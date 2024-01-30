Улетный салат из свеклы. Невероятно знаменитый и очень вкусный рецепт

Свекла считается одним из самых полезных овощей в мире. Дело в том, что свеклу воспринимали как лекарственное растение еще в Вавилоне. Египтяне предпочитали есть свеклу, но тоже не брезговали делать свекольные настойки.
В свекле имеется целый комплекс полезных компонентов. Именно в свекле есть железо, йод, цинк, калий, магний и марганец. Помимо этих компонентов, в свекле есть витамин В. Свеклой лечат разные заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также свекла является профилактикой для нервной системы.
Приготовим простой свекольный салат для праздника.
Ингредиенты для свекольного салата:
- репчатый лук — шт.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- черный перец — ч.л.;
- сахар — 3 ч.л.;
- свекла — шт.;
- картофель — шт.;
- яйца — 3 шт.;
- петрушка — ½ пучка;
- консервированная кукуруза — 3 ст.л.;
- плавленый сыр — 70 г;
- укроп — пучок;
- греческий йогурт — ст.л.;
- горчица — 2 ч.л.
Приготовление свекольного салата:
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем на растительном масле слегка. Солим лук, перчим и посыпаем сахаром, смешиваем.
Отвариваем до готовности свеклу и картофель, очищаем. Натираем свеклу на крупной терке вместе с картофелем. Смешиваем в салатнике свеклу и картофель.
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и делим на желтки и белки. Нарезаем мелко белки и выкладываем в салат.
Шинкуем мелко петрушку, добавляем в салат вместе с кукурузой. Придавливаем вилкой желтки, смешиваем с плавленым сыром, греческим йогуртом и горчицей.
Шинкуем укроп, добавляем в заправку из желтков.
Добавляем в салат жареный лук, заправляем желтковым соусом и тщательно перемешиваем.
Получается вкусный праздничный салат со свеклой.
Особый вкус этому салату придает заправка из желтков.