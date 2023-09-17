Описание приготовления:
Скорлупу можно купить в овощных лавках или сделать самим. Самогон приобретает красивый красно-коричневый цвет. Хранить ее можно в течение трех лет в темном, прохладном месте. Ее можно подавать на праздничный стол, не боясь за похмелье.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Самогон 500 Миллилитров
- Кедровая скорлупа 25 Грамм
- Сахар 50 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
250 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Самогон на кедровой скорлупе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на кедровой скорлупе.
Скорлупу сполосните, обсушите и выложите в чистую, сухую банку.
Добавьте в банку сахар.
Влейте в банку со скорлупой самогон и перемешайте до растворения сахара.
Уберите банку с настойкой в сухое, темное место на 10 дней. После этого самогон процедите и уберите в холодное место на 3 дня.
Приятного употребления!