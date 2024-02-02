Рецепт: Ленивые голубцы в соусе — в духовке

Ингредиенты:
фарш мясной — 600 гр;
капуста белокочанная — 600 гр;
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 1 шт;
яйца куриные — 2 шт;
булгур — 120 гр;
сметана — 200 гр;
кетчуп томатный — 200 гр;
горчица — 2 ст.л;
соевый соус — 2 ст.л;
вода — 200 мл;
чеснок — 3 зуб.;
перец чили — 2 шт;
лавровый лист — 2 шт
Способ приготовления: На днях решила приготовить ленивые голубцы. Сразу хочу сказать для «ленивых» — эти голубцы совершенно не ленивые и занимают намного больше времени в приготовлении.
Итак понадобятся такие продукты — фарш, капуста, лук, морковь, пару яиц и любая крупа (в данном случае я брала 120 грамм булгура на 600 грамм фарша и 600 грамм капусты).
Для обвалки понадобятся панировочные сухари.
Соус готовим из сметаны и кетчупа.
Привариваем крупу не до готовности.
Половину лука отправляем в блендер.
Перемалываем лук до кашеобразной структуры.
Вторую половину лука нарезаем кубиком.
Морковь натираем на терке и соединяем с порезанным луком.
И отправляем на скороду, делаем зажарку.
Также в зажарку пойдет чеснок, острый перец, лавровый лист.
К фаршу отправляем яйца, лук.
Мелко нашинкованную капусту и булгур смешиваем с фаршем.
Солим и перчим по вкусу.
Приготовим соус. Сначала я думала сделать его только из сметаны и кетчупа, но муж предложил добавить пару ложек горчицы и соевого соуса. Также понадобится стакан обычной воды.
Размешиваем до однородной массы.
Подготовим панировочные сухари.
Теперь из готового фарша лепим голубчики (как котлеты).
Запекаем в разогретой духовке 40 минут.
Отправляем зажарку и соус и еще запекаем в духовке 30 минут до готовности.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч.