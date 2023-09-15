Домашний лагман классический

Классический лагман – это одно из самых популярных блюд среднеазиатской кухни. Его можно подать на обед и ужин для большой компании. Традиционно основу лагмана составляет домашняя лапша, свежие овощи и много мяса. Кто-то называет лагман супом, другие считают, что он больше походит на гуляш. В любом случае вы ощутите весь колорит восточной кухни и останетесь довольны.

Классический лагман в домашних условиях

Лагман – классический пошаговый рецепт в домашних условиях пробовала повторить хотя бы раз каждая хозяйка. Неудивительно, это очень сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на большую семью. В нем много мяса и овощей, все это варится в ароматном мясном бульоне.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина на кости ½ кг (или баранина)

Лук репчатый 3 шт.

Морковь 2 шт. (средние)

Помидор 4 шт. (средние)

Чеснок 1 головка

Редька зелёная 1 шт. (небольшая)

Перец болгарский 5 шт.

Сельдерей 2 шт.

Перец чили 2 шт.

Масло растительное 200 мл.

Соль по вкусу

Приправы 2 ст.л. (бадьян, паприка, кориандр, душистый и черный перец горошком)

Лук джусай 1 пучок

Репа 1 шт. (небольшая)

Фасоль стручковая 100 гр.

Домашняя лапша для классического лагмана:

Мука пшеничная 4 ст.

Сода пищевая 1 щепотка

Яйцо куриное 3 шт.

Вода 250 мл.

Соль 1 ч.л.

Масло растительное 150 мл.

Шаги 150 мин.

Классический лагман легко можно приготовить в домашних условиях. Начните с замешивания теста для лапши. Можно также использовать готовую покупную лапшу. В миске смешайте просеянную муку, 250-300 миллилитров соленой воды и три куриных яйца, вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным, пластичным и не липким. Готовое тесто соберите в комок и отставьте в сторонку, прикрыв полотенцем, на 2 часа. Через два часа в объемную миску влейте немного воды, разведите в ней соду и немного соли. Возьмите подошедшее тесто в руки и разминайте его над миской, периодически окуная в жидкость руки. Постепенно тесто будет становиться пластичнее, растягивайте его влажными руками и оглаживайте. При этом тесто станет липким, но следует продолжать вминать в него соленую воду. Пластичное тесто обмажьте растительным маслом и на ровной поверхности раскатайте толстый жгут. Укройте тесто миской на полчаса. Затем еще раз прокатайте жгут руками, чтобы он стал тоньше и разрежьте его на отрезки, равные размеру грецкого ореха. Далее каждый кусочек смажьте растительным маслом и раскатайте в жгут толщиной с простой карандаш. Заготовки лапши оставьте еще на полчаса. Теперь необходимо вытянуть жгутики теста. Немного раскатайте их, чтобы отрезки стали еще длиннее. Затем край жгута прижмите краем ладони, медленно и с небольшим нажимом вытягивайте его, придавая более плоскую форму. В итоге у вас получатся отрезки лапши примерно по 60 сантиметров длиной. Снова обмажьте заготовки растительным маслом и оставьте на 20 минут. Теперь необходимо вытянуть лапшу. Берите жгутики за концы, держите на весу, постепенно вытягивайте, встряхивайте, слегка прокручивайте и ударяйте об стол. Повторяйте эти шаги (вытянуть, встряхнуть, прокрутить и ударить) по несколько раз, это придаст лапше прочности. Когда вы растяните жгут до 1 метра, сложите тесто вдвое, перекинув через ладонь. Повторите процедуру вытягивания с встряхиванием, подкручиванием и ударом. Вытягивайте на длину размаха рук, сложите лапшу вдвое, перекинув еще одну петлю через ладонь. Между вашими ладонями должны оказаться четыре тонких жгута. В идеальном варианте должно быть 8. У вас получится тонкий, гибкий, скользкий и упругий многометровый шнур из теста. Далее необходимо подготовить овощи для лагмана. Луковые головки очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Очищенные морковь, репку и редьку нарежьте кубиками стороной по 1–1,5 сантиметра. Помидоры хорошо помойте, обдайте кипятком, затем холодной водой, удалите кожицу и нарежьте кубиками. Сладкие перцы очистите от семян и нарежьте длинной соломкой. Стручки фасоли и джусай нарежьте отрезками примерно по 3 сантиметра длиной. Каждый очищенный зубчик чеснока разрежьте на 4 части. Один стручок перца чили отложите для соуса, другой очистите от семян и нарежьте соломкой, чтобы каждый смог самостоятельно добавить его в готовый лагман. Мясо обмойте холодной водой и промокните салфетками. С косточек срежьте мясную мякоть и нарежьте порционными кусочками. В казане прогрейте растительное масло и обжарьте косточки до румяной корочки. Затем добавьте мясо и жарьте, пока не выкипит весь сок и жир не станет прозрачным. Теперь добавьте измельченный лук, жарьте до светло-золотистого оттенка. Далее в казан с мясом добавьте редьку, морковку, репку и фасоль. Продолжайте жарить до изменения цвета моркови. Затем выложите помидоры, чеснок, стебли сельдерея целиком и стручковый перец. Всыпьте смесь специй для лагмана и готовьте мясо и овощи на максимальном огне. Когда овощной сок выкипит, добавьте в лагман сладкий перец и продолжайте жарить 2 минуты, помешивая. Далее влейте немного кипяченой воды комнатной температуры. Жидкость должна покрыть содержимое казана. Доведите массу до кипения, убавьте нагрев до слабого и продолжайте тушить 10 минут. Далее выложите джусай и соль. Перемешайте лагман, протушите пару минут, овощи не должны развариться. Готово. В отдельной кастрюле закипятите воду для лапши, посолите ее по вкусу. Лапшу можно варить целиком или разрезать ее на части. Варите ее в течение 3-4 минут, затем откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Воду, в которой варилась лапша не выливайте, оставьте ее до подачи и держите в горячем состоянии. Классический лагман в домашних условиях готов! Подавать его удобнее всего в глубоких тарелках или пиалах. Сначала выложите порцию лапши, наполняя миску на ¾ ее объема. Затем влейте черпак отвара от лапши и добавьте зажарку из овощей и мяса. Приятного аппетита!

Домашний лагман из свинины

Домашний лагман из свинины – согревающее и наполняющее силами блюдо для обеденного меню. Многие называют его очень густым супом, в нем много мяса, овощей, специй и также не обходится без домашней яичной лапши. Классический рецепт требует приготовить лапшу своими руками, но можно просто найти качественные макаронные изделия в магазине.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лапша для лагмана – 0,4 кг.

Свинина – 0,5 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец болгарский цветной – 2 шт.

Лук репчатый средний – 2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Помидоры, консервированные в собственном соку – 150 гр.

Масло растительное без запаха – 50 мл.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Смесь зелени пряная – 70 гр.

Перец красный острый молотый – 1 щепотка.

Редька зеленая – 1 шт.

Бульон мясной – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите для лагмана охлажденную, свежую свиную мякоть. Быстро обмойте ее, промокните от жидкости бумажными салфетками, положите на разделочную доску и нарежьте средними по величине брусочками.

Шаг 2. Самой удобной посудой для приготовления лагмана является чугунный казан или высокая сковородка с толстыми стенками. На разогретую поверхность влейте пару столовых ложек, рафинированного растительного масла и выложите бруски свинины. Жарьте мясо до румяной корочки, помешивая время от времени. В процессе жарки посолите, приправьте молотой паприкой и щепоткой красного жгучего перца.

Шаг 3. Головки репчатого лука очистите от верхнего слоя сухой шелухи, нарежьте их тонкими полукольцами или перьями. Сладкий перец и зеленую редьку очистите и нарежьте короткой соломкой.

Шаг 4. Измельченные овощи выложите на сковороду к обжаренной свинине. Все перемешайте и жарьте в течение 3-5 минут на довольно сильном огне.

Шаг 5. Консервированные помидоры в собственном соку измельчите погружным блендером или немного продавите вилкой. Томатную массу затем добавьте на сковороду к зажарке, также влейте мясной бульон и тушите на медленном огне лагман в течение 40 минут.

Шаг 6. В это время можно сварить лапшу. В кастрюле вскипятите примерно 3 литра воды и немного посолите ее. Выложите лапшу и варите ее при слабом кипении в течение 10 минут. Готовую лапшу откиньте на дуршлаг, оставьте на несколько минут.

Шаг 7. Зубчики чеснока очистите от шелухи, обмойте и пропустите через пресс. Также ополосните зелень и мелко порубите ее ножом в произвольном порядке. Немного зелени отложите в сторонку для красивой подачи. Оставшиеся измельченные ингредиенты добавьте в лагман, тушите еще 5 минут.

Шаг 8. Теперь можно подавать лагман со свининой на стол. Возьмите глубокие миски, разложите по ним вареную лапшу, затем добавьте тушенное мясо с овощами, посыпьте блюдо рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Классический лагман из говядины по-домашнему

Лагман из говядины получается потрясающе вкусным и сытным. Такое блюдо очень часто готовят в странах Средней Азии в казане на открытом огне. Но такое оригинальное блюдо вполне можно очень удачно приготовить на обычной домашней плите.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 350 гр.

Мука пшеничная высшего сорта – 480 гр. + для раскатки теста.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковка среднего размера – 3 шт.

Перец болгарский красный – 2 шт.

Вода питьевая – 1 л.

Помидоры крупные – 4 шт.

Чеснок – 1 головка.

Масло сливочное – 60 гр.

Петрушка – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Бульон мясной – 1 л.

Редька – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку вместе со щепоткой соли просейте через сито прямо на рабочую поверхность. В середине горки сделайте углубление и влейте в него 200 миллилитров воды. Хорошо вымесите тесто руками, сформируйте комок.

Шаг 2. Тесто смажьте растительным маслом и отставьте в сторонку на 15 минут. После этого еще раз обомните тесто руками, отбивая его о стол и растягивая руками в течение 10 минут. Снова оставьте тесто отдохнуть на 15 минут.

Шаг 3. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте на ней тесто. Пласт разрежьте на полоски по 8 сантиметров шириной. Тесто укройте полотенцем, чтобы оно не пересохло.

Шаг 4. Берите по одной полоске теста, слегка растяните ее руками и сложите вдвое, еще раз растяните за концы и сложите вчетверо. Для получения очень тонкой лапши тесто необходимо сложить четыре раза. После этого нарежьте тесто тонкими полосками. Так сделайте с каждой полоской теста.

Шаг 5. В кастрюлю влейте мясной бульон и закипятите его. Далее выложите лапшу, проварите ее в течение 2 минут. Готовую лапшу откиньте на дуршлаг, затем переложите на 1-2 минуты в холодную воду и выложите на широкую тарелку.

Шаг 6. Говядину обмойте и нарежьте небольшими кусочками. Репчатый лук, редьку, морковку и чеснок нарежьте мелкими кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Помидоры предварительно необходимо очистить от кожицы, для этого опустите овощи в кипяток на 1 минуту, затем очистите и мелко нарежьте.

Шаг 7. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, на нем обжарьте лук, редьку, сладкий перец и морковку в течение 5 минут. После этого добавьте говядину, чеснок и помидоры, перемешайте и жарьте еще 3 минут.

Шаг 8. После этого влейте в сковороду 800 миллилитров воды, посолите и поперчите по вкусу. Полученную подливку доведите до кипения, накройте сковороду крышкой и томите лагман на слабом огне в течение 30 минут.

Шаг 9. Если к этому времени лапша остыла, выложите ее в дуршлаг и обдайте кипятком. Затем выложите лапшу в глубокие тарелки, добавьте мясо, овощи и подливку. Лагман готов, посыпьте его рубленой петрушкой и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Жареный лагман по-узбекски в домашних условиях

Жареный лагман по-узбекски в домашних условиях – восхитительное кушанье восточной кухни, которое полюбилось многим. Хоть это блюдо считается экзотическим, но все ингредиенты для него легко можно найти в любом продуктовом магазине. И при отсутствии казана, подойдет для готовки обычная сковородка.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 30-45 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг.

Лук репчатый белый – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Морковка – 2 шт.

Баклажан – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Кинза – 1 пучок.

Картошка – 4 шт.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Лапша для лагмана – 1 упаковка.

Чеснок – 3 зуб.

Масло растительное без запаха – 3 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Бадьян – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зира – 1 ч.л.

Семена кориандра – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1 гр.

Перец кайенский красный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо обмойте, просушите и нарежьте небольшими порционными кусочками.

Шаг 2. Очистите головки репчатого лука от шелухи и нарежьте их не слишком тонкими полукольцами.

Шаг 3. Поставьте на огонь казан или сковороду. Влейте немного растительного масла. Когда оно прогреется, выложите нарезанную баранину и жарьте в течение нескольких минут до золотистой корочки. Затем добавьте полукольца лука и продолжайте жарить.

Шаг 4. Морковку очистите, помойте и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 5. Когда лук станет мягким и прозрачным, добавьте в зажарку морковку, перемешайте и продолжайте жарить еще пару минут. Мясо и овощи посолите, поперчите, добавьте зиру, семена кориандра, паприку и совсем немного острого перца.

Шаг 6. Подготовьте помидоры, хорошо помойте их и сделайте неглубокие надрезы по кожице. Опустите овощи в кипяток на 1-2 минуты. Затем переложите их в ледяную воду. Это позволит легко снять кожицу с помидоров. Затем нарежьте мякоть кубиками.

Шаг 7. Болгарский перец и баклажаны нарежьте кубиками. Добавьте в емкость помидоры, перец и баклажаны, перемешайте и жарьте все вместе 2 минуты. После этого влейте воду, чтобы она покрыла зажарку из мяса и овощей, доведите ее до кипения.

Шаг 8. Картофель помойте, почистите и нарежьте кубиками, выложите его в казан. Добавьте в лагман звездочку бадьяна и посолите блюдо по вкусу. Убавьте нагрев и продолжайте готовить 35-40 минут.

Шаг 9. Также добавьте в лагман измельченный чеснок и зелень.

Шаг 10. Лапшу сварите по инструкции, указанной на упаковке. Готовую лапшу разложите по тарелкам.

Шаг 11. Лапшу дополните зажаркой из казана. Жареный лагман готов, можно подавать его на стол. Приятного аппетита!

Классический лагман на костре в казане

Лагман на костре в казане – полностью аутентичное блюдо, которое позволит проникнуться красками и вкусами Востока. Его можно готовить по случаю или просто так, чтобы порадовать близких. Рецепт трудоемкий, но довольно понятный. Не стоит спешить, просто наслаждайтесь свежим воздухом и процессом готовки.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг.

Капуста белокочанная – по вкусу.

Перец сладкий болгарский – 3 шт.

Лук репчатый белый – 400 гр.

Помидоры – 500 гр.

Специи – по вкусу.

Редька зеленая – 250 гр.

Лапша для лагмана – 700 гр.

Морковка – 400 гр.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Фасоль стручковая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разведите костер и установите над ним казан, просушите его. Затем влейте растительное масло и обжарьте на нем кусочки баранины до золотистой корочки. Далее выложите лук, нарезанный полукольцами.

Шаг 2. Морковку нарежьте соломкой, выложите ее в казан, когда лук станет полупрозрачным.

Шаг 3. Помидоры нарежьте кубиками или тонкими дольками. Выложите нарезку в казан после того, как морковь немного обжарится и станет мягкой.

Шаг 4. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками. Редьку очистите и нарежьте соломкой. Когда в казане будет достаточно много жидкости, добавьте перец, фасоль и редьку. Продолжайте готовить лагман, время от времени помешивая.

Шаг 5. В последнюю очередь добавьте нашинкованную капусту. Всыпьте специи и соль по вкусу.

Шаг 6. Лапшу нужно сварить отдельно по инструкции, которая указана на упаковке. Разложите ее по глубоким тарелкам и добавьте мясо с овощами и подливкой. Посыпьте лагман рубленой зеленью и подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Домашний лагман с курицей

Лагман с курицей – более легкий во всех смыслах вариант знаменитого блюда. Помимо того, что куриное мясо готовится значительно проще и быстрее, в рецепте будет использоваться уже готовая лапша. Вам потребуется немного времени и можно будет наслаждаться вкусной едой в компании дорогих людей.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лапша для лагмана – 160 гр.

Филе куриное – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паста томатная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе обмойте проточной водой, промокните его бумажными салфетками. Нарежьте мясо небольшими кусочками.

Шаг 2. Очистите и мелко нарежьте репчатый лук, болгарский перец и морковку.

Шаг 3. Помидоры помойте, на поверхности сделайте крестообразный надрез и опустите их в кипяток на 1-2 минуты. Извлеките овощи, остудите их холодной водой и очистите от кожицы. Нарежьте овощи кубиками.

Шаг 4. Прогрейте сковороду, влейте растительное масло. Сначала обжарьте куриное филе до золотистой корочки, посолите по вкусу.

Шаг 5. Отдельно обжарьте на растительном масле лук до прозрачности. Затем добавьте к нему морковку и болгарский перец, продолжайте жарить до мягкости, периодически помешивая.

Шаг 6. Далее в овощную зажарку добавьте помидоры, перемешайте и тушите на слабом огне 2 минуты. После этого выложите томатную пасту, влейте немного воды, тушите пару минут, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 7. Далее возьмите кастрюлю с толстым дном. Выложите в нее куриное филе, добавьте овощную массу. Доведите лагман до кипения и тушите в течение 10 минут на слабом огне.

Шаг 8. Отварите лапшу, откиньте на дуршлаг и дайте стечь жидкости.

Шаг 9. Подготовьте лагман к подаче. В глубокие тарелки разложите лапшу, полейте ее мясной подливкой и положите кусочки мяса и овощей. Приятного аппетита!

Классический лагман с картошкой и лапшой

Классический лагман с картошкой и лапшой можно приготовить в виде наваристого супа или густой мясной подливки. Конечно, в идеальном варианте лапша должна готовится в домашних условиях. Но если у вас нет времени и желания осваивать эту технологию, можно купить яичную лапшу в магазине.

Время готовки – 1ч. 10 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мясо – 350 гр.

Лук репчатый среднего размера – 2 шт.

Морковка – 4 шт.

Картофель – 4 шт.

Перец сладкий болгарский – 4 шт.

Помидоры – 3 шт.

Чеснок – 8 зуб.

Кипяток/бульон – 1-1,5 л.

Лапша – 0,5 кг.

Петрушка – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите морковку, репчатый лук и болгарский перец. Нарежьте лук полукольцами, а остальные овощи небольшими кубиками. В казан или высокую сковороду влейте подсолнечное масло и обжарьте на нем измельченные овощи в течение 5 минут.

Шаг 2. Говядину обмойте, нарежьте крупными кубиками и добавьте к овощной зажарке. Продолжайте готовить 5 минут.

Шаг 3. Помидоры нарежьте кубиками, выложите их в зажарку. Посолите и поперчите их.

Шаг 4. Очистите зубчики чеснока и очень мелко порубите ножом. Добавьте чеснок к овощам и влейте горячую воду или бульон, тушите лагман 10-15 минут.

Шаг 5. Картофель почистите, помойте и нарежьте не очень крупными кубиками. Отправьте нарезку в казан, накройте его крышкой, продолжайте готовить лагман 30 минут на медленном огне.

Шаг 6. Теперь можно заняться приготовлением лапши. Ее можно взять готовую и отварить по инструкции. Чтобы приготовить ее самостоятельно, два яйца слегка посолите и взбейте вилкой. В яичную массу всыпайте муку и постепенно замешивайте крутое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Тесто разделите на две части и раскатайте два тонких пласта. Затем нарежьте их тонкими полосками лапши. Сразу же отварите ее в подсоленной воде в течение 7-10 минут до готовности. Откиньте яичную лапшу на дуршлаг.

Шаг 7. Теперь, когда все готово, можно приступать к сборке лагмана. Сначала разложите по тарелкам лапшу, затем добавьте к ней мясную подливку с овощами. По вкусу можно украсить лагман рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Как приготовить лагман из баранины в домашних условиях

Лагман из баранины любят не только на Кавказе, но и далеко за его пределами. Он всегда получается вкусным, самодостаточным и очень сытным. Лагман можно подать на обед или ужин. Мы также хотим отдать дань восточным традициям и приготовить самый вкусный лагман в домашних условиях.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Мякоть баранины – 0,5 кг.

Лапша для лагмана – 0,5 кг.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Картофель крупный – 2 шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Петрушка/лук зеленый – 50-70 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лучше всего подойдет для лагмана лапша из твердых сортов пшеницы. Отварите ее до готовности в подсоленной воде согласно инструкции, указанной на упаковке. Затем откиньте лапшу на дуршлаг, чтобы стекла вся вода.

Шаг 2. Очистите лук и морковку. Лук нарежьте кубиками, а морковку небольшими брусками или полукружками, как вам больше нравится.

Шаг 3. Картошку почистите, помойте и нарежьте кубиками. Зубчики чеснока очень мелко порубите ножом в произвольном порядке.

Шаг 4. Болгарский перец очистите от семян и перегородок, нарежьте мякоть соломкой.

Шаг 5. Баранину обмойте проточной водой, просушите и нарежьте крупными кубиками. В казан влейте растительное масло и обжарьте на сильном огне мясо до румяных бочков. Затем добавьте репчатый лук, немного обжарьте его вместе с мясом, он станет мягким и полупрозрачным.

Шаг 6. Далее добавьте в казан морковку, болгарский перец, чеснок и картошку. Перемешайте и продолжайте жарить все вместе в течение 5-10 минут. Затем влейте кипяток, чтобы он слегка покрыл овощи и мясо. Варите лагман в течение 10 минут, в процессе посолите и приправьте блюдо по своему вкусу.

Шаг 7. Подавайте лагман в глубоких тарелках. Положите в каждую емкость лапшу, затем полейте ее подливкой и добавьте мясо с овощами. Непосредственно перед подачей на стол посыпьте блюдо рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Настоящий уйгурский лагман

Уйгурский лагман имеет восхитительный аромат и безумно аппетитный вид. На родине его называют Гуйру лагман. Если переводить дословно, то «гуйру» означает «крупно нарезанный». Кроме крупной нарезки, овощи в этом рецепте обжариваются недолго, чтобы сохранить их вкус и цвет.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мякоть говядины/баранины – 800 гр.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Лук репчатый – 0,4 кг.

Перец черный свежемолотый – 1 ч.л.

Стебель сельдерея – 100 гр.

Помидоры спелые – 0,5 кг.

Бадьян молотый – 1 ч.л.

Капуста пекинская – 200 гр.

Перец болгарский цветной – 200 гр.

Чеснок – 1 головка.

Дайкон/редька зеленая – 200 гр.

Черемша – 100 гр.

Вода/бульон говяжий – 1 л.

Зелень – 50-70 гр.

Паста томатная/кетчуп – 50-60 мл.

Масло растительное без запаха – 100 мл.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Имбирь сушеный – 0,5 ч.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Соус соевый – 1 ст.л.

Уксус виноградный – 20 мл.

Для маринада мяса:

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Паприка красная молотая – 1 ч.л.

Соус соевый – 20 мл.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Бадьян молотый – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – 20 мл.

Уксус виноградный – 1 ст.л.

Яйцо куриное крупное – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 800 грамм свежей говядины или баранины помойте проточной водой, просушите и нарежьте широкими полосками.

Шаг 2. Далее замаринуйте мясо на 1-2 часа. Выложите в миску мясную нарезку, к нему добавьте соль, кукурузный крахмал, красную паприку, молотый перец, соевый соус, виноградный уксус, молотый бадьян и растительное масло, разбейте одно куриное яйцо. Все содержимое миски хорошо перемешайте.

Шаг 3. Пока маринуется мясо, можно заняться обработкой овощей. Дайкон нарежьте тонкими широкими дольками.

Шаг 4. У пекинской капусты отрежьте крепкие части листов, нарежьте эти части небольшими кусочками.

Шаг 5. Зубчики чеснока очистите от шелухи, обмойте и нарежьте тонкими пластинками. Не стоит жалеть чеснока, чем его больше, тем вкуснее и ароматнее получится лагман.

Шаг 6. Головки репчатого лука очистите от слоя сухой шелухи, затем нарежьте крупными кубиками. Далее разберите лук пальцами на мелкие части.

Шаг 7. Болгарский перец очистите от перегородок и семян, затем обмойте мякоть и нарежьте ее небольшими кубиками.

Шаг 8. Стебли черемши и сельдерея нарежьте отрезками длиной по 3-4 сантиметра.

Шаг 9. Спелые помидоры помойте, сделайте крестовые надрезы на каждом, залейте их кипятком и оставьте на 2 минуты. После этого залейте их холодной водой, очистите их от кожицы и нарежьте кубиками.

Шаг 10. В казан влейте растительное масло и разогрейте его. Сначала выложите мясо, жарьте его в течение 5 минут.

Шаг 11. После этого добавьте дайкон и пекинскую капусту, перемешайте.

Шаг 12. Добавьте пластинки чеснока и лук, перемешайте и продолжайте жарить все вместе 3-4 минуты. Добавьте томатную пасту, жарьте, пока все ингредиенты не окрасятся в красный цвет.

Шаг 13. Положите в казан сельдерей, черемшу и болгарский перец, жарьте, постоянно помешивая.

Шаг 14. Мясо и овощи посолите, добавьте специи и винный уксус, дайте минутку поджариться.

Шаг 15. Затем добавьте помидоры, протушите все вместе пару минут, чтобы томаты дали сок. Затем влейте кипяток или мясной бульон. Доведите подливку до кипения и варите около 10 минут.

Шаг 16. Чтобы подать лагман на стол, возьмите глубокие тарелки. Положите в них вареную лапшу.

Шаг 17. Полейте лапшу подливкой и положите мясо с овощами. Уйгурский лагман украсьте свежей зеленью и подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт лагмана с баклажанами

Лагман с баклажанами – универсальное блюдо, трудно определить к какому именно виду блюд оно относится. Но однозначно можно утверждать, что им легко можно накормить большую компанию. За счет своего состава, оно получается наваристым, питательным и очень вкусным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баранина/говядина – 0,5 кг.

Морковка – 2 шт.

Баклажан среднего размера – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Бульон – 4 ст.

Уксус винный – 1,5 ст.л.

Масло оливковое – для жарки.

Лагман – 400 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – 1/2 ч.л.

Паприка молотая – ¾ ч.л.

Помидоры – 3 шт.

Перец чили стручковый – 2 шт.

Картошка – 2 шт.

Кориандр молотый – 1/2 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Кинза – 1/2 пучка.

Петрушка – 1/2 пучка.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите свежее, охлажденное мясо, помойте его и нарежьте не очень крупными кусочками. Затем обжарьте его на оливковом масле на довольно сильном огне в казане.

Шаг 2. Очистите лук и морковку. Лук и баклажан нарежьте кубиками, а морковку соломкой.

Шаг 3. Выложите из казана обжаренное мясо и обжарьте в нем измельченные овощи: лук, морковь и баклажаны в течение 7-8 минут, периодически помешивая лопаткой, чтобы не пригорело.

Шаг 4. Помидоры и болгарский перец нарежьте кубиками. Добавьте эти овощи в казан и продолжайте тушить 10 минут. Далее добавьте кубики картофеля, посолите и приправьте овощи.

Шаг 5. Через 3-5 минут добавьте все остальные специи, перемешайте. Еще через две минуты выложите мясо в казан.

Шаг 6. Влейте бульон, доведите его до кипения, убавьте нагрев и томите лагман 45 минут под крышкой.

Шаг 7. Через полчаса уберите из бульона лавровый лист, добавьте измельченный чеснок. Убедитесь, чтобы в казане было достаточно жидкости.

Шаг 8. В конце приготовления добавьте винный уксус и измельченную зелень. Снимите казан с огня и дайте лагману настояться под крышкой в течение 10 минут.

Шаг 9. Отдельно сварите лапшу для лагмана в подсоленной воде. Ее можно добавить в казан, сразу смешать с мясной подливкой. Или разложить по порциям и только потом добавьте мясо, овощи и подливку. Подавайте лагман в горячем виде. Приятного аппетита!