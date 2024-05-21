Все смешали и готово. Запеканка из кабачков: вкусное и полезное блюдо

Кабачки — это низкокалорийный продукт, богатый витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Они могут быть включены в рацион при различных диетах.

Низкая калорийность (около 20–25 ккал на 100 г) делает кабачок диетическим продуктом, а большое количество пищевых волокон помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Витамины А, В1, В2, С, РР и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо) способствуют укреплению иммунитета, улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

Кабачок содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают развитие некоторых заболеваний.

Приготовим сытную кабачковую запеканку.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

филе куриное — 2 шт.;

помидоры — 3 шт.;

зелёный лук — пучок;

яйца — 3 шт.;

майонез — 3 ст.л.;

сыр — 180 г;

масло сливочное — 30 г;

чеснок — 4 зубчика;

соль — ½ ч.л.

Приготовление кабачковой запеканки:

Нарезаем маленьким кубиком кабачки, куриное филе и помидоры. Шинкуем зеленый лук, выкладываем к овощам и мясу.

Разбиваем в смесь яйца, добавляем майонез. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, смешиваем с остальными компонентами, солим.

Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем смесь овощей и курицы.

Запекаем блюдо при 180 градусах 40 минут.

По желанию посыпаем запеканку сыром, готовим еще 20-30 минут.

Получается запеканка с сочной курицей и кабачком. По желанию, майонез можно заменить на греческий йогурт или сметану.