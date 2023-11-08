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Грузинский салат «Газапхули»: рецепт освежающего витаминного блюда

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Грузинский салат «Газапхули»: рецепт освежающего витаминного блюда

Легкий салат с весенним вкусом поднимет настроение в пасмурный и дождливый вечер.

Чтобы разбавить меню на ужин чем-то вкусным и необычным, предлагаем приготовить очень освежающий грузинский салат «Газапхули», рецептом которого поделились в кулинарном блоге «Рецепты каждый день». Слово «газапхули переводится с грузинского как «весна». И этого объяснения вполне хватает, чтобы понять природу салата. Важный спутник блюд из свинины и любого жареного мяса: яблоки, огурцы, зелень, лимонный сок и масло. В пасмурный и дождливый вечер такое блюдо определенно поднимет настроение.

Салат «Газапхули»

Ингредиенты:

  • свежий огурец — 2 шт;
  • яблоко кисло-сладкое – 1 шт;
  • лимонный сок – 1 ч. л;
  • укроп – пара веточек;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль, перец – по вкусу;
  • оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Яблоко и огурцы помыть, натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой. Чистить их от кожуры или нет – решайте сами. Все сложить в салатник.

Чеснок почистить, пропустить через пресс или нарезать мелкими кусочками, укроп мелко порубить и добавить в салат. Туда же добавить соль, лимонный сок и перемещать, заправить оливковым маслом.

Такой салат рекомендуется тем, кто следит за фигурой и за правильным питанием.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой и полезный морковный салат.

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