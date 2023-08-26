Консервированные помидоры без уксуса: простой рецепт, проверенный временем

Помидоры получаются чуть сладковатыми на вкус и с приятным привкусом корицы.

Консервированные помидоры – любимая зимняя добавка к картофельному пюре, жареной картошке и другим блюдам. Уважают их и на праздничных столах в качестве закуски. Предлагаем вам приготовить помидоры в банках на зиму по рецепту из кулинарного блога «Домашняя консервация». Их преимущества – не только изумительный вкус, но и то, что готовятся они без добавления уксуса.

Консервированные помидоры без уксуса

Ингредиенты на трехлитровую банку:

сахар – 5 ст. л;

соль – 2 ст. л;

лимонная кислота – 1 ч. л;

чеснок – 2-3 зубчика;

перец горошком;

гвоздика;

корица кусочками.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, уложить в чистые банки, залить крутым кипятком, накрыть крышкой и дать постоять, пока вода не остынет. Это займет не менее получаса. Затем воду слить, в банку засыпать соль, сахар и лимонную кислоту. Залить повторно кипятком и закатать.

Приготовленные таким способом помидоры получаются чуть сладковатыми и практически не острыми, а их кислота даже не чувствуется. Они станут хорошим решением для тех, кому нельзя употреблять продукты, в составе которых есть уксус. Еще одним важным элементом является корица, придающая помидорам пикантный вкус.

Если вы хотите приготовить литровую банку помидор, то необходимо брать 2 ст. ложки без горки сахара и кофейную ложечку лимонной кислоты.

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