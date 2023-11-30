Варить ничего не нужно. Простой, но очень вкусный салат из пекинской капусты на Новый год

Многие жители стран СНГ пекинской капусте больше предпочитают белокочанную. Она дешевле и ее легче найти на прилавках в магазинах.

Однако, салаты и прочие блюда с пекинской капустой придают яству совершенно другой вкус и эстетику.

Важно употреблять в пищу не только белокочанную капусту, но и пекинскую. В этих двух сортах капусты разное соотношение полезных веществ. Хотя оба вида богаты клетчаткой, в пекинской побольше углеводов и антиоксидантов.

В пекинской капусте также имеются каротины, тиоцины и лютеины, необходимые для поддержания иммунной системы.

Капуста имеет малую долю калорийности. Это почти самый безкалорийный продукт, который уступает только луку-шалот.

Приготовим быстрый салат из пекинской капусты.

Ингредиенты для салата из пекинской капусты:

Морковь по-корейски — 200 г;

Капуста пекинская — 200 г;

Огурец свежий — 1 шт.;

Копченая курица — 300 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Майонез.

Приготовление салата из пекинской капусты:

Нарезаем маленьким кубиком огурец. Шинкуем крупно пекинскую капусту, смешиваем с огурцом в большой миске.

Удаляем с копченой курицы кожицу, снимаем с костей. Нарезаем мелко мясо копченой курицы, выкладываем вместе с морковью по-корейски в салатник.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем в салатник.

Заправляем салат майонезом по вкусу, солим и тщательно перемешиваем.

Таким образом получается простой и быстрый салат из пекинской капусты.

Его можно подать на закуску на праздничный стол или на перекус перед ужином.