Рецепт: Ленивые голубцы в соусе — в духовке

Ингредиенты:

фарш мясной — 600 гр;

капуста белокочанная — 600 гр;

лук репчатый — 2 шт;

морковь — 1 шт;

яйца куриные — 2 шт;

булгур — 120 гр;

сметана — 200 гр;

кетчуп томатный — 200 гр;

горчица — 2 ст.л;

соевый соус — 2 ст.л;

вода — 200 мл;

чеснок — 3 зуб.;

перец чили — 2 шт;

лавровый лист — 2 шт

Способ приготовления: На днях решила приготовить ленивые голубцы. Сразу хочу сказать для «ленивых» — эти голубцы совершенно не ленивые и занимают намного больше времени в приготовлении.

Итак понадобятся такие продукты — фарш, капуста, лук, морковь, пару яиц и любая крупа (в данном случае я брала 120 грамм булгура на 600 грамм фарша и 600 грамм капусты).

Для обвалки понадобятся панировочные сухари.

Соус готовим из сметаны и кетчупа.

Привариваем крупу не до готовности.

Половину лука отправляем в блендер.

Перемалываем лук до кашеобразной структуры.

Вторую половину лука нарезаем кубиком.

Морковь натираем на терке и соединяем с порезанным луком.

И отправляем на скороду, делаем зажарку.

Также в зажарку пойдет чеснок, острый перец, лавровый лист.

К фаршу отправляем яйца, лук.

Мелко нашинкованную капусту и булгур смешиваем с фаршем.

Солим и перчим по вкусу.

Приготовим соус. Сначала я думала сделать его только из сметаны и кетчупа, но муж предложил добавить пару ложек горчицы и соевого соуса. Также понадобится стакан обычной воды.

Размешиваем до однородной массы.

Подготовим панировочные сухари.

Теперь из готового фарша лепим голубчики (как котлеты).

Запекаем в разогретой духовке 40 минут.

Отправляем зажарку и соус и еще запекаем в духовке 30 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.