Улетный салат из свеклы. Невероятно знаменитый и очень вкусный рецепт

Свекла считается одним из самых полезных овощей в мире. Дело в том, что свеклу воспринимали как лекарственное растение еще в Вавилоне. Египтяне предпочитали есть свеклу, но тоже не брезговали делать свекольные настойки.

В свекле имеется целый комплекс полезных компонентов. Именно в свекле есть железо, йод, цинк, калий, магний и марганец. Помимо этих компонентов, в свекле есть витамин В. Свеклой лечат разные заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также свекла является профилактикой для нервной системы.

Приготовим простой свекольный салат для праздника.

Ингредиенты для свекольного салата:

репчатый лук — шт.;

растительное масло — 2 ст.л.;

черный перец — ч.л.;

сахар — 3 ч.л.;

свекла — шт.;

картофель — шт.;

яйца — 3 шт.;

петрушка — ½ пучка;

консервированная кукуруза — 3 ст.л.;

плавленый сыр — 70 г;

укроп — пучок;

греческий йогурт — ст.л.;

горчица — 2 ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем на растительном масле слегка. Солим лук, перчим и посыпаем сахаром, смешиваем.

Отвариваем до готовности свеклу и картофель, очищаем. Натираем свеклу на крупной терке вместе с картофелем. Смешиваем в салатнике свеклу и картофель.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и делим на желтки и белки. Нарезаем мелко белки и выкладываем в салат.

Шинкуем мелко петрушку, добавляем в салат вместе с кукурузой. Придавливаем вилкой желтки, смешиваем с плавленым сыром, греческим йогуртом и горчицей.

Шинкуем укроп, добавляем в заправку из желтков.

Добавляем в салат жареный лук, заправляем желтковым соусом и тщательно перемешиваем.

Получается вкусный праздничный салат со свеклой.

Особый вкус этому салату придает заправка из желтков.