Домашний десерт, который я готовлю за 15 минут. Простой и вкусный торт без духовки

Вкусные десерты дорогого стоят. Раньше данная фраза была более существенной, так как сахар стоил больших денег. По этой причине многие крестьяне не могли позволить себе сладкие десерты. Многие даже на праздники ими не баловались.

В качестве десертов простые бедные семьи готовили сладкие пироги. Летом нередко десертом выступали ягоды и фрукты. В очень плохие бедные времена десертом являлись даже объедки.

Позднее десерты смогли отречься от ассоциации с фруктами и объедками. Это слово стало означать лишь сладкие пирожные, печенье и торты.

Сейчас подобных десертов полно в магазине. Но, лучше приготовить домашний воздушный десерт.

Ингредиенты для домашнего десерта:

молоко — 700 мл;

сахар — 3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.;

ванилин — щепотка;

взбитые сливки — 300 мл;

печенье;

тертый шоколад.

Приготовление домашнего десерта:

В сотейник вливаем 600 мл молока, высыпаем сахарный песок и крахмал, тщательно перемешиваем венчиком. Высыпаем туда же ванилин, продолжаем смешивать компоненты.

На среднем огне доводим молоко до загустения, постоянно помешивая. Далее отправляем крем в миску, накрываем пищевой пленкой «в контакт» и оставляем остужаться.

Взбиваем остывшую заварную основу, к ней добавляем ложку взбитых сливок. Миксером вместе взбиваем компоненты, а затем выкладываем заварную смесь в тару с взбитыми сливками.

Перемешиваем сливки с заварной основой до однородности. Окунаем печенье в остатки молока, выкладываем его в форму 17х24 см. На слой из печенья кладем ½ часть кремовой массы.

На кремовый слой кладем печенье, пропитанное молоком. Аналогично выкладываем вторую часть крема, запечатываем ее печеньем. Посыпаем шоколадной крошкой кремовый слой, оставляем десерт в холодильнике до остывания.

Получается отменный кремовый десерт из простых компонентов. Это отличный способ разнообразить чаепитие новым десертом.