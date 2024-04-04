ГлавнаяРецептыВаши родные будут просить только такие: готовим сказочные соленые сырники Ваши родные будут просить только такие: готовим сказочные соленые сырники На чтение: 1 минута Если вам надоели традиционные сладкие сырники, приготовьте соленые. Завтрак по этому рецепту поразит ваших родных. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такие сырники прекрасно сочетаются с различными соусами, сметаной или гарниром из овощей. Кстати, готовятся они не на сковороде, а в духовке. Стоит попробовать 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Рецепт соленых сырников Время: 1 час 10 минут Порций: 12 Ингредиенты: – 300 граммов творога; – 2 яйца; – 3 столовые ложки манки; – 0,5 чайной ложки соли; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 100 граммов сыра сулугуни; – пучок укропа; – 3 чайные ложки панировочных сухарей; – 1 чайная ложка молотой паприки; – 50 граммов масла. Приготовление: Творог разотрите вилкой. Добавьте соль, яйца, манку и перемешайте. Отставьте на пол часа, чтобы манка набухла. Укроп измельчите, всыпьте к нему панировочные сухари. паприку и перемешайте. К творожной массе добавьте натертый сулугуни, разрыхлитель и хорошо вымешайте. Сделайте из массы круглые сырники толщиной 1 – 1,5 сантиметра и обваляйте их стороны в сухарях с укропом. Противень застелите пергаментом и выложите на него сырники. Сверху разложите по кусочку масла и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовые сырники выложите на тарелку и подавайте со сметаной. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные блины на воде. Поделитесь с друзьями