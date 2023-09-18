Никаких взбитых сливок, сливочного сыра и сгущёнки. Простой рецепт нежного торта

Торты невероятно полезны для нашего организма. Дело в том, что торты помогают людям избавиться от депрессии, получить дозу дофамина. Сладкие кондитерские изделия выполняют важную функцию для человечества. Конечно, нельзя назвать торты лекарством от всех психических заболеваний. Но, в некоторых странах Европы есть даже терапия тортами.

Существует много разных тортов — ягодных, фруктовых, шоколадных, с кремом и без крема. Поэтому каждый человек способен выбрать тот торт, который ему будет более предпочтителен.

Если вы любите домашние торты, то стоит присмотреться к этому простому рецепту.

Ингредиенты заварного крема для торта:

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 15 г;

сахар — 150 г;

мука — 50 г;

молоко — 600 г;

сливочное масло — 180 г.

Ингредиенты для бисквита:

мука — 150 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

разрыхлитель — 10 г;

яичный белок — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 120 г;

яичные желтки — 4 шт.;

растительное масло — 20 мл.

Ингредиенты для пропитки:

белый шоколад — 50 г;

молоко — 80 мл.

Приготовление торта:

Для приготовления крема в сотейнике смешиваем яйца с ванильным и классическим сахарами и мукой. Постепенно частями вливаем в яичную смесь молоко, перемешиваем венчиком.

На среднем огне доводим массу до загустения, постоянно помешивая. Перекладываем основу для крема в миску, накрываем целлофаном в контакт с поверхностью. Оставляем кремовую основу остывать.

В это время готовим бисквит — смешиваем в миске муку с кукурузным крахмалом и разрыхлителем. Во второй миске смешиваем белки с солью и сахаром, взбиваем до образования пышной массы миксером.

В белковой белой пышной массе добавляем желтки, продолжаем взбивать до полного соединения компонентов. Вливаем в смесь растительное масло, взбиваем миксером до однородности.

Просеиваем в массу сыпучие продукты, замешиваем бисквитное тесто без комков. Форму для выпечки диаметром 20 см застилаем пергаментом, выкладываем на дно тесто.

Шпажкой выравниваем тесто по поверхности.

Выпекаем бисквит в духовке при 170 градусах 40 минут.

Пока бисквит выпекается, теплое сливочное масло взбиваем миксером 3-4 минуты. Постепенно вводим в масло заварную основу для крема.

Извлекаем бисквит из формы, срезаем верхушку. Перемалываем верхушку бисквита в мелкую крошку в блендере.

Разрезаем бисквит на 3 равных коржа. Для пропитки растапливаем белый шоколад горячим молоком, поливаем этой смесью каждый корж.

В кондитерское кольцо кладем корж, равномерно покрываем его ⅓ частью крема. Аналогично собираем торт дальше, выкладываем оставшиеся коржи и распределяем крем.

Верхушку торта можно украсить розочками из крема. Для этого остатки крема перекладываем в кондитерский мешок и формируем розочки специальной насадкой.

Украшенный торт убираем в холодильник на 1,5 часа, лучше на ночь.

Затем покрываем торт остатками крема и посыпаем бортики бисквитной крошкой.

Торт по желанию можно украсить ягодами, например, малиной. После приготовления посыпаем торт сахарной пудрой.