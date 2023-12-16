Описание приготовления:

Самый полезный и вкусный виноградный сок — приготовленный своими руками в домашних условиях. Такой напиток можно предложить и детям! А в сезон сбора винограда сок можно готовить хоть каждый день, не используя соковыжималку — это же замечательно!

Основной ингредиент: Виноград / Ягоды Блюдо: Напитки / Соки

Состав / Ингредиенты:

Виноград 500 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Сахар 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

57 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний виноградный сок»

Подготовьте указанные ингредиенты. Удалите с кистей винограда подпорченные ягоды, если такие присутствуют.

Оборвите ягоды с кистей и высыпьте в глубокую емкость. Залейте холодной водой и тщательно промойте.

Слейте воду и выложите виноград в узкую глубокую емкость. Раздавите ягоды толкушкой или прессом для отварного картофеля.

Выложите всю ягодную массу в ковш или кастрюлю и залейте горячей водой.

Всыпьте сахарный песок или добавьте ванильный сахар, молотую корицу. Поместите емкость на плиту и прогрейте до 80-90 градусов, практически до кипения, но не кипятите. Это делается для того, чтобы напиток не забродил.

После этого процедите напиток через ситечко или двойной слой марли, а жмых — удалите. Сок остудите в течение 1 часа на холоде.

Разлейте в стаканы или чашки и насладитесь его вкусом!