Описание приготовления:

Такие говяжьи щечки после приготовления имеют очень мягкую структуру, но прекрасно нарезаются. При желании их можно порезать и еще немного потушить в любом соусе или с овощами. А также подать вместо колбасных изделий на бутерброде или в качестве закуски.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Закуски

Состав / Ингредиенты:

Говядина 500 Грамм (щечки)

Соль По вкусу

Перец черный горошек 3 Штуки

Укроп 5 Штук (пучок)

Сельдерей 2 Штуки (черешковый)

Морковь 1 Штука

Вода 1.5 Литра

Количество порций 2

Калорийность

179 ккал

Калорийность

10 г

Белки

17 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говяжьи щечки в мультиварке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьих щечек в мультиварке. Овощи вымойте и при необходимости почистите.

Говяжьи щечки промойте и выложите в чашу мультиварки. Овощи порежьте и выложите в мультиварку, влейте воду, посолите и поперчите.

Установите режим "Тушение" и готовьте говяжьи щечки при закрытой крышке в течение 3 часов. После этого оставьте их на режиме "Подогрев" в течение четырех часов. Затем их можно подавать в горячем виде или оставить остывать в бульоне и подать как холодную закуску.

Приятного аппетита!