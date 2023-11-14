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Необычный Рождественский торт. Вкусный десерт без муки и выпечки

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Необычный Рождественский торт. Вкусный десерт без муки и выпечки

Торты готовятся повсеместно в Европе, Америке и странах СНГ. Существует огромное количество разновидностей тортов, в каждой стране есть свой национальный рецепт.

Торты стали частью культуры. Без этого десерта уже невозможно представить себе праздник. Декоративные торты с разными видами начинок считаются весьма востребованными.

Кондитеры каждый день экспериментируют с тортами, добавляют новые элементы декора, крем, выпекают сочные ароматные коржи. Конечно, авторские десерты не сравнятся с магазинными.

Отдельной категорией тортов являются домашние. Не все готовы делать такие торты, так как считают их сложными. Приготовим рождественский торт без выпечки и муки.

Ингредиенты для рождественского торта:

  • сушеные абрикосы — 100 г;
  • чернослив — 100 г;
  • изюм — 100 г;
  • жареный арахис — 100 г;
  • грецкие орехи — 70 г;
  • сметана 20% — 400 г;
  • сгущенное молоко — 300 г;
  • крекер — 250 г.

Приготовление рождественского торта:

Замачиваем в кипятке сушеные абрикосы, изюм и чернослив. На сухую сковороду высыпаем арахис, обжариваем.

Высушиваем абрикосы, изюм и чернослив. Нарезаем маленькими кубиками сушеные абрикосы и чернослив, нарезаем мелко грецкие орехи.

Смешиваем в отдельной миске сгущенное молоко и сметану. В кем выкладываем мелкий крекер, изюм, чернослив, арахис, абрикосы и грецкие орехи, перемешиваем.

Застилаем глубокую форму пищевой пленкой, выкладываем на дно смесь и утрамбовываем.

Необычный Рождественский торт. Вкусный десерт без муки и выпечки

Накрываем торт пищевой пленкой, ставим наверх пресс. Оставляем торт на 24 часа в холодильнике.

Необычный Рождественский торт. Вкусный десерт без муки и выпечки

Получается весьма необычный рождественский торт из сухофруктов. Отличный вариант десерта без муки и выпечки.

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