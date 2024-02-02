Описание приготовления:
Такие говяжьи щечки после приготовления имеют очень мягкую структуру, но прекрасно нарезаются. При желании их можно порезать и еще немного потушить в любом соусе или с овощами. А также подать вместо колбасных изделий на бутерброде или в качестве закуски.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 500 Грамм (щечки)
- Соль По вкусу
- Перец черный горошек 3 Штуки
- Укроп 5 Штук (пучок)
- Сельдерей 2 Штуки (черешковый)
- Морковь 1 Штука
- Вода 1.5 Литра
Количество порций 2
Калорийность
179 ккал
Калорийность
10 г
Белки
17 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говяжьи щечки в мультиварке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьих щечек в мультиварке. Овощи вымойте и при необходимости почистите.
Говяжьи щечки промойте и выложите в чашу мультиварки. Овощи порежьте и выложите в мультиварку, влейте воду, посолите и поперчите.
Установите режим "Тушение" и готовьте говяжьи щечки при закрытой крышке в течение 3 часов. После этого оставьте их на режиме "Подогрев" в течение четырех часов. Затем их можно подавать в горячем виде или оставить остывать в бульоне и подать как холодную закуску.
Приятного аппетита!