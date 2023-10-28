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Древний рецепт шпундры, которую ели еще казаки

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Древний рецепт шпундры, которую ели еще казаки

Среди забытых украинских блюд есть много действительно уникальных рецептов, таких как шпундра. Мы предлагаем попробовать ее дома, ведь это не только вкусно, но и сытно.

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Шпундра – древнее блюдо украинской кухни, которое готовят из свеклы или свекловичного кваса и свиных ребрышек. Если вы впервые столкнулись с ней, обязательно воспользуйтесь возможностью и приготовьте дома для родных.

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Рецепт шпундры

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиных ребрышек;
– 2 свеклы;
– 1 репчатый лук;
– 150 миллилитров сухого белого вина;
– 1 головка чеснока;
– 2 веточки тимьяна;
– 30 граммов дижонской горчицы;
– половина апельсина;
– 1 маленький хрен;
– пшеничная мука;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Свинину нарезаем острым ножом по одному ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим до румяности, затем складываем в форму для запекания.
  • Далее жарим лук, нарезанный полукольцами, добавляем его к мясу.
  • Свекла очищаем и режем на 6 – 8 кусочков, добавляем к мясу.
  • Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем блюдо.
  • ️Сверху выкладываем чабрец, хрен и чеснок, разрезанный пополам. Закрываем фольгой и запекаем 2 – 3 часа.
  • Готовое блюдо выложите на порционные тарелки и подавайте с отварным картофелем.

Приятного аппетита!

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