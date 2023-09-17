Вкуснее не пробовала. Рецепт сочных домашних котлет из фарша

Как-то раз приехал царь в трактир, где повар подавал заморские котлеты. Мясо на косточке показалось для повара слишком типичным блюдом. Поэтому он решил измельчить мясо, добавить специй, чеснока и лука. Затем запечь эти котлеты в печи.

Блюдо понравилось царю, что стало началом истории для нового вида котлет — Пожарских. С тех пор рубленные котлеты, из фарша, стали править миром. Их готовят везде, в Америке, в Европе и в странах СНГ.

Расскажем, как сделать сочные домашние котлеты.

Ингредиенты для котлет:

говядина — 500 г;

свинина — 500 г;

лук репчатый — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

белый хлеб — 150 г;

молоко — 200 мл;

картофельный крахмал — 20 г;

соль;

черный перец.

Приготовление котлет:

Нарезаем произвольными кусочками лук, шинкуем чеснок. В сковороду выкладываем лук, на среднем огне слегка обжариваем под крышкой 15 минут. К луку в конце обжарки добавляем чеснок.

Не забываем помешивать лук в процессе готовки.

Пока лук остывает, замачиваем в молоке хлеб. Предварительно срезаем с хлеба все корочки. В молоке мякиш перемешиваем, чтобы жидкость равномерно впиталась.

Из мяса удаляем косточки и жилки. Если свинина постная, то к ней стоит добавить 200 грамм сала.

Перемалываем мясо в мясорубке, а затем также перемалываем лук. Отжимаем от молока хлеб, перемалываем тоже, смешиваем все компоненты в однородную массу. Тщательно вымешиваем фарш и отбиваем о тару.

В фарш высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.

Смачиваем руки в воде, формируем котлету и отбиваем ее в руках.

Делаем из котлеты лепешку, защипываем края так, чтобы внутри оставалась пустота. Так в эту пустоту будет скапливаться сок от котлеты.

Разогреваем растительное масло, обваливаем котлеты в муке.

Выкладываем котлеты в сковороду, обжариваем с обеих сторон на сильном огне.

Часть котлет можно убрать в морозилку, чтобы приготовить потом. Главное накрыть их пищевой пленкой.

Котлеты обжариваем до готовности. Также можно положить котлеты в кастрюлю, влить немного воды и тушить на среднем огне 15 минут.

Еще рекомендуем выложить котлеты в форму для запекания и томить при 180 градусах в духовке тоже 15 минут.

Котлеты получаются очень сочными внутри. Для большей сочности во время готовки внутрь можно положить кусочек холодного сливочного масла.