ГлавнаяРецептыСколько времени печь яблоки: есть идеальная формула, проверенная временем и опытом Сколько времени печь яблоки: есть идеальная формула, проверенная временем и опытом На чтение: 1 минута Печеные яблоки – это отличный и полезный десерт. Его могут пробовать даже дети. Готовить его несложно, главным нюансом остается время. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Зимой так хочется полакомиться чем-нибудь сладеньким! Запеченные яблоки это отличный вариант, который способен добавить особого уюта домашней атмосфере. С чем их подать и как правильно готовить? Интересно Как правильно жарить замороженную пищу: вы точно не знаете все детали Рецепт печеных яблок Время:40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм яблок – 40 грамм меда – 10 грамм корицы – 20 грамм гвоздики – 20 грамм сушеной клюквы – 20 грамм миндаля. Приготовление: Яблоки помойте, обсушите, срежьте верхушки и удалите семена с основания. Внутрь каждого яблока положите клюкву и изюм. На сухофрукты выложите чайную ложку меда и посыпьте корицей. Миндаль поджарьте на сухой сковороде и мелко нашинкуйте. Уложите предварительно срезанную верхушку на начиненные яблоки и поместите их в форму для запекания. Запекайте яблоки примерно 20 – 30 минут при 180 градусах пока они не станут мягкими. Посыпьте миндальной посыпкой. Это так просто: как жарить замороженную еду. Поделитесь с друзьями