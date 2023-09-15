Рецепт: Крем из творожного сыра — Со сливками и сахарной пудрой

Ингредиенты:

сыр творожный — 400 грамм;

сахарная пудра — 100 грамм;

сливки 33% — 100 мл.

Способ приготовления: Этот крем прекрасно подойдёт для торта

Использовала этот крем для простых коржей.

И торт получился бесподобным! Не похожим на торты из толстых коржей.

Необходимых ингредиентов всего три:

400 грамм творожного сыра

100 грамм сахарной пудры

100 мл. сливок 33%

Крем нужно будет взбивать миксером, поэтому я беру соответствующую миску и отправляю туда 400 грамм сыра

Всю упаковку

Высыпаю 100 грамм сахарной пудры и вливаю 100 миллилитров сливок

Затем всё это взбиваю миксером

До однородной массы (получился цветочек:)

Крем необычайно вкусный, чувствуется вкус творожного сыра и он такой нежный благодаря самому сыру и сливкам и сладкий благодаря сахарной пудре. Очень приятно сладкий, в меру.

Коржи для торта были красными. Готовила не я, а дочь, потому рецепт торта не добавляла. Спрошу у неё рецепт и обязательно его добавлю.

Но один корж был разрезан на половом, промазан кремом, затем крем был промазан весь торт по кругу. Всё белое — это творожный сыр

Часть крема она окрасила в розовый.

Крем очень вкусный и придаёт особый и необычный вкус торту.

Пожалуй, этот крем ещё посоревнуется с моим любимым кремом, который всегда использовала для торта Наполеон- и какой из них лучше теперь вопрос спорный))))

(Мой привычный крем состоит из взбитых венчиком сливочного масла и сгущёнки в равной пропорции)

Стоимость ингредиентов на август 2023 года = 403,80

67,80 за 100 грамм СЛИВОК (339 рублей за 500 мл)

329 рублей за 400 грамм СЫРА ТВОРОЖНОГО

7 рублей за 100 грамм САХАРА (350 рублей за 5 кг.)

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 404 руб.