Описание приготовления:

Скорлупу можно купить в овощных лавках или сделать самим. Самогон приобретает красивый красно-коричневый цвет. Хранить ее можно в течение трех лет в темном, прохладном месте. Ее можно подавать на праздничный стол, не боясь за похмелье.

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Самогон 500 Миллилитров

Кедровая скорлупа 25 Грамм

Сахар 50 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

250 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самогон на кедровой скорлупе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на кедровой скорлупе.

Скорлупу сполосните, обсушите и выложите в чистую, сухую банку.

Добавьте в банку сахар.

Влейте в банку со скорлупой самогон и перемешайте до растворения сахара.

Уберите банку с настойкой в сухое, темное место на 10 дней. После этого самогон процедите и уберите в холодное место на 3 дня.

Приятного употребления!