Рецепт: Шоколадное печенье с кремовой прослойкой — Быстро , не дорого и много.

Ингредиенты:
масло сливочное — 100 гр;
масло подсолнечное — 3 ст.л;
сахар — 1 ст.;
яйца куриные — 3 шт;
ванильный сахар — 0,5 ч.л;
какао попрошок — 1 ст.л;
корица молотая — 0,5 ч.л;
творог домашний — 200гр;
масло сливочное в крем — 100 гр;
сгущеное молоко вареное — 0,5 б.;
сметана 20% — 1 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Печенье очень удобная выпечка. Получается всегда много, вкусно, удобно брать с собой в школу и на работу для перекуса.
А готовить быстро и не дорого.
Начинаю с масла, я его заранее на ночь выставляю из холодильника, затем взбиваю миксером.
Затем добавляю подсолнечное масло и продолжаю взбивать.
Взбивая, добавляю порционно сахар.
Добавляю ложку сметаны.
Добавляю пол ложки молотой корицы, ваниль по вкусу и полную ложку верхом какао порошка.
Добавляю самоподнимающуюся муку порционно примерно 8-9 ложек верхом.
Накрываю тесто и отставляю в холодильник.
Пока тесто зреет в холодильнике, готовлю крем.
Соединяю творог с мягким маслом и разбиваю блендером.
Когда масса станет кремообразной, добавляю варёную сгущёнку. Сгущенное молоко варю всегда сама.
Крем ставлю в холодильник, тесто достаю для приготовления печенья. Половину раскатываю и делаю формы стопкой.
Делаю круглые печеньки.
Пробочкой делаю скромный рисунок.
Перекладываю на противень.
Выпекаю при температуре 180 градусов примерно 10 минут.
Разделываю остальное тесто. Получится у меня 3 противня печенья.
Жду пока печенье полностью остынет.
Крем застыл, собираю печенье.
Таким образом собираю всё печенье .
Каждое блюдо с готовым печеньем сразу ставлю в холодильник.
Получилось три такие десертные тарелки печенья.
Это печенье переложила в коробки и храню в холодильнике.
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.