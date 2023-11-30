На днях я буквально прозрела от сделанного мною открытия: моя подруга печет пирожки из теста на водке. Говорит, добавляет ее совсем немножко, но эффект чувствуется даже от 1 ч. л. Тесто выходит намного пышнее и гораздо мягче. Почти такое же, как дрожжевое тесто с уксусом, которому отдаю предпочтение я.

А вы знали, спиртные напитки уже не первое столетие помогают улучшить выпечку хозяек из разных стран. Британцы не стыдятся добавлять алкоголь даже в рождественский кекс. Но у меня есть два несовершеннолетних сына, и знакомить их со спиртным раньше времени я не собираюсь. Поэтому делюсь рецептом теста на уксусе!

Как приготовить дрожжевое тесто с уксусом для булочек

Список продуктов для такого блюда вполне ожидаемый: мука, молоко, дрожжи. Только вот уксус здесь будто не к месту. Но это лишь кажется! Предлагаю начинить данные булочки варенкой, как это делали еще 70-х

Ингредиенты

Молоко250 мл Пшеничная мука500 г Сухие дрожжи7 г Сахар1 ст. л. Ванильный сахар1 ч. л. Уксус1 ст. л. Подсолнечное масло80 мл Яйцо1 шт. Соль0,5 ч. л. Сгущенное молоко вареное200 г

Приготовление

Подогрейте молоко до температуры 60 °C. К нему пересыпьте обычный и ванильный сахар, сухие дрожжи. Перемешайте венчиком. К этой смеси добавьте уксус и подсолнечное масло (можно растопленное сливочное). Снова перемешайте ингредиенты. В яйце отделите желток от белка. Белок добавьте в дрожжевую массу, а желток пока отложите. Взбейте белок в дрожжах. Частями просейте в эту же миску муку. Добавьте в тесто соль и перемешайте всё. Замесите тесто и скатайте его в комок. Налейте в глубокую миску немного растительного масла. Поместите туда колобок. Уберите заготовку в теплое место на 30 минут, накрыв ее полотенцем.Спустя полчаса заново обомните комок теста. Колобок поделите на 4 равные части. Каждую из них тоже разделите, но уже на 5 частей. Сформируйте из каждого кусочка комок, оставьте всю партию набухать примерно на 10 минут под пищевой пленкой. Раскатайте колобки в круглые пласты диаметром, уложите внутрь по 1 ч. л. варенки. Противень протрите сливочным маслом. Уложите пирожки швом вниз. И дайте постоять под пленкой еще 20 минут. 1 ст. л. молока смешайте с желтком. Смажьте каждый пирожок смесью. Выпекайте булочки 25 минут в духовке при 180 °C.

Сладкие булочки на дрожжевом тесте с уксусом готовы. По данному рецепту они получаются очень мягкими и пышными. Советую проверить рецепт в ближайшее время!