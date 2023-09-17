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Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

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Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Как-то раз приехал царь в трактир, где повар подавал заморские котлеты. Мясо на косточке показалось для повара слишком типичным блюдом. Поэтому он решил измельчить мясо, добавить специй, чеснока и лука. Затем запечь эти котлеты в печи.

Блюдо понравилось царю, что стало началом истории для нового вида котлет — Пожарских. С тех пор рубленные котлеты, из фарша, стали править миром. Их готовят везде, в Америке, в Европе и в странах СНГ.

Расскажем, как сделать сочные домашние котлеты.

Ингредиенты для котлет:

  • говядина — 500 г;
  • свинина — 500 г;
  • лук репчатый — 300 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • белый хлеб — 150 г;
  • молоко — 200 мл;
  • картофельный крахмал — 20 г;
  • соль;
  • черный перец.

Приготовление котлет:

Нарезаем произвольными кусочками лук, шинкуем чеснок. В сковороду выкладываем лук, на среднем огне слегка обжариваем под крышкой 15 минут. К луку в конце обжарки добавляем чеснок.

Не забываем помешивать лук в процессе готовки.

Пока лук остывает, замачиваем в молоке хлеб. Предварительно срезаем с хлеба все корочки. В молоке мякиш перемешиваем, чтобы жидкость равномерно впиталась.

Из мяса удаляем косточки и жилки. Если свинина постная, то к ней стоит добавить 200 грамм сала.

Перемалываем мясо в мясорубке, а затем также перемалываем лук. Отжимаем от молока хлеб, перемалываем тоже, смешиваем все компоненты в однородную массу. Тщательно вымешиваем фарш и отбиваем о тару.

В фарш высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.

Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Смачиваем руки в воде, формируем котлету и отбиваем ее в руках.

Делаем из котлеты лепешку, защипываем края так, чтобы внутри оставалась пустота. Так в эту пустоту будет скапливаться сок от котлеты.

Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Разогреваем растительное масло, обваливаем котлеты в муке.

Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Выкладываем котлеты в сковороду, обжариваем с обеих сторон на сильном огне.

Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Часть котлет можно убрать в морозилку, чтобы приготовить потом. Главное накрыть их пищевой пленкой.

Котлеты обжариваем до готовности. Также можно положить котлеты в кастрюлю, влить немного воды и тушить на среднем огне 15 минут.

Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Еще рекомендуем выложить котлеты в форму для запекания и томить при 180 градусах в духовке тоже 15 минут.

Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Котлеты получаются очень сочными внутри. Для большей сочности во время готовки внутрь можно положить кусочек холодного сливочного масла.

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