Описание приготовления:

Замороженные ягоды, как и пюре, можно использовать в компотах, пирогах, варить кисель. Обязательно попробуйте такой способ заморозки ягод на зиму!

Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Рябина черноплодная 500 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

55 ккал

Калорийность

0 г

Белки

2 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заморозка черноплодной рябины на зиму»

Подготовьте ягоды для заготовки на зиму. Ягоды снимите с веточек, переберите и сполосните. Расстелите ягоды на чистой ткани и дайте им полностью высохнуть. Учтите, что черноплодка сильно пачкается, а отстирать ее очень трудно.

Подготовленные ягоды разложите в один слой и уберите в морозильную камеру до полного замерзания. После этого пересыпьте их в контейнеры или пакеты и храните в завязанном виде в морозилке.

Если в морозильной камере не так много места, измельчите ягоды, разложите по небольшим контейнерам и закройте. После этого уберите в морозильную камеру и после заморозки храните в ней.

Хороших заготовок!