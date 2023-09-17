Портал про города-курорты | Perekop

Домашняя лапша

На чтение: 9 минут
Домашняя лапша

Как приготовить домашнюю лапшу – это вопрос, который наверняка задавал каждый кулинар. Но это и вовсе неудивительно, ведь этот продукт используется для приготовления огромного количества блюд: начиная от супов и заканчивая отваренной лапшой с различными добавками. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений и наличия ингредиентов, на собственной кухне вы можете запросто сделать лапшу из рисовой, гречневой и другой муки. И поверьте, приготовив лапшу единожды, вы навсегда откажетесь от покупной альтернативы!

Яичная лапша в домашних условиях

Яичная лапша в домашних условиях готовится относительно просто, если знать все тонкости и верные граммовки каждого из компонентов. Приготовив такой продукт собственными руками, ваши супчики и бульоны заиграют совершенно новыми красками – гарантировано!

Домашняя лапша

Ингредиенты –+2 порц.

  • Мука 240 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Соль ½ ч.л.

Шаги 140 мин.

  1. Домашняя лапша

    Домашняя лапша готовится быстро и просто. Вооружаемся кухонными граммовыми весами и отмеряем нужное количество муки, достаем яйца из холодильной камеры.

  2. Домашняя лапша

    Яйца разбиваем в емкость с высокими бортиками.

  3. Домашняя лапша

    Высыпаем соль и расколачиваем при помощи ручного венчика.

  4. Домашняя лапша

    Добавляем муку и перемешиваем. В случае, если консистенция получается слишком сухой, то допускается вливание 1-2 столовых ложек воды.

  5. Домашняя лапша

    Замешиваем тесто на протяжении 7-10 минут на рабочей поверхности, припудренной мукой.

  6. Домашняя лапша

    Сформировав комок, затягиваем пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа.

  7. Домашняя лапша

    Охлажденное тесто делим пополам.

  8. Домашняя лапша

    Сегменты раскатываем в максимально тонкие пласты.

  9. Домашняя лапша

    Ножом для теста нарезаем заготовки на полоски шириной около одного сантиметра.

  10. Домашняя лапша

    Аппетитная яичная лапша в домашних условиях готова – отвариваем либо убираем на хранение. Приятного аппетита!

Домашняя лапша удон

Домашняя лапша удон – это неотъемлемая часть азиатской кухни, которая входит в состав огромного количества кушаний. Предлагаем вам попробовать приготовить данный продукт в домашних условиях, используя исключительно натуральные и доступные ингредиенты.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Крахмал картофельный – 60 гр.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Вода – 180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Домашняя лапша

Шаг 2. В пиалу отправляем воду, крахмал и соль – перемешиваем и вводим муку.

Домашняя лапша

Шаг 3. Замешиваем гладкое тесто и формуем шарик.

Домашняя лапша

Шаг 4. Оборачиваем заготовку в пищевую пленку, убирая весь воздух. Даем полежать в течение получаса при комнатной температуре.

Домашняя лапша

Шаг 5. Спустя 30 минут, придавливаем шар в лепешку и собираем обратно. Повторяем данное действие два раза и оставляем продукт еще на 2 часа под пленкой.

Домашняя лапша

Шаг 6. Далее тесто раскатываем в прямоугольник толщиной три миллиметра.

Домашняя лапша

Шаг 7. Пласт присыпаем мукой и складываем в несколько раз, режем на полоски одинаковой толщины.

Домашняя лапша

Шаг 8. Готовим лапшу в кипящей подсоленной воде 10-12 минут. Приятного аппетита!

Домашняя лапша

Как приготовить домашнюю лапшу для супа

Как приготовить домашнюю лапшу для супа? Вероятно, многие кулинары задавались этим вопросом, когда хотели побаловать своих домочадцев полностью натуральным и невероятно вкусным первым блюдом. Так вот, для готовки нам потребуется всего лишь три ингредиента и немного свободного времени!

Время готовки – 8 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт.
  • Мука – 250 гр.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 250 грамм муки высыпаем на рабочий стол, формируя горку. По центру делаем лунку, в которую отправляем куриное яйцо и воду.

Домашняя лапша

Шаг 2. Начиная с середины, замешиваем тесто не менее 20 минут.

Домашняя лапша

Шаг 3. Полуфабрикат заворачиваем в пленку и на всю ночь помещаем в холодильную камеру.

Домашняя лапша

Шаг 4. Наутро раскатываем тесто в тонкую лепешку, разрезаем на лапшу желаемой длины и ширины.

Домашняя лапша

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашняя лапша

Домашняя лапша без добавления яиц

Домашняя лапша без добавления яиц – это прекрасное решение для тех, кто соблюдает пост либо полностью отказался от продуктов животного происхождения, так как в состав помимо яиц, также не входят и молочные продукты. Удивите себя и своих близких безумно вкусной лапшой!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Мука – 250-280 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем нужное количество каждого из компонентов.

Домашняя лапша

Шаг 2. В чашу наливаем холодную воду, высыпаем соль и активно перемешиваем.

Домашняя лапша

Шаг 3. Засыпаем предварительно просеянную пшеничную муку.

Домашняя лапша

Шаг 4. Начинаем объединять ингредиенты при помощи венчика.

Домашняя лапша

Шаг 5. Подливаем растительное масло.

Домашняя лапша

Шаг 6. Формируем плотный и упругий шарик.

Домашняя лапша

Шаг 7. Разделочную доску либо стол присыпаем горстью муки и раскатываем заготовку в максимально тонкий пласт.

Домашняя лапша

Шаг 8. Разрезаем лепешку на полоски.

Домашняя лапша

Шаг 9. Также делаем горизонтальные движения лезвием, как показано на фото.

Домашняя лапша

Шаг 10. Аккуратно отделяем сегменты друг от друга и даем им немного времени подсохнуть.

Домашняя лапша

Шаг 11. Готовится такая лапша в кипящей воде всего лишь за 5 минут. Приятного аппетита!

Домашняя лапша

Гречневая лапша в домашних условиях

Гречневая лапша в домашних условиях обязательно придется по вкусу всем любителям правильного питания. Такой продукт приятно удивит вас своим необычным и ярким вкусом, а также простотой приготовления. Разнообразьте свой привычный рацион и внесите нечто совершенно новое!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Мука гречневая – 100 гр.
  • Мука пшеничная – 50 гр.
  • Вода – 75 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для наилучшей клейкости теста, смешиваем два вида муки.

Домашняя лапша

Шаг 2. Постепенно выливая воду, начинаем замешивать тесто до плотной консистенции.

Домашняя лапша

Шаг 3. Продолжаем замес до тех пор, пока «колобок» не станет упругим.

Домашняя лапша

Шаг 4. Отделяем от теста небольшой кусочек и раскатываем его на поверхности, припудренной мукой.

Домашняя лапша

Шаг 5. Пропускаем заготовку через лапшерезку один раз либо аккуратно раскатываем при помощи скалки.

Домашняя лапша

Шаг 6. Нарезаем лапшу, снова пропуская тесто через агрегат.

Домашняя лапша

Шаг 7. Либо используя острый нож.

Домашняя лапша

Шаг 8. Лапша полностью готова к дальнейшему использованию. Приятного аппетита!

Домашняя лапша

Как самостоятельно приготовить рисовую лапшу

Как самостоятельно приготовить рисовую лапшу? Очень просто, ведь для этого нам потребуется минимальный продуктовый набор и немного усилий. Лапша получается достаточно ломкой, поэтому следует иметь в виду, что продукту требуется время, чтобы подсохнуть.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Рис – 130 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем нужное нам количество крупы.

Домашняя лапша

Шаг 2. Измельчаем в кофемолке до состояния муки.

Домашняя лапша

Шаг 3. В полученный состав добавляем куриное яйцо и немного соли.

Домашняя лапша

Шаг 4. Замешиваем тугое тесто и оставляем на полчаса «отдохнуть».

Домашняя лапша

Шаг 5. Отделяем от теста небольшие куски и максимально тонко раскатываем, нарезаем лапшу.

Домашняя лапша

Шаг 6. Приятного аппетита!

Домашняя лапша

Как сделать лапшу из ржаной муки

Как сделать лапшу из ржаной муки? Ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такая лапша является полезной заменой обычным макаронам из пшеничной муки, поэтому если вы следите за своим питанием, то обязательно попробуйте!

Время готовки – 57 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Мука ржаная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо вместе с солью расколачиваем вилкой.

Домашняя лапша

Шаг 2. Подсыпаем муку и хорошенько перемешиваем.

Домашняя лапша

Шаг 3. Выливаем растительное масло и после замеса вилкой, переходим на ручной.

Домашняя лапша

Шаг 4. Смачиваем ладони в воде и продолжаем вымешивание до тех пор, пока тесто не соберется в комок. Оставляем на 15 минут, снова мнем и даем полежать еще 15 минут.

Домашняя лапша

Шаг 5. Тесто делим на небольшие сегменты, каждый раскатываем в произвольный пласт минимальной толщины.

Домашняя лапша

Шаг 6. Сворачиваем в рулет неплотно.

Домашняя лапша

Шаг 7. Разрезаем на кусочки по 2-3 миллиметра, ленты разворачиваем и разламываем.

Домашняя лапша

Шаг 8. Выкладываем полуфабрикат на разделочную доску и оставляем при комнатной температуре на 48 часов, периодически переворачивая.

Домашняя лапша

Шаг 9. Сухую лапшу отвариваем 8 минут в кипящей подсоленной воде. Приятного аппетита!

Домашняя лапша

Лапша из кукурузной муки

Лапша из кукурузной муки – это вкусный и полезный продукт, который сделает ваши супы и вторые блюда в несколько раз вкуснее и ароматнее. Готовится она всего лишь за полчаса, однако, для того чтобы при варке она не слиплась, требуется немного времени для сушки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Мука кукурузная – 70 гр.
  • Вода – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.

Домашняя лапша

Шаг 2. Смешиваем два вида муки и соль, горсть пшеничной муки оставляем для раскатки.

Домашняя лапша

Шаг 3. Сухие ингредиенты дополняем водой и яйцом, перемешиваем.

Домашняя лапша

Шаг 4. Если консистенция получается слишком жидкой, то вводим еще немного пшеничной муки.

Домашняя лапша

Шаг 5. Собираем продукт в ком и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут для расхода клейковины.

Домашняя лапша

Шаг 6. Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто в очень тонкий лист, пласт также «припудриваем» мукой и складываем края к центру.

Домашняя лапша

Шаг 7. Края подворачиваем во второй раз, также не забывая добавить муки, нарезаем полосками.

Домашняя лапша

Шаг 8. Заготовки разворачиваем и подсушиваем на протяжении суток в хорошо проветриваемом помещении. Приятного аппетита!

Домашняя лапша

Лапша из цельнозерновой муки в домашних условиях

Лапша из цельнозерновой муки в домашних условиях – это полезный и очень вкусный продукт, который содержит в себе огромное количество витаминов группы В. Помимо вышеупомянутых плюсов, лапша также приятно удивит вас своими вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Мука цельнозерновая – 200 гр.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Яйца – 1 шт.
  • Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, перечисленные в списке выше.

Домашняя лапша

Шаг 2. Муку и соль высыпаем в глубокую чашу, делаем по центру углубление и вбиваем одно куриное яйцо. Выливаем немного воды.

Домашняя лапша

Шаг 3. Замешиваем тесто сразу вилкой, а затем руками.

Домашняя лапша

Шаг 4. Собираем массу в комок, накрываем салфеткой и даем полежать 10-15 минут.

Домашняя лапша

Шаг 5. Тесто раскатываем на поверхности, присыпанной мукой в тонкую лепешку, края загибаем к центру и режем на лапшу средней толщины.

Домашняя лапша

Шаг 6. Заготовки разворачиваем и подсушиваем в духовке на верхнем ярусе при 50 градусах 1-2 часа. Дверцу духовки оставляем приоткрытой. Затем отвариваем в подсоленной воде либо складываем в контейнер и убираем в шкафчик для хранения в прохладное место. Готовьте и получайте удовольствие!

Домашняя лапша

Домашняя лапша на яичных желтках

Домашняя лапша на яичных желтках – это невообразимо вкусный продукт, который не идет ни в какое сравнение с тем, что нам предлагают в каждом супермаркете. Поверьте, приготовив такую лапшу в домашних условиях, вы навсегда забудете о том, чтобы приобретать макароны в магазинах.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

  • Желтки яичные – 50 гр.
  • Мука – 50 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные желтки выливаем в чашу, удобную для смешивания.

Домашняя лапша

Шаг 2. Подсыпаем соль и муку.

Домашняя лапша

Шаг 3. Объединяем компоненты при помощи ложки.

Домашняя лапша

Шаг 4. Руками замешиваем плотное, но упругое тесто. Собираем в шар, заворачиваем в пленку и отправляем на полку холодильной камеры на 20 минут.

Домашняя лапша

Шаг 5. По истечении времени, стол посыпаем мукой и раскатываем шарик в пласт, толщиной не более трех миллиметров.

Домашняя лапша

Шаг 6. Разрезаем продукт на широкие полоски, складываем друг на друга.

Домашняя лапша

Шаг 7. Нарезаем соломкой.

Домашняя лапша

Шаг 8. Выкладываем лапшу на лист пергамента и подсушиваем.

Домашняя лапша

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Домашняя лапша

Что будем искать? Например,Человек