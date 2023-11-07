Описание приготовления:

Замечательный вариант замены магазинному сливочному сыру, он получается нежным и мягким по текстуре. Такой сыр можно подавать на завтрак вместе с поджаренными тостами или гренками, вафлями либо использовать для создания чизкейков.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1,5 Литра (высокой жирности)

Закваска 0,02 Грамма

Хлористый кальций 2 Миллилитра

Количество порций 2

Калорийность

60 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний сыр "Нежный"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко используйте жирное, лучше всего — домашнее (фермерское). Если используете магазинное 3,2% жирности, то обязательно добавляйте хлористый кальций, его можно купить в любой аптеке.

Молоко перелейте в казан или кастрюлю с антипригарным дном. Доведите до кипения, затем остудите до 30 градусов. Не больше, так как это очень важно! Влейте в молоко хлористый кальций и перемешайте.

В 50 мл. молока разведите закваску и снова влейте обратно. Тщательно перемешайте и оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре.

Молоко разделится на творожную массу и сыворотку.

Застелите дуршлаг двойным слоем марли и перелейте в него содержимое емкости.

Соберите края марли в мешочек и завяжите. Подвесьте над раковиной и дайте стечь примерно 30-40 минут.

Из 1,5 литра молока у вас получится примерно 100-120 грамм нежного сыра. Он будет не соленым и не сладким, соль и сахар вы можете вмешать по своему вкусу.

Выложите приготовленный сыр в пиалу или креманку и подайте к столу, например, с вафельками. Благодаря нежной текстуре, сыр легко намажется на выпечку.