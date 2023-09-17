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Самогон на кедровой скорлупе

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Самогон на кедровой скорлупе

Описание приготовления:

Скорлупу можно купить в овощных лавках или сделать самим. Самогон приобретает красивый красно-коричневый цвет. Хранить ее можно в течение трех лет в темном, прохладном месте. Ее можно подавать на праздничный стол, не боясь за похмелье.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Самогон 500 Миллилитров
  • Кедровая скорлупа 25 Грамм
  • Сахар 50 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

250 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самогон на кедровой скорлупе»

Самогон на кедровой скорлупе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на кедровой скорлупе.

Самогон на кедровой скорлупе

Скорлупу сполосните, обсушите и выложите в чистую, сухую банку.

Самогон на кедровой скорлупе

Добавьте в банку сахар.

Самогон на кедровой скорлупе

Влейте в банку со скорлупой самогон и перемешайте до растворения сахара.

Самогон на кедровой скорлупе

Уберите банку с настойкой в сухое, темное место на 10 дней. После этого самогон процедите и уберите в холодное место на 3 дня.

Самогон на кедровой скорлупе

Приятного употребления!

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