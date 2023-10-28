Описание приготовления:
Замороженные ягоды, как и пюре, можно использовать в компотах, пирогах, варить кисель. Обязательно попробуйте такой способ заморозки ягод на зиму!
Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Рябина черноплодная 500 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
55 ккал
Калорийность
0 г
Белки
2 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заморозка черноплодной рябины на зиму»
Подготовьте ягоды для заготовки на зиму. Ягоды снимите с веточек, переберите и сполосните. Расстелите ягоды на чистой ткани и дайте им полностью высохнуть. Учтите, что черноплодка сильно пачкается, а отстирать ее очень трудно.
Подготовленные ягоды разложите в один слой и уберите в морозильную камеру до полного замерзания. После этого пересыпьте их в контейнеры или пакеты и храните в завязанном виде в морозилке.
Если в морозильной камере не так много места, измельчите ягоды, разложите по небольшим контейнерам и закройте. После этого уберите в морозильную камеру и после заморозки храните в ней.
Хороших заготовок!