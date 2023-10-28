ГлавнаяРецептыДревний рецепт шпундры, которую ели еще казаки Древний рецепт шпундры, которую ели еще казаки На чтение: 2 минуты Среди забытых украинских блюд есть много действительно уникальных рецептов, таких как шпундра. Мы предлагаем попробовать ее дома, ведь это не только вкусно, но и сытно. НОВОСТИ ВКУСНО Шпундра – древнее блюдо украинской кухни, которое готовят из свеклы или свекловичного кваса и свиных ребрышек. Если вы впервые столкнулись с ней, обязательно воспользуйтесь возможностью и приготовьте дома для родных. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Рецепт шпундры Время: 80 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм свиных ребрышек; – 2 свеклы; – 1 репчатый лук; – 150 миллилитров сухого белого вина; – 1 головка чеснока; – 2 веточки тимьяна; – 30 граммов дижонской горчицы; – половина апельсина; – 1 маленький хрен; – пшеничная мука; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Свинину нарезаем острым ножом по одному ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим до румяности, затем складываем в форму для запекания. Далее жарим лук, нарезанный полукольцами, добавляем его к мясу. Свекла очищаем и режем на 6 – 8 кусочков, добавляем к мясу. Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем блюдо. ️Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Закрываем фольгой и запекаем 2 – 3 часа. Готовое блюдо выложите на порционные тарелки и подавайте с отварным картофелем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнюю курицу гриль в духовке. Поделитесь с друзьями