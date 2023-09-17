Как приготовить домашнюю лапшу – это вопрос, который наверняка задавал каждый кулинар. Но это и вовсе неудивительно, ведь этот продукт используется для приготовления огромного количества блюд: начиная от супов и заканчивая отваренной лапшой с различными добавками. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений и наличия ингредиентов, на собственной кухне вы можете запросто сделать лапшу из рисовой, гречневой и другой муки. И поверьте, приготовив лапшу единожды, вы навсегда откажетесь от покупной альтернативы!

Яичная лапша в домашних условиях

Яичная лапша в домашних условиях готовится относительно просто, если знать все тонкости и верные граммовки каждого из компонентов. Приготовив такой продукт собственными руками, ваши супчики и бульоны заиграют совершенно новыми красками – гарантировано!

Ингредиенты –+2 порц.

Мука 240 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Соль ½ ч.л.

Шаги 140 мин.

Домашняя лапша готовится быстро и просто. Вооружаемся кухонными граммовыми весами и отмеряем нужное количество муки, достаем яйца из холодильной камеры. Яйца разбиваем в емкость с высокими бортиками. Высыпаем соль и расколачиваем при помощи ручного венчика. Добавляем муку и перемешиваем. В случае, если консистенция получается слишком сухой, то допускается вливание 1-2 столовых ложек воды. Замешиваем тесто на протяжении 7-10 минут на рабочей поверхности, припудренной мукой. Сформировав комок, затягиваем пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа. Охлажденное тесто делим пополам. Сегменты раскатываем в максимально тонкие пласты. Ножом для теста нарезаем заготовки на полоски шириной около одного сантиметра. Аппетитная яичная лапша в домашних условиях готова – отвариваем либо убираем на хранение. Приятного аппетита!

Домашняя лапша удон

Домашняя лапша удон – это неотъемлемая часть азиатской кухни, которая входит в состав огромного количества кушаний. Предлагаем вам попробовать приготовить данный продукт в домашних условиях, используя исключительно натуральные и доступные ингредиенты.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Крахмал картофельный – 60 гр.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В пиалу отправляем воду, крахмал и соль – перемешиваем и вводим муку.

Шаг 3. Замешиваем гладкое тесто и формуем шарик.

Шаг 4. Оборачиваем заготовку в пищевую пленку, убирая весь воздух. Даем полежать в течение получаса при комнатной температуре.

Шаг 5. Спустя 30 минут, придавливаем шар в лепешку и собираем обратно. Повторяем данное действие два раза и оставляем продукт еще на 2 часа под пленкой.

Шаг 6. Далее тесто раскатываем в прямоугольник толщиной три миллиметра.

Шаг 7. Пласт присыпаем мукой и складываем в несколько раз, режем на полоски одинаковой толщины.

Шаг 8. Готовим лапшу в кипящей подсоленной воде 10-12 минут. Приятного аппетита!

Как приготовить домашнюю лапшу для супа

Как приготовить домашнюю лапшу для супа? Вероятно, многие кулинары задавались этим вопросом, когда хотели побаловать своих домочадцев полностью натуральным и невероятно вкусным первым блюдом. Так вот, для готовки нам потребуется всего лишь три ингредиента и немного свободного времени!

Время готовки – 8 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Мука – 250 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 250 грамм муки высыпаем на рабочий стол, формируя горку. По центру делаем лунку, в которую отправляем куриное яйцо и воду.

Шаг 2. Начиная с середины, замешиваем тесто не менее 20 минут.

Шаг 3. Полуфабрикат заворачиваем в пленку и на всю ночь помещаем в холодильную камеру.

Шаг 4. Наутро раскатываем тесто в тонкую лепешку, разрезаем на лапшу желаемой длины и ширины.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашняя лапша без добавления яиц

Домашняя лапша без добавления яиц – это прекрасное решение для тех, кто соблюдает пост либо полностью отказался от продуктов животного происхождения, так как в состав помимо яиц, также не входят и молочные продукты. Удивите себя и своих близких безумно вкусной лапшой!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Мука – 250-280 гр.

Вода – 100 мл.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем нужное количество каждого из компонентов.

Шаг 2. В чашу наливаем холодную воду, высыпаем соль и активно перемешиваем.

Шаг 3. Засыпаем предварительно просеянную пшеничную муку.

Шаг 4. Начинаем объединять ингредиенты при помощи венчика.

Шаг 5. Подливаем растительное масло.

Шаг 6. Формируем плотный и упругий шарик.

Шаг 7. Разделочную доску либо стол присыпаем горстью муки и раскатываем заготовку в максимально тонкий пласт.

Шаг 8. Разрезаем лепешку на полоски.

Шаг 9. Также делаем горизонтальные движения лезвием, как показано на фото.

Шаг 10. Аккуратно отделяем сегменты друг от друга и даем им немного времени подсохнуть.

Шаг 11. Готовится такая лапша в кипящей воде всего лишь за 5 минут. Приятного аппетита!

Гречневая лапша в домашних условиях

Гречневая лапша в домашних условиях обязательно придется по вкусу всем любителям правильного питания. Такой продукт приятно удивит вас своим необычным и ярким вкусом, а также простотой приготовления. Разнообразьте свой привычный рацион и внесите нечто совершенно новое!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мука гречневая – 100 гр.

Мука пшеничная – 50 гр.

Вода – 75 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для наилучшей клейкости теста, смешиваем два вида муки.

Шаг 2. Постепенно выливая воду, начинаем замешивать тесто до плотной консистенции.

Шаг 3. Продолжаем замес до тех пор, пока «колобок» не станет упругим.

Шаг 4. Отделяем от теста небольшой кусочек и раскатываем его на поверхности, припудренной мукой.

Шаг 5. Пропускаем заготовку через лапшерезку один раз либо аккуратно раскатываем при помощи скалки.

Шаг 6. Нарезаем лапшу, снова пропуская тесто через агрегат.

Шаг 7. Либо используя острый нож.

Шаг 8. Лапша полностью готова к дальнейшему использованию. Приятного аппетита!

Как самостоятельно приготовить рисовую лапшу

Как самостоятельно приготовить рисовую лапшу? Очень просто, ведь для этого нам потребуется минимальный продуктовый набор и немного усилий. Лапша получается достаточно ломкой, поэтому следует иметь в виду, что продукту требуется время, чтобы подсохнуть.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рис – 130 гр.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем нужное нам количество крупы.

Шаг 2. Измельчаем в кофемолке до состояния муки.

Шаг 3. В полученный состав добавляем куриное яйцо и немного соли.

Шаг 4. Замешиваем тугое тесто и оставляем на полчаса «отдохнуть».

Шаг 5. Отделяем от теста небольшие куски и максимально тонко раскатываем, нарезаем лапшу.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Как сделать лапшу из ржаной муки

Как сделать лапшу из ржаной муки? Ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такая лапша является полезной заменой обычным макаронам из пшеничной муки, поэтому если вы следите за своим питанием, то обязательно попробуйте!

Время готовки – 57 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Мука ржаная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо вместе с солью расколачиваем вилкой.

Шаг 2. Подсыпаем муку и хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Выливаем растительное масло и после замеса вилкой, переходим на ручной.

Шаг 4. Смачиваем ладони в воде и продолжаем вымешивание до тех пор, пока тесто не соберется в комок. Оставляем на 15 минут, снова мнем и даем полежать еще 15 минут.

Шаг 5. Тесто делим на небольшие сегменты, каждый раскатываем в произвольный пласт минимальной толщины.

Шаг 6. Сворачиваем в рулет неплотно.

Шаг 7. Разрезаем на кусочки по 2-3 миллиметра, ленты разворачиваем и разламываем.

Шаг 8. Выкладываем полуфабрикат на разделочную доску и оставляем при комнатной температуре на 48 часов, периодически переворачивая.

Шаг 9. Сухую лапшу отвариваем 8 минут в кипящей подсоленной воде. Приятного аппетита!

Лапша из кукурузной муки

Лапша из кукурузной муки – это вкусный и полезный продукт, который сделает ваши супы и вторые блюда в несколько раз вкуснее и ароматнее. Готовится она всего лишь за полчаса, однако, для того чтобы при варке она не слиплась, требуется немного времени для сушки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Соль – 2 щепотки.

Мука кукурузная – 70 гр.

Вода – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.

Шаг 2. Смешиваем два вида муки и соль, горсть пшеничной муки оставляем для раскатки.

Шаг 3. Сухие ингредиенты дополняем водой и яйцом, перемешиваем.

Шаг 4. Если консистенция получается слишком жидкой, то вводим еще немного пшеничной муки.

Шаг 5. Собираем продукт в ком и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут для расхода клейковины.

Шаг 6. Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто в очень тонкий лист, пласт также «припудриваем» мукой и складываем края к центру.

Шаг 7. Края подворачиваем во второй раз, также не забывая добавить муки, нарезаем полосками.

Шаг 8. Заготовки разворачиваем и подсушиваем на протяжении суток в хорошо проветриваемом помещении. Приятного аппетита!

Лапша из цельнозерновой муки в домашних условиях

Лапша из цельнозерновой муки в домашних условиях – это полезный и очень вкусный продукт, который содержит в себе огромное количество витаминов группы В. Помимо вышеупомянутых плюсов, лапша также приятно удивит вас своими вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Мука цельнозерновая – 200 гр.

Соль – 2 щепотки.

Яйца – 1 шт.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, перечисленные в списке выше.

Шаг 2. Муку и соль высыпаем в глубокую чашу, делаем по центру углубление и вбиваем одно куриное яйцо. Выливаем немного воды.

Шаг 3. Замешиваем тесто сразу вилкой, а затем руками.

Шаг 4. Собираем массу в комок, накрываем салфеткой и даем полежать 10-15 минут.

Шаг 5. Тесто раскатываем на поверхности, присыпанной мукой в тонкую лепешку, края загибаем к центру и режем на лапшу средней толщины.

Шаг 6. Заготовки разворачиваем и подсушиваем в духовке на верхнем ярусе при 50 градусах 1-2 часа. Дверцу духовки оставляем приоткрытой. Затем отвариваем в подсоленной воде либо складываем в контейнер и убираем в шкафчик для хранения в прохладное место. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашняя лапша на яичных желтках

Домашняя лапша на яичных желтках – это невообразимо вкусный продукт, который не идет ни в какое сравнение с тем, что нам предлагают в каждом супермаркете. Поверьте, приготовив такую лапшу в домашних условиях, вы навсегда забудете о том, чтобы приобретать макароны в магазинах.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Желтки яичные – 50 гр.

Мука – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные желтки выливаем в чашу, удобную для смешивания.

Шаг 2. Подсыпаем соль и муку.

Шаг 3. Объединяем компоненты при помощи ложки.

Шаг 4. Руками замешиваем плотное, но упругое тесто. Собираем в шар, заворачиваем в пленку и отправляем на полку холодильной камеры на 20 минут.

Шаг 5. По истечении времени, стол посыпаем мукой и раскатываем шарик в пласт, толщиной не более трех миллиметров.

Шаг 6. Разрезаем продукт на широкие полоски, складываем друг на друга.

Шаг 7. Нарезаем соломкой.

Шаг 8. Выкладываем лапшу на лист пергамента и подсушиваем.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!