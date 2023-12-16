Описание приготовления:
Самый полезный и вкусный виноградный сок — приготовленный своими руками в домашних условиях. Такой напиток можно предложить и детям! А в сезон сбора винограда сок можно готовить хоть каждый день, не используя соковыжималку — это же замечательно!
Основной ингредиент: Виноград / Ягоды Блюдо: Напитки / Соки
Состав / Ингредиенты:
- Виноград 500 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Сахар 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
57 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашний виноградный сок»
Подготовьте указанные ингредиенты. Удалите с кистей винограда подпорченные ягоды, если такие присутствуют.
Оборвите ягоды с кистей и высыпьте в глубокую емкость. Залейте холодной водой и тщательно промойте.
Слейте воду и выложите виноград в узкую глубокую емкость. Раздавите ягоды толкушкой или прессом для отварного картофеля.
Выложите всю ягодную массу в ковш или кастрюлю и залейте горячей водой.
Всыпьте сахарный песок или добавьте ванильный сахар, молотую корицу. Поместите емкость на плиту и прогрейте до 80-90 градусов, практически до кипения, но не кипятите. Это делается для того, чтобы напиток не забродил.
После этого процедите напиток через ситечко или двойной слой марли, а жмых — удалите. Сок остудите в течение 1 часа на холоде.
Разлейте в стаканы или чашки и насладитесь его вкусом!