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Варить ничего не нужно. Простой, но очень вкусный салат из пекинской капусты на Новый год

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Варить ничего не нужно. Простой, но очень вкусный салат из пекинской капусты на Новый год

Многие жители стран СНГ пекинской капусте больше предпочитают белокочанную. Она дешевле и ее легче найти на прилавках в магазинах.

Однако, салаты и прочие блюда с пекинской капустой придают яству совершенно другой вкус и эстетику.

Важно употреблять в пищу не только белокочанную капусту, но и пекинскую. В этих двух сортах капусты разное соотношение полезных веществ. Хотя оба вида богаты клетчаткой, в пекинской побольше углеводов и антиоксидантов.

В пекинской капусте также имеются каротины, тиоцины и лютеины, необходимые для поддержания иммунной системы.

Капуста имеет малую долю калорийности. Это почти самый безкалорийный продукт, который уступает только луку-шалот.

Приготовим быстрый салат из пекинской капусты.

Ингредиенты для салата из пекинской капусты:

  • Морковь по-корейски — 200 г;
  • Капуста пекинская — 200 г;
  • Огурец свежий — 1 шт.;
  • Копченая курица — 300 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Майонез.

Приготовление салата из пекинской капусты:

Нарезаем маленьким кубиком огурец. Шинкуем крупно пекинскую капусту, смешиваем с огурцом в большой миске.

Удаляем с копченой курицы кожицу, снимаем с костей. Нарезаем мелко мясо копченой курицы, выкладываем вместе с морковью по-корейски в салатник.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем в салатник.

Варить ничего не нужно. Простой, но очень вкусный салат из пекинской капусты на Новый год

Заправляем салат майонезом по вкусу, солим и тщательно перемешиваем.

Варить ничего не нужно. Простой, но очень вкусный салат из пекинской капусты на Новый год

Таким образом получается простой и быстрый салат из пекинской капусты.

Варить ничего не нужно. Простой, но очень вкусный салат из пекинской капусты на Новый год

Его можно подать на закуску на праздничный стол или на перекус перед ужином.

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