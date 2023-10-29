Два в одном: рецепт пиццы «Жюльен»

Из указанного количества ингредиентов получаются две мягких и сытных пиццы.

Что будет, если пиццу и жюльен смешать? Это будет пицца с начинкой, которая по консистенции напоминает жюльен. Сочетание двух популярных блюд в одном дает очень интересный эффект и вкус. Как приготовить такую пиццу, рассказала кулинарный блогер Кристина.

Пицца «Жюльен»

Ингредиенты:

куриное филе – 250 гр;

шампиньоны – 7 шт;

лук – 1 шт;

сливки – 200 мл;

сыр – 200 гр;

петрушка – 2 веточки;

вода (теплая) – 250 мл;

мука – 400 гр;

дрожжи сухие – 7 гр;

сахар – 7 гр;

соль – 6 гр;

масло – 30 мл;

соль, перец – по вкусу

манка – для раскатки (можно муку)

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать теплую воду, соль, дрожжи, сахар, просеянную муку, растительное масло и замесить тесто. Оставить отдохнуть его на 30-40 минут.

Сырое куриное филе порезать на мелкие кусочки, грибы и лук нарезать соломкой. Обжарить лук до золотистости, затем туда же добавить мясо и грибы и жарить на сильном огне. Залить сливками, в конце добавить зелень.

Тесто разделить пополам и сформировать две пиццы. Выложить начинку, посыпать сыром, уложить пиццу на горячий противень и отправить в духовку, разогретую до максимума, на 10-15 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы.