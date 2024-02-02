Майонез в домашних условиях — вкусный и наиболее полезный соус. Известно большое количество рецептов домашнего майонеза. С куриными и перепелиными яйцами, с уксусом и без, с горчицей, рассолом или молоком – попробуйте 11 самых удачных рецептов, собранных в этой статье, и выберите тот, который подойдет именно вам.

Как сделать классический домашний майонез в блендере с горчицей?

Простой и быстрый рецепт домашнего майонеза. Он хорош тем, что не содержит вредных добавок и имеет легкий сбалансированный вкус. Подходит для мясных блюд и салатов.

Ингредиенты –+4 порц.

Масло подсолнечное 200 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Горчица 1 ч.л.

Сок лимонный 1.5 ч.л.

Сахар-песок ½ ч.л.

Соль 1 щепотка

Шаги 10 мин.

Для приготовления вкусного майонеза в домашних условиях понадобится блендер и высокая чаша. В чашу влейте растительное масло. Лимонный сок можно использовать уже готовый или самостоятельно выдавить его из свежего фрукта. Смешайте лимонный сок с солью и сахаром, полученную массу перелейте в чашу. В чашу блендера добавьте горчицу и яйцо. Яйцо обязательно должно быть свежим и качественным, так как не подвергается термообработке. Погрузите блендер на дно чаши и начинайте смешивать ингредиенты на минимальных оборотах, постепенно поднимая блендер выше. Чаша блендера должна зафиксировать желток, до образования белой массы. Взбивайте не поднимая блендер секунд 40. Затем приподнимите блендер и взбивайте до получения плотной, светлой массы еще секунд 30. Готовый майонез переложите в удобную емкость для хранения и поместите в холодильник.

Приятного аппетита!

Простой домашний майонез, приготовленный с помощью миксера

Это самый популярный среди опытных хозяек способ приготовления домашнего майонеза. Соус ничуть не уступает по вкусу магазинному, но зато в нем нет ароматизаторов, красителей и загустителей.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Масло подсолнечное – 150 мл.

Масло оливковое – 50 мл.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Горчица – 0,5 ч.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Лимон обдайте кипятком, хорошо помойте, разрежьте его и выдавите необходимое количество сока.

2. В миску разбейте яйцо, (старайтесь, чтобы желток остался целым, от этого зависит густота майонеза) всыпьте соль и сахар, положите горчицу.

3. Миксером, в течение нескольких минут, взбейте ингредиенты, находящиеся в миске. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме.

4. Затем не прекращая взбивать, постепенно, тонкой струйкой влейте подсолнечное масло. После подсолнечного масла, также тоненькой струйкой добавьте оливковое.

5. Когда масла будут добавлены, взбивайте майонез еще несколько минут, пока он не дойдет до густой консистенции. Если майонез жидкий добавьте еще масла. В конце добавьте лимонный сок, смешайте его с общей массой и майонез готов.

Приятного аппетита!

ПП натуральный и полезный майонез за 5 минут в домашних условиях

Рекомендуем натуральный ПП майонез, который вы легко можете приготовить за 5 минут в домашних условиях. Майонез добавляется во многие блюда, поэтому важно, чтобы он был максимально качественным и натуральным.

Время готовки: 5 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Масло оливковое – 200-300 мл.

Горчица – 1 ч.л.

Сахар – 1 щепотка.

Соль – 1 щепотка.

Сок лимона – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Яйца сначала разбейте в миску, убедитесь, что они качественные и не имеют никаких дефектов.

2. Переложите яйца в чашу для блендера, добавьте горчицу, соль, молотый перец и сахар.

3. Выдавите необходимое количество лимонного сока.

4. Погрузите в чашу блендер и взбивайте ингредиенты несколько секунд. Затем продолжая взбивать, влейте оливковое масло. Доведите массу до густой однородной консистенции.

5. Домашний майонез храните в холодильнике не более 3-4 дней.

Приятного аппетита!

Очень вкусный рецепт майонеза с лимоном и горчицей

Бывают ситуации, когда собрались что-то приготовить, а в холодильнике не оказывается майонеза. Тогда его легко можно приготовить самостоятельно за считанные минуты. После такого эксперимента вам уже не захочется покупать майонез в магазине.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Масло растительное без запаха – 180 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Горчица – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – 1 ч.л.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

1. Куриное яйцо заранее достаньте из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры и хорошо его помойте. Из лимона выдавите сок. В высокую чашу влейте растительное масло и лимонный сок. Добавьте соль и сахар.

2. Положите в чашу горчицу и разбейте яйцо, не повредив целостность желтка.

3. Опустите блендер в емкость, накройте им желток и начинайте потихоньку взбивать ингредиенты у самого дна чаши. Затем начните медленно двигать блендером вверх-вниз.

4. Через пару минут масса загустеет и начнет светлеть. Доведите майонез до необходимой консистенции и выключите блендер.

5. Готовый домашний майонез храните в стеклянной емкости в холодильнике.

Приятного аппетита!

Оригинальный рецепт домашнего майонеза с яйцом, уксусом и горчицей

Если нет лимонного сока, то для приготовления домашнего майонеза можно использовать столовый уксус. Необходимый состав продуктов всегда есть на кухне, поэтому приготовление замечательного домашнего майонеза не составит труда.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Уксус столовый – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Горчица – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Перец душистый молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное рафинированные – 250 мл.

Процесс приготовления:

1. Ингредиенты для майонеза необходимо заранее достать из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры.

2. В сухую емкость разбейте яйца, не повредив желтки. Добавьте горчицу, соль и сахар. Взбивайте ингредиенты блендером в течение 2 минут.

3. Далее добавьте в чашу молотый перец, уксус и взбивайте еще 1 минуту.

4. Не выключая блендер, введите растительное масло. Делайте это постепенно, в несколько приемов.

5. Взбивайте майонез, пока он не приобретет густую, вязкую консистенцию и не посветлеет. Готовый майонез переложите в стеклянную банку, закройте и уберите в холодильник на полчаса. После того, как майонез охладится и станет более плотным, его можно употреблять в пищу.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления домашнего майонеза без горчицы

Майонез был придуман очень давно и сейчас уже никто не сможет с уверенностью назвать точную дату. Но ранее его приготовление усложнялось тем, что не было средств для взбивания, кроме ручного венчика. Сейчас имея в кухонном в арсенате миксер или блендер, будет большим упущением не попробовать приготовить собственный домашний майонез.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Масло растительное без запаха – 150 мл.

Желтки – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 2 щепотки.

Уксус 9 % – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

1. Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы к моменту приготовления майонеза они прогрелись до комнатной температуры. Отделите белки от желтков.

2. Добавьте в емкость сахар, соль и молотый перец, влейте уксус.

3. Опустите блендер в емкость. Не поднимая блендер, влейте растительное масло.

4. На самой высокой скорости взбивайте массу, не отрывая блендер от дна емкости, пока яйца не побелеют. Затем приподнимаем блендер и взбиваем все до однородной густой массы.

5. Перед тем как использовать майонез в приготовлении блюд, охладите его.

Приятного аппетита!

Нежный майонез в домашних условиях на молоке

Если вы стараетесь питаться правильно и полезно, то вам рано или поздно пригодится рецепт вкусного домашнего майонеза. Майонез готовится быстро, легко и не имеет вредных примесей.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Молоко – 150 мл.

Масло подсолнечное – 300 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сок лимонный – 1,5 ст.л.

Сахар – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В чистую, сухую емкость влейте молоко и подсолнечное масло, взбейте ингредиенты на высокой скорости блендера до загустения.

2. Из лимона выдавите сок, растворите в нем сахар и соль.

3. Затем лимонный сок перелейте в чашу и продолжайте взбивать до получения густой, вязкой массы.

4. Далее по желанию добавьте в чашу зелень, перемешайте до однородности и вкусный, ароматный майонез готов.

5. Храните майонез в холодильнике не более недели.

Приятного аппетита!

Невероятно вкусный домашний майонез на перепелиных яйцах

Всем известно, что классический домашний майонез готовится на куриных яйцах. Чтобы приготовить его на перепелиных одно куриное яйцо придется заменить 5-6 маленьких яиц. Соус на перепелиных яйцах получается нежным, вкусным и питательным.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Яйца перепелиные – 6 шт.

Масло растительное – 150 мл.

Соль – 2 щепотки.

Сахар – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Горчица – 0,5 ч.л.

Сок лимонный – 1-1,5 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты, яйца прогрейте до комнатной температуры.

2. В емкость переложите яйца, соль, сахар, молотый перец и горчицу.

3. Взбивайте ингредиенты блендером в течение 1 минуты. Затем добавьте растительное масло и продолжайте взбивать, пока масса не начнет густеть.

4. В конце добавьте лимонный сок и еще раз хорошо взбейте до однородности.

5. В майонез добавьте измельченную зелень, перемешайте и вкусный домашний майонез готов.

Приятного аппетита!

Как приготовить классический майонез «Провансаль» дома самостоятельно?

«Провансаль» – это самая известная марка майонеза, который используют в приготовлении салатов и горячих блюд. По-настоящему качественный и вкусный майонез «Провансаль» можно приготовить дома собственными руками.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Сок лимонный – 0,5 ст.л.

Масло подсолнечное – 160 мл.

Горчица – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В чашу, где будет готовится майонез, разбейте яйцо.

2. Добавьте подсолнечное масло.

3. Опустите блендер в емкость. Плотно прижмите его ко дну и взбивайте ингредиенты в течение 15-20 секунд.

4. По истечение этого времени, несколько раз поднимите и опустите блендер, продолжая взбивать, масса увеличится в объеме и побелеет.

5. Далее добавьте горчицу, соль, сахар и лимонный сок. Взбейте майонез до однородности, попробуйте на вкус, при необходимости добавьте соль или специи. Майонез «Провансаль» готов.

Приятного аппетита!

Нежный майонез в домашних условиях без добавления уксуса

Никто не станет спорить с тем фактом, что домашний майонез полезнее покупного, он не содержит уксуса. Но следует внимательно отнестись к выбору ингредиентов, они должны быть максимально свежими и качественными. А куриные яйца необходимо тщательно помыть, перед тем, как разбивать.

Время готовки: 5 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Масло растительное рафинированное – 1 ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сок лимона – 20 мл.

Горчица – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть одинаковой комнатной температуры.

2. В чашу влейте растительное масло, положите горчицу, всыпьте соль и сахар.

3. Добавьте лимонный сок, его можно выжать непосредственно в чашу.

4. Разбейте яйцо, не повредив целостность желтка.

5. Блендер опустите в чашу на самое дно и прижмите им желток. Взбивайте на высокой скорости примерно минуту.

6. Майонез очень быстро светлеет и густеет. Как только вы добились нужной консистенции, можно прекращать взбивать.

7. Домашний майонез без уксуса готов, храните его в холодильнике не более 3 дней.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт майонеза на рассоле от консервированного горошка

Оригинальный рецепт домашнего майонеза. Для приготовления домашнего майонеза подойдет рассол от консервированного горошка или фасоли, неважно. Получается практически безотходное производство.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Рассол от консервированного горошка – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Масло растительное рафинированное – 180-200 мл.

Процесс приготовления:

1. Рассол должен быть комнатной температуры. Перелейте его в емкость.

2. Добавьте соль, сахар, лимонный сок и зубчик чеснока.

3. Взбивайте ингредиенты блендером в течение 1 минуты.

4. Затем добавьте растительное масло комнатной температуры и продолжайте взбивать.

5. Взбивайте до тех пор, пока майонез не станет густым и светлым. Затем переложите его в стеклянную емкость для хранения.

Приятного аппетита!