Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой — Быстро , не дорого и много.

Ингредиенты:

масло сливочное — 100 гр;

масло подсолнечное — 3 ст.л;

сахар — 1 ст.;

яйца куриные — 3 шт;

ванильный сахар — 0,5 ч.л;

какао попрошок — 1 ст.л;

корица молотая — 0,5 ч.л;

творог домашний — 200гр;

масло сливочное в крем — 100 гр;

сгущеное молоко вареное — 0,5 б.;

сметана 20% — 1 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Печенье очень удобная выпечка. Получается всегда много, вкусно, удобно брать с собой в школу и на работу для перекуса.

А готовить быстро и не дорого.

Начинаю с масла, я его заранее на ночь выставляю из холодильника, затем взбиваю миксером.

Затем добавляю подсолнечное масло и продолжаю взбивать.

Взбивая, добавляю порционно сахар.

Добавляю ложку сметаны.

Добавляю пол ложки молотой корицы, ваниль по вкусу и полную ложку верхом какао порошка.

Добавляю самоподнимающуюся муку порционно примерно 8-9 ложек верхом.

Накрываю тесто и отставляю в холодильник.

Пока тесто зреет в холодильнике, готовлю крем.

Соединяю творог с мягким маслом и разбиваю блендером.

Когда масса станет кремообразной, добавляю варёную сгущёнку. Сгущенное молоко варю всегда сама.

Крем ставлю в холодильник, тесто достаю для приготовления печенья. Половину раскатываю и делаю формы стопкой.

Делаю круглые печеньки.

Пробочкой делаю скромный рисунок.

Перекладываю на противень.

Выпекаю при температуре 180 градусов примерно 10 минут.

Разделываю остальное тесто. Получится у меня 3 противня печенья.

Жду пока печенье полностью остынет.

Крем застыл, собираю печенье.

Таким образом собираю всё печенье .

Каждое блюдо с готовым печеньем сразу ставлю в холодильник.

Получилось три такие десертные тарелки печенья.

Это печенье переложила в коробки и храню в холодильнике.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.