180 градусах 40 минут.
По желанию посыпаем запеканку сыром, готовим еще 20-30 минут.
Получается запеканка с сочной курицей и кабачком. По желанию, майонез можно заменить на греческий йогурт или сметану.