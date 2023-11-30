Варить ничего не нужно. Простой, но очень вкусный салат из пекинской капусты на Новый год

Многие жители стран СНГ пекинской капусте больше предпочитают белокочанную. Она дешевле и ее легче найти на прилавках в магазинах.
Однако, салаты и прочие блюда с пекинской капустой придают яству совершенно другой вкус и эстетику.
Важно употреблять в пищу не только белокочанную капусту, но и пекинскую. В этих двух сортах капусты разное соотношение полезных веществ. Хотя оба вида богаты клетчаткой, в пекинской побольше углеводов и антиоксидантов.
В пекинской капусте также имеются каротины, тиоцины и лютеины, необходимые для поддержания иммунной системы.
Капуста имеет малую долю калорийности. Это почти самый безкалорийный продукт, который уступает только луку-шалот.
Приготовим быстрый салат из пекинской капусты.
Ингредиенты для салата из пекинской капусты:
- Морковь по-корейски — 200 г;
- Капуста пекинская — 200 г;
- Огурец свежий — 1 шт.;
- Копченая курица — 300 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Майонез.
Приготовление салата из пекинской капусты:
Нарезаем маленьким кубиком огурец. Шинкуем крупно пекинскую капусту, смешиваем с огурцом в большой миске.
Удаляем с копченой курицы кожицу, снимаем с костей. Нарезаем мелко мясо копченой курицы, выкладываем вместе с морковью по-корейски в салатник.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем в салатник.
Заправляем салат майонезом по вкусу, солим и тщательно перемешиваем.
Таким образом получается простой и быстрый салат из пекинской капусты.
Его можно подать на закуску на праздничный стол или на перекус перед ужином.