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Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой — Быстро , не дорого и много.

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой — Быстро , не дорого и много.

Ингредиенты:
масло сливочное — 100 гр;
масло подсолнечное — 3 ст.л;
сахар — 1 ст.;
яйца куриные — 3 шт;
ванильный сахар — 0,5 ч.л;
какао попрошок — 1 ст.л;
корица молотая — 0,5 ч.л;
творог домашний — 200гр;
масло сливочное в крем — 100 гр;
сгущеное молоко вареное — 0,5 б.;
сметана 20% — 1 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Печенье очень удобная выпечка. Получается всегда много, вкусно, удобно брать с собой в школу и на работу для перекуса.

А готовить быстро и не дорого.
Начинаю с масла, я его заранее на ночь выставляю из холодильника, затем взбиваю миксером.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Затем добавляю подсолнечное масло и продолжаю взбивать.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Взбивая, добавляю порционно сахар.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Добавляю ложку сметаны.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Добавляю пол ложки молотой корицы, ваниль по вкусу и полную ложку верхом какао порошка.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Добавляю самоподнимающуюся муку порционно примерно 8-9 ложек верхом.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Накрываю тесто и отставляю в холодильник.

Пока тесто зреет в холодильнике, готовлю крем.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Соединяю творог с мягким маслом и разбиваю блендером.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Когда масса станет кремообразной, добавляю варёную сгущёнку. Сгущенное молоко варю всегда сама.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Крем ставлю в холодильник, тесто достаю для приготовления печенья. Половину раскатываю и делаю формы стопкой.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Делаю круглые печеньки.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Пробочкой делаю скромный рисунок.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Перекладываю на противень.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Выпекаю при температуре 180 градусов примерно 10 минут.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Разделываю остальное тесто. Получится у меня 3 противня печенья.

Жду пока печенье полностью остынет.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Крем застыл, собираю печенье.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Таким образом собираю всё печенье .
Каждое блюдо с готовым печеньем сразу ставлю в холодильник.

Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой - Быстро , не дорого и много.

Получилось три такие десертные тарелки печенья.
Это печенье переложила в коробки и храню в холодильнике.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.

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